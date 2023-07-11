"Через два года они вновь смогут работать в полиции" и снова ржать, слыша, как кого-то убивают

Позволили часами пытать девушку и остались на свободе — суд в Кемерово назначил условные сроки пяти полицейским, которые проигнорировали 7 звонков с просьбами о помощи. В результате в 2020 году была жестоко убита 23-летняя Вера Пехтелева. По статье о халатности сотрудникам МВД грозило до 5 лет колонии, но суд избрал одно из самых мягких наказаний.
По версии обвинения, трое диспетчеров, Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева, получив сигнал от соседей о драке в общежитии, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. А полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын не отреагировали должным образом на сообщение.
На теле В. Пехтелевой судмедэксперты насчитали 111 травм, в том числе 56 ножевых ранений. По данным следствия, её бывший парень Владислав Канюс, с которым она решила расстаться, истязал девушку на протяжении более трёх часов.
Вера пыталась убежать из квартиры, ставшей смертельной ловушкой. Столпившиеся у дверей соседи слышали, как девушка билась о железную дверь, безуспешно пытаясь её открыть. А Канюс оттаскивал свою жертву назад, продолжая кровавую расправу.
Соседи по общежитию пытались взломать дверь и звонили в полицию. В местном отделе МВД их игнорировали. Согласно расшифровкам разговоров между сотрудниками, начальник смены майор М. Балашов якобы не нашёл машины, чтобы отправить на помощь.
«Всё, он уже докуривает последнюю сигарету и говорит: “Мне по фигу”. У меня, говорит, нет ни одного экипажа, я не знаю, пусть, говорит, убивают» (М. Дунаева, полицейская).
Причём, операторы дежурной части во время звонков слышали крики жертвы.
«В 5:28, за час до гибели Веры (когда можно было еще успеть её спасти), Дунаева, смеясь, говорила по телефону, что отправить на вызов некого, что “там уже человек 15 в квартиру ломится”, что “баба” по-прежнему “верещит дурниной”».
Обвиняемый в убийстве девушки В. Канюс был приговорён к 17 годам колонии, но записался в наёмники и уехал воевать на украину. Родственники жертвы были этим шокированы.
Согласно решению суда, МВД должно выплатить семье убитой девушки компенсацию в 2 млн рублей. Два офицера были уволены, три оператора — временно отстранены, но через два года все они вновь смогут работать в полиции.
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Когда то хан орды был удивлён народу московии, им скажешь, что вы рабы, а у них ещё и вертухаи найдутся. И все согласны, не можем мы жить без хозяина, а хозяину не перечат
....и это....
Росгвардия ( ОВО ) полиции ни разу не подчиняется
1. Возродить НАТО
2. Удвоить длину общей границы с НАТО.
3. Лишиться всех союзников, точнее их только двое рефрежираторы и передвижные крематории.
4. Отдать США и ЕС золотовалютный резерв.
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа.
6. Продавать нефть с огромной скидкой.
7. Получить кризис бюджета.
8. Стать вассалом Китая.
Это из реального, а кртинки своих влажных мечтаний можно рисовать любые
В Волгограде задержали осужденного за убийство риелтора, побывавшего в зоне специальной военной операции и вернувшегося домой Арсена Мелконяна. Он был приговорен к 11 годам колонии, затем, по словам друзей, получил помилование президента, отправился на линию соприкосновения с Украиной, спустя полгода вернулся домой, а менее чем через месяц был задержан правоохранителями....
По информации источника V1. RU в экстренных службах, в начале мая Арсен Мелконян был задержан сотрудниками правоохранительных органов и арестован. Причем информацию об этом тщательно скрывали.
Его задержали на территории Тракторозаводского района. Вроде как он где-то нашел телефон судьи, которая отправила его в колонию, рассказал собеседник редакции. В общем, он позвонил ей и начал угрожать. Вот за это его задержали и арестовали. Сейчас он находится в СИЗО № 1.