"Через два года они вновь смогут работать в полиции" и снова ржать, слыша, как кого-то убивают

По версии обвинения, трое диспетчеров, Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева, получив сигнал от соседей о драке в общежитии, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. А полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын не отреагировали должным образом на сообщение.

На теле В. Пехтелевой судмедэксперты насчитали 111 травм, в том числе 56 ножевых ранений. По данным следствия, её бывший парень Владислав Канюс, с которым она решила расстаться, истязал девушку на протяжении более трёх часов.

Вера пыталась убежать из квартиры, ставшей смертельной ловушкой. Столпившиеся у дверей соседи слышали, как девушка билась о железную дверь, безуспешно пытаясь её открыть. А Канюс оттаскивал свою жертву назад, продолжая кровавую расправу.

Соседи по общежитию пытались взломать дверь и звонили в полицию. В местном отделе МВД их игнорировали. Согласно расшифровкам разговоров между сотрудниками, начальник смены майор М. Балашов якобы не нашёл машины, чтобы отправить на помощь.

«Всё, он уже докуривает последнюю сигарету и говорит: “Мне по фигу”. У меня, говорит, нет ни одного экипажа, я не знаю, пусть, говорит, убивают» (М. Дунаева, полицейская).