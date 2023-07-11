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"Через два года они вновь смогут работать в полиции" и снова ржать, слыша, как кого-то убивают

"Через два года они вновь смогут работать в полиции" и снова ржать, слыша, как кого-то убивают

Автор:
11 июля 2023 16:39
Метки: Вера Пехтелева   Канюс   Мария Дунаева   
1168
3

Позволили часами пытать девушку и остались на свободе — суд в Кемерово назначил условные сроки пяти полицейским, которые проигнорировали 7 звонков с просьбами о помощи. В результате в 2020 году была жестоко убита 23-летняя Вера Пехтелева. По статье о халатности сотрудникам МВД грозило до 5 лет колонии, но суд избрал одно из самых мягких наказаний.

По версии обвинения, трое диспетчеров, Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева, получив сигнал от соседей о драке в общежитии, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов. А полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын не отреагировали должным образом на сообщение.


На теле В. Пехтелевой судмедэксперты насчитали 111 травм, в том числе 56 ножевых ранений. По данным следствия, её бывший парень Владислав Канюс, с которым она решила расстаться, истязал девушку на протяжении более трёх часов.


Вера пыталась убежать из квартиры, ставшей смертельной ловушкой. Столпившиеся у дверей соседи слышали, как девушка билась о железную дверь, безуспешно пытаясь её открыть. А Канюс оттаскивал свою жертву назад, продолжая кровавую расправу.


Соседи по общежитию пытались взломать дверь и звонили в полицию. В местном отделе МВД их игнорировали. Согласно расшифровкам разговоров между сотрудниками, начальник смены майор М. Балашов якобы не нашёл машины, чтобы отправить на помощь.


«Всё, он уже докуривает последнюю сигарету и говорит: “Мне по фигу”. У меня, говорит, нет ни одного экипажа, я не знаю, пусть, говорит, убивают» (М. Дунаева, полицейская).



Причём, операторы дежурной части во время звонков слышали крики жертвы.


«В 5:28, за час до гибели Веры (когда можно было еще успеть её спасти), Дунаева, смеясь, говорила по телефону, что отправить на вызов некого, что “там уже человек 15 в квартиру ломится”, что “баба” по-прежнему “верещит дурниной”».


Обвиняемый в убийстве девушки В. Канюс был приговорён к 17 годам колонии, но записался в наёмники и уехал воевать на украину. Родственники жертвы были этим шокированы.


Согласно решению суда, МВД должно выплатить семье убитой девушки компенсацию в 2 млн рублей. Два офицера были уволены, три оператора — временно отстранены, но через два года все они вновь смогут работать в полиции.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Вера Пехтелева   Канюс   Мария Дунаева   
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39  комментариев
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−53
VKrS 5 часов назад
Да нормалёк, это русский мир. Все согласны, все молчат, а некоторые оберегают строй от потрясений. Соседи вокруг ждут не дождутся, когда россияне им тоже русский мир принесут...
Когда то хан орды был удивлён народу московии, им скажешь, что вы рабы, а у них ещё и вертухаи найдутся. И все согласны, не можем мы жить без хозяина, а хозяину не перечат
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43k
Валерий 36 минут назад
нашли козлов отпущения и повесили на них убийство, а в чём они виноваты? то что нет машин и экипажей? нет бензина для машин? ну нафик
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1k
c3nsor3d 52 минуты назад
Есть фотки в кого плюнуть на входе!.)
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6k
livaneth Час назад
Господи, ребята, да что же у вас такое творится на Украинском Фронте, что вместо 17 лет тюрьмы можно выбрать пол года там, да ещё и не все хотят!?
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10k
Juli 2 часа назад
Надеюсь этот урод с СВО не вернётся...
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Получается за убийство с отягчающими и преступная халатность представителей власти и никто не сел в тюрьму, убийца если протянет 6 мес. уже будет дома ...
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10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
Правосудие мать его....
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33k
АнтонПолднев 4 часа назад
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−53
VKrS 4 часа назад
Ну раз уж без Украины никак, открою тайну, выполнены цели СВО:
1. Возродить НАТО
2. Удвоить длину общей границы с НАТО.
3. Лишиться всех союзников, точнее их только двое рефрежираторы и передвижные крематории.
4. Отдать США и ЕС золотовалютный резерв.
5. Отдать США и ОПЕК премиальные рынки нефти и газа.
6. Продавать нефть с огромной скидкой.
7. Получить кризис бюджета.
8. Стать вассалом Китая.
Это из реального, а кртинки своих влажных мечтаний можно рисовать любые
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11k
kaboza 5 часов назад
а вы слышали у нашего судья новая машина? звиздеж, машина старая, яхта новая...
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6k
ekarataev 5 часов назад
Такое решение суда выглядит как дискредитация судебной системы.
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20k
What??? 5 часов назад
Раз не работает суд, должны работать наёмные ребята и порешить этих полицаев!
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10k
Vacony 5 часов назад
просто жутко читать.... и как убийца мог пойти в наемники ? Прям так в суде встал и ушел ? в XDR не брали за убийства. это отягчающее. Как он вообще ушел ?
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2k
Вовака 5 часов назад
А сколько наружных нарядов сейчас , у нас на районе в конце 2000-х был 1 ГНР, 2 АП, 1 экипаж ПГ, один ОВО, 2 пеших поста. Сейчас, 1 АП , 1 экипаж мушкетеров и все, какие вопросы к дежурному у которого нет нарядов. Это козлы отпущения, а не виновники. Виновники где то в высоких кабинетах, которые развалили систему.
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12k
Denissg 5 часов назад
Зато, если бы соседи взломали дверь, то мгновенно нашлись бы омон и росгвардия на проникновение со взломом и тяжкие телесные, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
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1k
Максим Макашев 5 часов назад
стесняюсь спросить: а какой срок получил молодой человек, кинувший пластиковый стаканчик в ментов, "... причинив им моральные страдания..."? Тоже условный?
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932
vadimbar 5 часов назад
Это всё что нужно знать о нашей полиции.
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14k
Shtoppi 5 часов назад
опг законники. нам пох_ю на все, что вам не пох_ю.
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3k
Alex 5 часов назад
Обыкновенные продажные мусора.
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5k
A 5 часов назад
Голосуйте за Путина!!!!
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1k
svarog19692007 5 часов назад
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