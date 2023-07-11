Некомпетентная экспертность, которую психологи объяснили с позиции науки

К счастью, для более или менее грамотных людей это не конечный итог. По мере дальнейшего обучения он постепенно осознаёт, что до гуру ему ещё расти и расти. И погружается в долину Отчаяния.

Это состояние можно охарактеризовать цитатой, которую приписывают Сократу: «Я знаю, что ничего не знаю». Главное на этой стадии не бросать начатое. И постепенно точка Отчаяния будет пройдена. И человек действительно станет профессионалом, квалификация которого будет строиться на знаниях, уверенности и опыте.