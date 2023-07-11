Некомпетентная экспертность, которую психологи объяснили с позиции науки

Чем меньше человек из себя представляет, тем больше корчит. Эту простую и, казалось бы, очевидную истину два психолога смогли объяснить с точки зрения науки.
Американские психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер занимались как-то исследованиями, не имеющими особой смысловой нагрузки (что, в принципе, для представителей этого направления обычное дело). Опрашивали студентов, давали им какие-то задания, что-то записывали и делали выводы. Которые оказались вроде и очевидными, но при этом подкреплены эмпирически.
И пришли Дэвид и Джастин к умозаключению, которое назвали в свою честь. Примерно следующего содержания: чем ниже уровень профессионализма и квалификации, тем больше человек склонен к их преувеличению. При этом совершенно не осознавая ошибочности своих суждений.
Выводы исследователи на базе своих тестов сделали следующие:
- люди с низкой квалификацией склонны существенно переоценивать свои навыки и умения;
- они не в состоянии осознать и оценить свою некомпетентность;
- при этом для такой категории свойственно преуменьшать способности тех, кто действительно является экспертом или профессионалом в своей области.
В рамках исследования психологи вывели забавный термин, которому дали неофициальное название гора Глупости. Его смысл в том, что на начальной стадии обучения какому-то предмету или процессу человек ощущает себя действительно тупым. Чистым листом. Но стоит ему ознакомиться с азами, как сразу вылупляется такой эксперт-эксперт, готовый спорить с видными представителями этой сферы.
К счастью, для более или менее грамотных людей это не конечный итог. По мере дальнейшего обучения он постепенно осознаёт, что до гуру ему ещё расти и расти. И погружается в долину Отчаяния.
Это состояние можно охарактеризовать цитатой, которую приписывают Сократу: «Я знаю, что ничего не знаю». Главное на этой стадии не бросать начатое. И постепенно точка Отчаяния будет пройдена. И человек действительно станет профессионалом, квалификация которого будет строиться на знаниях, уверенности и опыте.
Общественность настолько не восприняла работу дуэта психологов всерьёз, что в 2000 году они даже удостоились Шнобелевской премии – награды за бессмысленные открытия и достижения.
Но на самом деле ребята облачили в вербальную форму идеи, которые пытались выхватить из воздуха ещё античные философы. В рамках проявления эффекта Даннинга-Крюгера люди навязывают окружающим свои заблуждения как профессиональную точку зрения и обязательную модель поведения. И зная о его существовании, можно себя защитить от псевдоэкспертов, которые точно знают, как лечить, учить, строить дома, конструировать одежду, воспитывать детей, писать книги и прочее и прочее.
Как именно? Единого алгоритма нет и быть не может. Главное – не поддаваться эмоциям и сохранять спокойствие. Ведь, если перефразировать классика, человек глуп, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно глуп, вот в чём фокус!
А как вы справляетесь с псевдоэкспертами, коучами и всякими прочими мимокрокодилами?
Источник:
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