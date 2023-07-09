Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на пляж

Во время непогоды в Сочи на берег выбросило дельфина. Вернуться обратно в море самостоятельно он не смог — пришлось помогать неравнодушным очевидцам, которые совместными усилиями справились с задачей.
Двух черноморских афалин выбросило сегодня в Сочи во время шторма на берег. Свидетелями происшествия стали охранник пляжа и несколько отдыхающих.
Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь. Неравнодушные очевидцы вытолкнули дельфина в море, изрядно вымокнув из-за больших волн.
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Ранее в Сочи запретили купаться до 11 июля из-за шторма. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое.
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Конкретно эта особь на глаз 2.5 метра, будем считать около 200-250кг вертлявой скользкой тушки без удобных для хватания ручек (дельфин не похож на жопу с ручкой в том числи и из за отсутствия той самой ручки). Поднять что либо испуганное таких габаритов без приспособ представляется мало реальным.