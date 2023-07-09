FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14279 постов • 1675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на пляж

Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на пляж

Автор:
09 июля 2023 23:20
Сообщество : Животные
Метки: Сочи   дельфин   люди   море   очевидцы   пляж   спасение   шторм   
1622
1
1

Во время непогоды в Сочи на берег выбросило дельфина. Вернуться обратно в море самостоятельно он не смог — пришлось помогать неравнодушным очевидцам, которые совместными усилиями справились с задачей.

Двух черноморских афалин выбросило сегодня в Сочи во время шторма на берег. Свидетелями происшествия стали охранник пляжа и несколько отдыхающих.

Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь. Неравнодушные очевидцы вытолкнули дельфина в море, изрядно вымокнув из-за больших волн.


Ранее в Сочи запретили купаться до 11 июля из-за шторма. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри — Веселое.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Сочи   дельфин   люди   море   очевидцы   пляж   спасение   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
590
Const67 3 часа назад
Может ли дельфин утонуть? Вполне. Если болен, ранен, истощён. Как крайний вариант самоспасения - они выбираются на берег. Они могут вернуться в море сами, если получилось восстановиться. По правильному, надо звонить в центр спасения дельфинов "Дельфа" 89388881595.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 2 часа назад
А японцы бы сожрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Юрий 3 часа назад
мир не справедлив! морских тварей выкидывает на берег, а а земленных затягивает в море! но а если логично, то толпа идиотов! на пристань отнести и бросить на глубину, куда логичней чем на берегу перекатывать животину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Юлия 3 часа назад
Блин, ну разделись бы, что б одежду не намочить и вывели б по нормальному на большую воду, а судя по видео они его там валяют по песку, бедолага дельфин уже и не рад такой "помощи"- дайте уже тихо-мирно сдохнуть, чем это все. Вот интересно, после того как вытолкнули в море, он там к верху брюхом не всплыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Юлия BiZ 3 часа назад
Почему в одиночку? Там целая толпа собралась. Просто замочить одежду боятся и бестолково по берегу топчутся. И никто не предлагает против волны толкать, у любой волны есть откат им и воспользоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 4 часа назад
Ну и что? Дельфины тоже ни раз спасали людей. Для нормальных отношений это нормально.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Юлия Трям 3 часа назад
Эт как посмотреть... Просто те люди, которых они утопили уже ничего не расскажут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#подборка#люди#Юмор#история#Россия#Мемы#кот
#интересно#животные#Прикол#кино#фильм#Жизнь#пляж
#в мире#фото#СССР#Сочи#знаменитости#спасение
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться