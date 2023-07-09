Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на пляж

Двух черноморских афалин выбросило сегодня в Сочи во время шторма на берег. Свидетелями происшествия стали охранник пляжа и несколько отдыхающих.

Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь. Неравнодушные очевидцы вытолкнули дельфина в море, изрядно вымокнув из-за больших волн.



