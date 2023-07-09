FISHKINET
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990... «Ты охранник что ли?»: горячий турист попытался «качать права», но быстро поплатился за своё поведение «Ты охранник что ли?»: горячий турист попытался «качать права», но... Атмосфера 90-х в России: девушки, быт и нищета Атмосфера 90-х в России: девушки, быт и нищета Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля Советские кассетные магнитофоны высшего класса Советские кассетные магнитофоны высшего класса В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и попытались его сжечь В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и... Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня Размеры динозавров в сравнении с тем, что нас окружает сегодня Раскрытие очередного мошеннического трюка Раскрытие очередного мошеннического трюка Кот выпал с 23 этажа и выжил Кот выпал с 23 этажа и выжил 15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться 15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться 18 фотографий очень больших котиков 18 фотографий очень больших котиков Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире растение у себя дома, но власти с ним не согласились Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире... 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя котами 15 забавных комиксов от художницы, которая живёт в доме с четырьмя... 15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории 15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений В Китае набирает популярность новый стиль в дизайне помещений Как японцы готовят десерт моти Как японцы готовят десерт моти Фотограф показал обратную сторону эффектных и масштабных фотоинсталляций Фотограф показал обратную сторону эффектных и масштабных... Монстры рекламы и маркетинга, с которыми не соскучишься Монстры рекламы и маркетинга, с которыми не соскучишься
Советские кассетные магнитофоны высшего класса

Советские кассетные магнитофоны высшего класса

Автор:
09 июля 2023 21:36
Метки: СССР   история   магнитофоны   фото   
483
7

Радиоэлектронная промышленность СССР нечасто баловала советских любителей аудио аппаратами действительно высокого класса. Их разработка и, самое главное, производство были сопряжены с большими расходами, поэтому в серийный выпуск они попадали редко. Обычно дело ограничивалось производством опытных партий. Тем не менее, кассетные магнитофоны высшего класса в стране всё же выпускались. В данной подборке собраны самые известные из них.

Интересного просмотра!

×
×

Источник:

Метки: СССР   история   магнитофоны   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
alertol 6 часов назад
Вильма-100 первый класс а не высший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Denissg Час назад
Не было никаких "классов"! Были группы сложности. "Классы" придумал народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TeRMeeT 3 часа назад
Смотрю на картинку и не могу понять, какой Арктур... точно помню у бати был такой, только назывался вега. Подумал память шалит... полез гуглить... и вот оно чо)))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
10001011101100 3 часа назад
интересно, а почему в названиях модели всегда присутствовал трехзначный номер.
где-то 001, где-то 005.
она правда чтоль рассчитывали, что это может эволюционировать до номера, скажем 999
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
iskra 5 часов назад
Запись на кассету в принципе не может обеспечить высший класс ,даже по стандартам СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 5 часов назад
было одно существенное но--кроме магнитофона высшего класса нужен был так же усилок такого же класса и плюс ещё колонки так же далеко не дешёвенькие, всё это тянуло на нехилую сумму в несколько зарплат обычного советского работника(не учитывая конечно шабашки и всякое прочее), импортное то же самое(но качеством куда как получше) в принципе можно было достать если вы моряк и ходите в загранку или работник посольства но и цена там была соответствующая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
146k
стас 5 часов назад
арктур мп 005 - это 1 в 1 вега мп 120. и выпускалась она лет 10 точно. был у меня такой. ВЕЩЬ!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Suvar_ 5 часов назад
и стоили как крыло от самолета(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 6 часов назад
"высший" отличался от нижестоящей линейки только ценой, а в остальном схемотехника была у всех практически одинаковой. На хай-фай денег не хватало, но активно пользовал многие модели классом пониже. Был и Маяк-203 с его ГРОХОЧУЩИМ ЛПМ и асинхронным движком, была и Радиотехника с выезжающей кассетой ( кстати в единственной модели был компандерный шумодав). Больше всего понравилась Яуза с японским лентопротягом. Вот над ней наэкспериментировался по полной, включая модное тогда веяние типа динамического подмагничивания и небольшой модернизацией порогового шумодава на 157ХП3 переделав его под компандерный. Много было статей на эти темы в журналах "Радио"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 6 часов назад
Автор, а где электроника? где НОТА? ущербный пост какой то.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

982650



Другие посты автора
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Redkey P9 - пылесос с высокой мощностью всасывания всего за 13990 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Популярные теги
#подборка#люди#Юмор#история#Россия#Мемы#кот
#интересно#животные#Прикол#кино#фильм#Жизнь#пляж
#в мире#фото#СССР#Сочи#знаменитости#спасение
Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео) Складной Pixel Fold провалил испытание на прочность (видео) Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться