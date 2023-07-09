Советские кассетные магнитофоны высшего класса

Радиоэлектронная промышленность СССР нечасто баловала советских любителей аудио аппаратами действительно высокого класса. Их разработка и, самое главное, производство были сопряжены с большими расходами, поэтому в серийный выпуск они попадали редко. Обычно дело ограничивалось производством опытных партий. Тем не менее, кассетные магнитофоны высшего класса в стране всё же выпускались. В данной подборке собраны самые известные из них.
Интересного просмотра!
1.
Маяк-010-стерео
2.
Вильма-001-стерео
3.
Вильма-100-стерео
4.
Арктур МП-005-стерео
5.
Вильма-010-стерео/Феникс-010-стерео
6.
Маяк-011-стерео
7.
Весна-001-стерео
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где-то 001, где-то 005.
она правда чтоль рассчитывали, что это может эволюционировать до номера, скажем 999
ну да, после Романтика для меня Нота была шиком, но до высшего класса сильно далеко