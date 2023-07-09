Советские кассетные магнитофоны высшего класса

6.

Данный магнитофон высшей группы сложности производился киевским заводом «Маяк» с 1986 года. В нем было микропроцессорное управление, благодаря чему пользователь мог прослушивать фонограммы по заранее составленной программе, вести обзор фонограмм на кассете, а также отсчет времени их звучания. Как и в лучших зарубежных образцах, конструкция подразумевала автоматическую подстройку токов записи и подмагничивания под конкретную кассету. В комплект входил инфракрасный пульт дистанционного управления, была в модели и фирменная система шумопонижения, обеспечивавшая максимальное соотношение сигнал-шум – 80 дБ. Диапазон звуковых частот был от 31,5 до 18 000 Гц при работе с лентой второго типа. Весил аппарат 9,8 килограммов.