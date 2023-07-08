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Заманушные дети подземелий, от которых людям лучше держаться подальше

Заманушные дети подземелий, от которых людям лучше держаться подальше

Автор:
08 июля 2023 19:49
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Сеть   большая песчанка   заманчик   запас   нора   опасность   пустыня   склад   
2811
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Миляга с заманушным названием заманчик известен также и под более официальным – большой песчанки.

Но от владений этого грызуна, населяющего Среднюю Азию, людям лучше держаться подальше. И, нет, не по причине кусачести или ядовитости симпатичного хвостатика.

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В соответствии со своей душевной конституцией, эти создания – творцы и созидатели. Созидают под землёй (ибо климатические условия так себе) многоуровневые мегаполисы. И творят в них свою жизнь и судьбу.

Селятся большие песчанки крупными семейными группами поближе к сородичам. Так чтобы и другим не мешать, и себя не ущемлять. И если год выдаётся хороший, то и популяция жителей подземелья увеличивается.

То есть на поверхности имеется выжженная пустыня с небольшими вкраплениями-островками живой растительности. А под толщей земли настоящее подземелье с кладовыми, спальнями, коридорами и прочими санузлами.

Объединённые между собой секции общаг могут растягиваться на километры. Выявить их довольно просто: регулярно выползающие наружу заманчики собирают и поглощают всё относительно живое и зелёное на поверхности. Особенно уважают саксаул. То, что зверьки не съедают во время ежедневных вылазок, они собирают и тащат к входу в подземный город. Для надёжности фиксируют добычу веточками, потому что ветер.


Выглядят эти стратегические копёнки очень мило. И не только на обывательский человеческий взгляд. Стожки с удовольствием используют как временные пристанища и постоянные жилища всевозможные обитатели Средней Азии – жуки, пауки, скорпионы и разнообразные пресмыкающиеся.

Которые совершенно однозначно реагируют на попытку человека приблизиться к загашнику с криком: «О, смотри, что я нашёл!» Шипят, кусают, жалят. Даже если укус и будет не особенно болезненным, последствием может стать заражение малоприятной болячкой. Поэтому подземные мегаполисы заманчиков и их заманчивые стратегические снопы нужно обходить стороной.

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Метки: Животное   Сеть   большая песчанка   заманчик   запас   нора   опасность   пустыня   склад   
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5  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 10 часов назад
очень много мусорных, ненужных слов в тексте
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13k
Кыся 4 часа назад
У меня дома 3 монгольские песчанки живут. Два самца и самочка. Если ссадить вместе - у меня будет овердохрена песчанок.
Животные милые, совершенно ручные. Сами на руки лезут. Этакая смесь мыши и тушканчика. Но все же не советую заводить. Они копают. Не, вот так - КОПАЮТ!!! Им требуется дофига наполнителя(опилок). И весь он будет на полу, на несколько метров от клетки! Единственный выход - здоровенный террариум, но по мне так это издевательство над животным. А клетки даже с самыми высокими бортами им пофигу. А еще они могут сгрызть все. Клетку в том числе. Поэтому ставьте им деревянные домики. Спать они предпочитают в дырявом кокосе, натащат туда сена и сделают лежанку(они вообще очень деловые звери), а домик они будут грызть. Не ручных песчанок лучше не пробовать выгуливать. Они могут резко и очень быстро прыгнуть более метра в высоту, и выловить их будет очень затруднительно. Зато ручные даже из клетки не вылезут, я иногда даже не закрываю дверцу.
Едят они немного, есть специальные корма, но при необходимости пойдет корм для мышей, крыс, хомяков и тп. Обязательно давайте сочные корма! Они получают оттуда необходимую влагу. Есть заблуждение, что песчанки не пьют, но это бред. Поилка обязательна! Они действительно не часто ей пользуются, но есть среди них и водохлебы. Самочка у меня пьет больше, чем оба самца.
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23k
SolomonA 9 часов назад
А еще колонии больших песчанок - природные резервуары чумы. И даже если сама песчанка вас не укусит - это вполне может сделать блоха, которая до вас кусала зараженную песчанку....
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2k
Pogost 10 часов назад
Ни хера не понятно...
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