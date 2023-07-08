Заманушные дети подземелий, от которых людям лучше держаться подальше

В соответствии со своей душевной конституцией, эти создания – творцы и созидатели. Созидают под землёй (ибо климатические условия так себе) многоуровневые мегаполисы. И творят в них свою жизнь и судьбу.

Селятся большие песчанки крупными семейными группами поближе к сородичам. Так чтобы и другим не мешать, и себя не ущемлять. И если год выдаётся хороший, то и популяция жителей подземелья увеличивается.