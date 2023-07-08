Новая форма голландских футболистов вызвала переполох в сети

Решил голландский футбольный клуб "Херенвен" в честь своего непрерывного 30-летнего стажа в высшем дивизионе Нидерландов новые футболки для игроков и фанатов выпустить. Но и даже в новых футболках особо рьяные граждане узрели "руку Кремля".
В отличие от обычных бело-синих полос флага Фризии, на футболках на красном фоне должны были быть две полосы - синяя и белая. Именно в такой форме спортсмены выступали в сезоне 1993/94, который стал прорывом для команды.
Но вот незадача, в новой форме многие болельщики усмотрели... флаг России. Ну а что, цвета те же, все сходится! И обвинили руководство в прямой поддержке российских военных, некоторые, особо впечатлительные, даже выдвинули теорию, что клуб подвергся шантажу со стороны ЦСКА (наш футбольный клуб).
Коммерческий директор SC Heerenveen Мартин Купман заявил местным СМИ, что форму менять не будут, и вообще "это самая красивая футболка в истории".
Источник:
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Наверное интернет взорван и теперь будут в ООН обсужать это ?
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Нет , это просто мода на кричащие заголовки.
P.s нацики сожгли флаг Голландии