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Новая форма голландских футболистов вызвала переполох в сети

Новая форма голландских футболистов вызвала переполох в сети

Автор:
08 июля 2023 11:30
Сообщество : Спорт
Метки: Херенвен   ЦСКА   голландия   флаг России   форма   футбол   
3055
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Решил голландский футбольный клуб "Херенвен" в честь своего непрерывного 30-летнего стажа в высшем дивизионе Нидерландов новые футболки для игроков и фанатов выпустить. Но и даже в новых футболках особо рьяные граждане узрели "руку Кремля".

В отличие от обычных бело-синих полос флага Фризии, на футболках на красном фоне должны были быть две полосы - синяя и белая. Именно в такой форме спортсмены выступали в сезоне 1993/94, который стал прорывом для команды.


Но вот незадача, в новой форме многие болельщики усмотрели... флаг России. Ну а что, цвета те же, все сходится! И обвинили руководство в прямой поддержке российских военных, некоторые, особо впечатлительные, даже выдвинули теорию, что клуб подвергся шантажу со стороны ЦСКА (наш футбольный клуб).


Коммерческий директор SC Heerenveen Мартин Купман заявил местным СМИ, что форму менять не будут, и вообще "это самая красивая футболка в истории".

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Метки: Херенвен   ЦСКА   голландия   флаг России   форма   футбол   
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20  комментариев
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33k
АнтонПолднев 17 часов назад
Я думаю что так и было задумано
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35k
Dobry vojak Svejk 9 часов назад
Думаю он прав - футболка красивая! )
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7k
Михаил 12 часов назад
Слишком много возни из-за одного поста в твиттере...
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21k
иванов дмитрий 13 часов назад
Переполох в сети ?
Наверное интернет взорван и теперь будут в ООН обсужать это ?
.
Нет , это просто мода на кричащие заголовки.
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5k
Котэ 14 часов назад
идиотов и у них хватает
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15k
Мистер Фикс 15 часов назад
Озабоченные во всем видят то, от чего их бомбит


P.s нацики сожгли флаг Голландии

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50
synco 15 часов назад
Яивас таки умоляю... У нас тоже своих долпойопов хватает. Тех, кто в каждом сине-желтом предмете видит цвета недоокраины.
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173
Иванов synco 13 часов назад
У меня бейсболка есть голубая с желтой надписью NY, так я частенько от таких долбойпов взгляды недовольные ловлю.
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1k
Бывалый 16 часов назад
Если красный считать сверху, то это голландский флаг, если красный считать снизу, то российский.
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105
Александр 16 часов назад
Там еще и белый цвет есть...расисты, не иначе)))))
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4k
Pechenegiatakuyt 16 часов назад
Да уж покрасивее смотрится, чем те красные толи сердечки толи жопки
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3k
Pioner76 17 часов назад
Браво. Мне красиво. Кому не нравится пусть курит трубку в углу. Сейчас хохлы будет ныть, почему цвета не недостраны.
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