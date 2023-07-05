Попробуйте узнать: известные россияне и их фото в 90-е

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Кто-то из героев данного поста изменился до неузнаваемости, кто-то не изменился совсем, а кого-то - вообще нет в живых. Люди, история, факты!
1. Председатель Государственной думы РФ - Вячеслав Володин с усами в 1994 году. На тот момент проректор Поволжского кадрового центра в Саратове
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2. Владислав Листьев и Константин Эрнст. Первый и второй директора Первого канала, фотография начала 90-х годов
3. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов радостно держит кастрюлю с супом. На тот момент вратарь сборной СССР, 1990 год
8. Виктор Черномырдин прощается с Правительством РФ, председателем которого он являлся, 1998 год
10. Вицe-мэр Владимир Путин на открытии первого в гopoде магазина компьютерной техники. Санкт-Петербург, 1993 год
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Метки: 90-е Россия актёр знаменитости ностальгия политик
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