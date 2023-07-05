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Попробуйте узнать: известные россияне и их фото в 90-е

Попробуйте узнать: известные россияне и их фото в 90-е

Автор:
05 июля 2023 18:18
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   актёр   знаменитости   ностальгия   политик   
3755
16

Кто-то из героев данного поста изменился до неузнаваемости, кто-то не изменился совсем, а кого-то - вообще нет в живых. Люди, история, факты!

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Метки: 90-е   Россия   актёр   знаменитости   ностальгия   политик   
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11  комментариев
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19k
Bill Час назад
Ельцин, с*ка, корчит из себя "молодого и перспективного политика". Ну прямо как Байден сегодня.
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15k
_delphin_ 5 минут назад
Комментарий к фото
Уже видно, как он коммерсов за налоги щемить будет)) Всё в казну, торгаши народным добром! )))
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15k
_delphin_ 7 минут назад
Комментарий к фото
Спортсмены за здоровое питание.
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2k
vijilante 24 минуты назад
Фотка 4) - а где Охлобыстин-то ?
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5k
Горожанин 39 минут назад
Все нормальные кроме Володина.
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4k
Chev Chelios 51 минуту назад
На 7 фото, какая же красивая Анна Самохина, без всяких губ, ресниц, скул, фотошопа и тд. Просто красивая женщина! Прям приятно посмотреть.
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15k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
Единственные, из представленного кубла, кого можно искренне любить и уважать.
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