Сотрудница управляющей компании в ответ на просьбу устранить аварию прочитала молитву

Бог в помощь, так сказать.
Ноу-хау от столичной управляющей компании — там научились ремонтировать аварии с помощью молитвы. Ну, почти. Жители домов на Покровской улице пожаловались, что УК "Мастер ЖКХ" систематически не отвечает на заявки и выполняют возложенные на них функции из рук вон плохо.
Сегодня в их контору пришла жительница улицы Покровской и потребовала реестр собственников недвижимости, чтобы все жильцы смогли проголосовать за смену управляющей компании. Однако сотрудники УК ей в этом отказали. Затем пришла ещё одна женщина с просьбой устранить аварию, из-за которой ей затопило квартиру. Но в этот момент одна из сотрудниц вместо того, чтобы вызвать ремонтную бригаду принялась читать молитву "Отче наш".
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Сообщается, что и вторая женщина ушла ни с чем. Остаётся только верить, что трубу починила молитва. Вместе с тем сообщается, что дело дошло до потасовки, на опубликованном видео этого момента нет, но по данным очевидцев, читавшая молитву сотрудница УК напала на женщину, которая хотели подать заявку на ремонт трубы в квартире. Жители улицы Покровской в ступоре и не знают, как повлиять на управляющую компанию. В полицию или прокуратуру клиенты "Мастера ЖКХ" пока не обращались.
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