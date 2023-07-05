Сотрудница управляющей компании в ответ на просьбу устранить аварию прочитала молитву

Ноу-хау от столичной управляющей компании — там научились ремонтировать аварии с помощью молитвы. Ну, почти. Жители домов на Покровской улице пожаловались, что УК "Мастер ЖКХ" систематически не отвечает на заявки и выполняют возложенные на них функции из рук вон плохо.





Сегодня в их контору пришла жительница улицы Покровской и потребовала реестр собственников недвижимости, чтобы все жильцы смогли проголосовать за смену управляющей компании. Однако сотрудники УК ей в этом отказали. Затем пришла ещё одна женщина с просьбой устранить аварию, из-за которой ей затопило квартиру. Но в этот момент одна из сотрудниц вместо того, чтобы вызвать ремонтную бригаду принялась читать молитву "Отче наш".