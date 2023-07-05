Фэшн-блогер с анорексией превращается в "вешалку" для одежды

Мы уже не раз публиковали фото моделей больших размеров. Волна на бодипозитив всё ещё в тренде. Но оказалось, что поклонники есть и у очень худых девушек. Если мир не сошёл с ума, то вообще непонятно, что происходит?
Знакомьтесь, это Эмилия Мадальска (Emilia Madalska) из Польши. Девушка ведёт блог, в котором рассказывает о моде, показывает трендовые образы. Модельная внешность, конечно, чаще всего предполагает стройную фигуру. Но, кажется, блогер поняла всё слишком буквально, став "вешалкой" для нарядов.
И всё бы вот ничего, но у девушки явно проблемы со здоровьем. У неё анорексия, в следствие чего она очень худая. В основном видны кости и кожа.
Эмилия хочет показать, что разные образы идут всем, даже самых стройным девушкам. Но фото на фоне белой стены скорее выглядят пугающе, когда осознаешь толщину её рук и ног.
Главное, чтобы девушка была счастлива в том весе, в котором ей комфортно. Но вся одежда на ней буквально болтается.
Из-за анорексии люди, кстати, выглядят гораздо старше своего возраста: их выдаёт осунувшееся лицо, отсутствие крепких мышц или жира, поддерживающих каркас тела.
Причём у девушки почти 13 тыс. подписчиков в блоге, которые берут на вооружение советы по стилю.
Опасно, когда блогеры с проблемами со здоровьем начинают транслировать свой образ жизни. Потом юные девочки не знают, какими быть в итоге: тучными или худыми... Ох уж эта мода...
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Отжиралась бы, а не позорилась