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Фэшн-блогер с анорексией превращается в "вешалку" для одежды

Фэшн-блогер с анорексией превращается в "вешалку" для одежды

Автор:
05 июля 2023 10:36
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   анорексия   блог про одежду   блогер   блогеры   фэшн   
1773
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Мы уже не раз публиковали фото моделей больших размеров. Волна на бодипозитив всё ещё в тренде. Но оказалось, что поклонники есть и у очень худых девушек. Если мир не сошёл с ума, то вообще непонятно, что происходит?

Знакомьтесь, это Эмилия Мадальска (Emilia Madalska) из Польши. Девушка ведёт блог, в котором рассказывает о моде, показывает трендовые образы. Модельная внешность, конечно, чаще всего предполагает стройную фигуру. Но, кажется, блогер поняла всё слишком буквально, став "вешалкой" для нарядов.

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И всё бы вот ничего, но у девушки явно проблемы со здоровьем. У неё анорексия, в следствие чего она очень худая. В основном видны кости и кожа.

Эмилия хочет показать, что разные образы идут всем, даже самых стройным девушкам. Но фото на фоне белой стены скорее выглядят пугающе, когда осознаешь толщину её рук и ног.

Главное, чтобы девушка была счастлива в том весе, в котором ей комфортно. Но вся одежда на ней буквально болтается.


Из-за анорексии люди, кстати, выглядят гораздо старше своего возраста: их выдаёт осунувшееся лицо, отсутствие крепких мышц или жира, поддерживающих каркас тела.


Причём у девушки почти 13 тыс. подписчиков в блоге, которые берут на вооружение советы по стилю.

Опасно, когда блогеры с проблемами со здоровьем начинают транслировать свой образ жизни. Потом юные девочки не знают, какими быть в итоге: тучными или худыми... Ох уж эта мода...

Источник:

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Метки: Девушка   анорексия   блог про одежду   блогер   блогеры   фэшн   
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12  комментариев
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6k
Бу 2 часа назад
ужас
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3k
Хрюн 4 минуты назад
Суповой набор.
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8k
Компьютер DELL с монитором 9 минут назад
Спасибки , автор !
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Она ещё не завещала превратить свой скелет в "вешалку" для одежды ?
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5k
Евгений Д Час назад
Это не стройность, а серьезная болезнь.
Отжиралась бы, а не позорилась
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
хоронить ее будут вот так
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Mil-ast Час назад
Так хочется взять - и накормить.
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110k
parallax 2 часа назад
Ей бы лучше в анатомическом театре подрабатывать.
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37k
Александр 2 часа назад
Покормите ее ктонибудь...
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13k
gavrosh 2 часа назад
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54k
dima423 2 часа назад
скоро помрет...
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Спелая кукурузинка

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