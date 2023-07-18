20 бесцеремонных питомцев, у которых нет ни стыда, ни совести

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Проживание под одной крышей с очаровательными домашними животными, несомненно, добавляет тепла и радости в нашу повседневную жизнь. Но их чрезмерная фамильярность иногда может привести к действительно неловким ситуациям. Наши пушистые друзья могут потребовать нашего полного внимания, в самые напряженные моменты, и способны даже решить не отходить от нас ни на шаг. Взгляните!
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Мой кот обычно принимает душ со мной, но сегодня утром решил вместо этого запрыгнуть к моему жениху
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