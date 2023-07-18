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20 бесцеремонных питомцев, у которых нет ни стыда, ни совести

20 бесцеремонных питомцев, у которых нет ни стыда, ни совести

Автор:
18 июля 2023 22:50
Сообщество : Животные
Метки: Бесцеремонные   Ни совести   Ни стыда   Питомцы   Радость   внимание   
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Проживание под одной крышей с очаровательными домашними животными, несомненно, добавляет тепла и радости в нашу повседневную жизнь. Но их чрезмерная фамильярность иногда может привести к действительно неловким ситуациям. Наши пушистые друзья могут потребовать нашего полного внимания, в самые напряженные моменты, и способны даже решить не отходить от нас ни на шаг. Взгляните!

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Метки: Бесцеремонные   Ни совести   Ни стыда   Питомцы   Радость   внимание   
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1  комментарий
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Dimon 12 минут назад
Ж.опой на лицо, шерсть по всей квартире, прогрызано - поцарапано, вонища, есть с одной тарелки, облизывания...тьфу!
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