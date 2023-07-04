FISHKINET
Сообщество Аварии 6869 постов • 547 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии
В московском ТРЦ "Филион" автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки

В московском ТРЦ "Филион" автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки

Автор:
04 июля 2023 22:29
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan   Москва   ТРЦ Филион   женщина   парковка   педаль газа   
1352
1
1

В Филевском парке сегодня были осадки в виде атомобилей. Владелица автомобиля "Ниссан" выпала со второго этажа парковки торгового центра «Филион», перепутав газ и тормоз. Машина перевернулась на крышу.

Видео инцидента опубликовал ТГ-канал SHOT, который сообщил, что хозяйка белого "Ниссана" перепутала педали газа и тормоза:

Внедорожник упал в опасной близости от машины Росгвардии.
55-летнюю пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.

Выбраться из машины пострадавшей помогли прохожие. Они же вызвали "Скорую помощь".

Комментаторы в соцсетях винят в произошедшем не столько саму пострадавшую, сколько слабо укрепленные перила парковки. Но и без обсуждения женщин за рулем, конечно, тоже не обошлось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Nissan   Москва   ТРЦ Филион   женщина   парковка   педаль газа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
нормально спрыгнула . лучше так чем перепутала бы педали на дороге и убила бы кого нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
48k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зайцев 37 минут назад
О, в Минске 2 раза уже такое было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
ruslan d 42 минуты назад
жесть ... здоровья тете...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
Бля, второй раз за день падает!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Если постараться, то и бетонную стену можно пробить. Машина штука тяжёлая и мощная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
albedo 2 часа назад
Я там часто бываю на этой парковке.
Это надо со всей дури педаль газа нажать, чтобы так вывалиться.
Вроде это первый случай за 20 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76584



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#люди#аварии#история#Автовсячина#шоу бизнес#франция#США#Москва
#автомобили#фото#интересное#ДТП#подборка#позитив#улыбнуло#дети#факты#фильм
#автомир#Прикол#интересно#авто аварии#в мире#кино#забавно#здоровые#Ynews#полиция
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться