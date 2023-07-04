В московском ТРЦ "Филион" автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки

В Филевском парке сегодня были осадки в виде атомобилей. Владелица автомобиля "Ниссан" выпала со второго этажа парковки торгового центра «Филион», перепутав газ и тормоз. Машина перевернулась на крышу.
Видео инцидента опубликовал ТГ-канал SHOT, который сообщил, что хозяйка белого "Ниссана" перепутала педали газа и тормоза:
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Внедорожник упал в опасной близости от машины Росгвардии.
55-летнюю пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом грудного отдела позвоночника.
Выбраться из машины пострадавшей помогли прохожие. Они же вызвали "Скорую помощь".
Комментаторы в соцсетях винят в произошедшем не столько саму пострадавшую, сколько слабо укрепленные перила парковки. Но и без обсуждения женщин за рулем, конечно, тоже не обошлось.
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Это надо со всей дури педаль газа нажать, чтобы так вывалиться.
Вроде это первый случай за 20 лет.