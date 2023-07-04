"Сработала генетическая память": белорус напал на реконструктора в немецкой форме

Это мероприятие Министерство внутренних дел организовывало. Сам мемориальный комплекс посвящён обороне города Могилёва структурами правоохранительных органов во время Великой Отечественной войны – батальон Владимирова. Мемориальный комплекс наш, областной, потому что на нашей территории находится, но мероприятие и открытие этого комплекса проводилось уже непосредственно при координации МВД.

Ну да, бывают разные случаи. Понятно, что могилевчанин там вышел, хотя, может, и не могилвечанин, потому что люди со всей Беларуси были. Но такой случай был, да. Не сдержался, так скажем