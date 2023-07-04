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"Сработала генетическая память": белорус напал на реконструктора в немецкой форме

"Сработала генетическая память": белорус напал на реконструктора в немецкой форме

Автор:
04 июля 2023 17:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Видео   Могилев   курьёз   нападение   реконструкция   
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А спасать "фашиста" пришлось "сотруднику НКВД".

Вчера в рамках празднования Дня независимости Белоруссии в деревне Гаи Могилёвской области власти устроили военно-историческую реконструкцию, посвящённую последнему бою батальона НКВД под командованием Константина Владимирова.

В какой-то момент один из зрителей не смог смотреть на приближающуюся "гибель" героических милиционеров и решил им помочь. Мужчина выбежал на линию огня и напал на сидевшего под деревом реконструктора в немецкой форме. Он нанёс несколько ударов, а затем надавил ногой на его каску, пытаясь, видимо, раздавить фашистскую гадину. К счастью для "немца", рядом оказался "НКВДшник", который спас его от разъярённого белоруса.

Это мероприятие Министерство внутренних дел организовывало. Сам мемориальный комплекс посвящён обороне города Могилёва структурами правоохранительных органов во время Великой Отечественной войны – батальон Владимирова. Мемориальный комплекс наш, областной, потому что на нашей территории находится, но мероприятие и открытие этого комплекса проводилось уже непосредственно при координации МВД.


Ну да, бывают разные случаи. Понятно, что могилевчанин там вышел, хотя, может, и не могилвечанин, потому что люди со всей Беларуси были. Но такой случай был, да. Не сдержался, так скажем

Легендарный батальон Константина Владимирова состоял из 250 бойцов. С 13 по 18 июля 1941 года под непрекращающимся огнём артиллерии и авиации солдаты стояли против превосходящих сил немцев, защищая подступы к Могилеву. В живых из батальона осталось только 19 человек, некоторым из которых удалось избежать плена и уйти в партизаны. Комбат Константин Владимиров погиб 18 июля во время последней контратаки своего батальона. Согласно последнему боевому донесению командиру полка, батальон Владимирова уничтожил 400 гитлеровских солдат и офицеров.

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Метки: Белоруссия   Видео   Могилев   курьёз   нападение   реконструкция   
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11  комментариев
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85
устал я от вас 40 минут назад
наверняка подумал, что это хохлы уже до Белоруссии добрались..
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950
ruslan d Минуту назад
псих
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5k
Кистень 12 минут назад
Хорошо, что не пристрелил! Пистолет, небось, в огороде прикопан...
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3k
Хрюн 41 минуту назад
Можно смеяться , но любой наш человек , даже никогда не учивший немецкий, знает фраз «хендехох» !
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25k
Влад Час назад
Великая сила искусства.
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14k
Kucher Час назад
А "фриц" при этом кричал: "Их бин нихт дойчен зольдатен! Гитлер капут! Нихт шизен!"
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89
Ясен Пень 2 часа назад
Но наш боец тут же заступился за "фашиста" и отогнал деда.
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5k
Трям 2 часа назад
Самогон на картофельных очистках был! )))
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89
Ясен Пень 2 часа назад
Не знал он бедный, что закончилась война. (с) В. Токарев
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3k
Alex 2 часа назад
Так им, проклятым фашистам!
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