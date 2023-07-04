"Сработала генетическая память": белорус напал на реконструктора в немецкой форме

А спасать "фашиста" пришлось "сотруднику НКВД".
Вчера в рамках празднования Дня независимости Белоруссии в деревне Гаи Могилёвской области власти устроили военно-историческую реконструкцию, посвящённую последнему бою батальона НКВД под командованием Константина Владимирова.
В какой-то момент один из зрителей не смог смотреть на приближающуюся "гибель" героических милиционеров и решил им помочь. Мужчина выбежал на линию огня и напал на сидевшего под деревом реконструктора в немецкой форме. Он нанёс несколько ударов, а затем надавил ногой на его каску, пытаясь, видимо, раздавить фашистскую гадину. К счастью для "немца", рядом оказался "НКВДшник", который спас его от разъярённого белоруса.
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Это мероприятие Министерство внутренних дел организовывало. Сам мемориальный комплекс посвящён обороне города Могилёва структурами правоохранительных органов во время Великой Отечественной войны – батальон Владимирова. Мемориальный комплекс наш, областной, потому что на нашей территории находится, но мероприятие и открытие этого комплекса проводилось уже непосредственно при координации МВД.
Ну да, бывают разные случаи. Понятно, что могилевчанин там вышел, хотя, может, и не могилвечанин, потому что люди со всей Беларуси были. Но такой случай был, да. Не сдержался, так скажем
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Легендарный батальон Константина Владимирова состоял из 250 бойцов. С 13 по 18 июля 1941 года под непрекращающимся огнём артиллерии и авиации солдаты стояли против превосходящих сил немцев, защищая подступы к Могилеву. В живых из батальона осталось только 19 человек, некоторым из которых удалось избежать плена и уйти в партизаны. Комбат Константин Владимиров погиб 18 июля во время последней контратаки своего батальона. Согласно последнему боевому донесению командиру полка, батальон Владимирова уничтожил 400 гитлеровских солдат и офицеров.
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