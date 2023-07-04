«Чемпион, только вперёд!»: Роман Костомаров, потерявший стопы и пальцы на руках, показал видео своей изматывающей тренировки

Несмотря ни на что, он решил не сдаваться.
После новогодних праздников, олимпийский чемпион Роман Костомаров оказался в больнице. У него была высокая температура и сильный кашель. Болезнь стремительно развивалась, начался сепсис и врачам пришлось ампутировать Роману стопы и пальцы на руках.
До болезни, Костомаров регулярно участвовал в спортивных шоу и активно гастролировал по всей стране. Ну а после ампутации все надеялись только на чудо - на то, что Роман выживет. Ни о каком возвращении в спорт никто и не думал. Однако он проявил железный характер и, как только позволили врачи, начал усиленно тренироваться.
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Его поддерживает жена, фигуристка Татьяна Волосожар, которая написала ему: «Чемпион, только вперёд!», остальные коллеги и множество поклонников.
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Недавно Роман выложил новое видео с тренировкой, где он бегает на дорожке, качается, выполняет махи, лёжа на коврике. Как считает 46-летний спортсмен:
Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни.
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Теперь никто не удивится, если через какое-то время Роман снова вернётся к выступлениям в ледовых шоу.
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