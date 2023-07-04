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«Чемпион, только вперёд!»: Роман Костомаров, потерявший стопы и пальцы на руках, показал видео своей изматывающей тренировки

«Чемпион, только вперёд!»: Роман Костомаров, потерявший стопы и пальцы на руках, показал видео своей изматывающей тренировки

Автор:
04 июля 2023 17:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Видео   Чемпион   ампутация   болезнь   врачи   роман костомаров   спортсмен   тренировки   
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Несмотря ни на что, он решил не сдаваться.

После новогодних праздников, олимпийский чемпион Роман Костомаров оказался в больнице. У него была высокая температура и сильный кашель. Болезнь стремительно развивалась, начался сепсис и врачам пришлось ампутировать Роману стопы и пальцы на руках.

До болезни, Костомаров регулярно участвовал в спортивных шоу и активно гастролировал по всей стране. Ну а после ампутации все надеялись только на чудо - на то, что Роман выживет. Ни о каком возвращении в спорт никто и не думал. Однако он проявил железный характер и, как только позволили врачи, начал усиленно тренироваться.

Его поддерживает жена, фигуристка Татьяна Волосожар, которая написала ему: «Чемпион, только вперёд!», остальные коллеги и множество поклонников.

Недавно Роман выложил новое видео с тренировкой, где он бегает на дорожке, качается, выполняет махи, лёжа на коврике. Как считает 46-летний спортсмен:

Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни.

Теперь никто не удивится, если через какое-то время Роман снова вернётся к выступлениям в ледовых шоу.

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Метки: COVID-19   Видео   Чемпион   ампутация   болезнь   врачи   роман костомаров   спортсмен   тренировки   
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4  комментария
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1k
JulZh 2 часа назад
Браво!!! Больше ничего и не скажешь.
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37k
Седой 44 минуты назад
Рома, мы все болеем за тебя!!!
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Дядюшка Шнеур 48 минут назад
Еще одно доказательство, что чемпион это в бОльшей части - сила духа.
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3k
Alex 2 часа назад
Молодец, что тут скажешь.
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