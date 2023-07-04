«Чемпион, только вперёд!»: Роман Костомаров, потерявший стопы и пальцы на руках, показал видео своей изматывающей тренировки

После новогодних праздников, олимпийский чемпион Роман Костомаров оказался в больнице. У него была высокая температура и сильный кашель. Болезнь стремительно развивалась, начался сепсис и врачам пришлось ампутировать Роману стопы и пальцы на руках.

До болезни, Костомаров регулярно участвовал в спортивных шоу и активно гастролировал по всей стране. Ну а после ампутации все надеялись только на чудо - на то, что Роман выживет. Ни о каком возвращении в спорт никто и не думал. Однако он проявил железный характер и, как только позволили врачи, начал усиленно тренироваться.