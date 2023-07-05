14 пугающих фильмов, имеющих огромное количество частей

Если какой-либо фильм находит положительный отклик у зрителя, создатели с большой долей вероятности снимут по нему продолжение. И тут нет ничего странного, ведь каждому хочется подольше понежиться в лучах славы и признания (чего уж греха таить, побольше заработать тоже хочется).

Страшное и мистическое кино эта тема также не обошла стороной. Киноделы на протяжении многих лет колдуют над популярными проектами в надежде выжать из них побольше соков. Так на свет появляются многочисленные части фильмов, не запутаться в которых сможет разве что истинный эксперт, который ориентируется во всех тонкостях сюжета.

Некоторые выпускающие компании, идя на рекорд по производству, нередко напрочь забывают о качестве картины, что, конечно же, в окончательном результате сказывается на её рейтинге. В итоге, довольно неплохие задумки скатываются к низкопробным ужастикам, от просмотра которых будет крайне сложно получить хорошие эмоции и впечатления. Однако так бывает далеко не всегда. Некоторым студиям всё же удаётся сохранить своё достоинство и выпускать допольно неплохие продолжения.

Астрал — 5 частей