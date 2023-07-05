14 пугающих фильмов, имеющих огромное количество частей

Фильмы ужасов, которые могут похвастаться тем, что имеют большое количество частей. Почти нескончаемый ужас.
Если какой-либо фильм находит положительный отклик у зрителя, создатели с большой долей вероятности снимут по нему продолжение. И тут нет ничего странного, ведь каждому хочется подольше понежиться в лучах славы и признания (чего уж греха таить, побольше заработать тоже хочется).
Страшное и мистическое кино эта тема также не обошла стороной. Киноделы на протяжении многих лет колдуют над популярными проектами в надежде выжать из них побольше соков. Так на свет появляются многочисленные части фильмов, не запутаться в которых сможет разве что истинный эксперт, который ориентируется во всех тонкостях сюжета.
Некоторые выпускающие компании, идя на рекорд по производству, нередко напрочь забывают о качестве картины, что, конечно же, в окончательном результате сказывается на её рейтинге. В итоге, довольно неплохие задумки скатываются к низкопробным ужастикам, от просмотра которых будет крайне сложно получить хорошие эмоции и впечатления. Однако так бывает далеко не всегда. Некоторым студиям всё же удаётся сохранить своё достоинство и выпускать допольно неплохие продолжения.
Астрал — 5 частей
- Астрал (2010)
- Астрал: Глава 2 (2013)
- Астрал 3 (2015)
- Астрал 4: Последний ключ (2018)
- Астрал 5: Красная дверь (2023)
Паранормальное явление — 7 частей
- Паранормальное явление (2007)
- Паранормальное явление 2 (2010)
- Паранормальное явление 3 (2011)
- Паранормальное явление 4 (2012)
- Паранормальное явление 5 (2014)
- Паранормальное явление: Ближайший родич (2021)
Поворот не туда — 7 частей
- Поворот не туда (2003)
- Поворот не туда 2: Тупик (2007)
- Поворот не туда 3 (2009)
- Поворот не туда 4: Кровавое начало (2011)
- Поворот не туда 5: Кровное родство (2012)
- Поворот не туда 6: Последний курорт (2014)
- Поворот не туда 7: Наследие (2021)
Кошмар на улице вязов — 7 частей и 1 ремейк
- Кошмар на улице Вязов (1984)
- Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди (1985)
- Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна (1987)
- Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна (1988)
- Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна (1989)
- Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мёртв (1991)
- Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар (1994)
- Кошмар на улице Вязов (ремейк, 2010)
Лепрекон — 8 частей
- Лепрекон (1993)
- Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон (1994)
- Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе (1995)
- Лепрекон 4: В космосе (1997)
- Лепрекон 5: Сосед (2000)
- Лепрекон 6: Домой (2003)
- Лепрекон: Начало (2014)
- Лепрекон возвращается (2018)
Детские игры — 7 частей и 1 ремейк
- Детские игры (1988)
- Детские игры 2 (1990)
- Детские игры 3 (1991)
- Невеста Чаки (1998)
- Потомство Чаки (2004)
- Проклятие Чаки (2013)
- Культ Чаки (2017)
- Детские игры (ремейк, 2019)
Техасская резня бензопилой — 9 частей
- Техасская резня бензопилой (1974)
- Техасская резня бензопилой 2 (1986)
- Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой 3 (1990)
- Техасская резня бензопилой: Следующее поколение (1994)
- Техасская резня бензопилой (2003)
- Техасская резня бензопилой: Начало (2006)
- Техасская резня бензопилой 3D (2013)
- Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо (2017)
- Техасская резня бензопилой (2022)
Пятница, 13-е — 10 частей
- Пятница, 13-е (1980)
- Пятница, 13-е — Часть 2 (1981)
- Пятница, 13-е — Часть 3 (1982)
- Пятница, 13-е — Часть 4: Последняя глава (1984)
- Пятница, 13-е — Часть 5: Новое начало (1985)
- Пятница, 13-е — Часть 6: Джейсон жив (1986)
- Пятница, 13-е — Часть 7: Новая кровь (1988)
- Пятница, 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен (1989)
- Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница (1993)
- Джейсон Х (2000)
Пила — 10 частей
- Пила: Игра на выживание (2004)
- Пила 2 (2005)
- Пила 3 (2006)
- Пила 4 (2007)
- Пила 5 (2008)
- Пила 6 (2009)
- Пила 3D (Пила 7) (2010)
- Пила 8 (2017)
- Пила: Спираль (2021)
- Пила 10 (2023)
Восставший из ада — 11 частей
- Восставший из ада (1987)
- Восставший из ада 2: Обречённый на ад (1988)
- Восставший из ада 3: Ад на земле (1992)
- Восставший из ада 4; Кровное родство (1996)
- Восставший из ада 5: Инферно (2000)
- Восставший из ада 6: Поиски ада (2002)
- Восставший из ада 7: Мертвее мёртвого (2003)
- Восставший из ада 8: Мир ада (2005)
- Восставший из ада 9: Откровение (2011)
- Восставший из ада 10: Приговор (2018)
- Восставший из ада (2022)
Дети кукурузы — 10 частей и 1 ремейк
- Дети кукурузы (1984)
- Дети кукурузы 2: Последняя жертва (1993)
- Дети кукурузы 3: Городская жатва (1995)
- Дети кукурузы 4 : Сбор урожая (1996)
- Дети кукурузы 5: Поля страха (1998)
- Дети кукурузы 666: Возвращение Айзека (1999)
- Дети кукурузы: Откровение (2001)
- Дети кукурузы (ремейк, 2009)
- Дети кукурузы: Генезис (2011)
- Дети кукурузы: Беглянка (2018)
- Дети кукурузы (2020)
Хэллоуин — 11 частей и 2 ремейка
- Хэллоуин (1978)
- Хэллоуин 2 (1981)
- Хэллоуин3: Сезон ведьм (1982)
- Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса (1988)
- Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса (1989)
- Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса (1995)
- Хэллоуин: 20 лет спустя (1998)
- Хэллоуин: Воскрешение (2002)
- Хэллоуин 2007 (ремейк, 2007)
- Хэллоуин 2 (ремейк, 2009)
- Хэллоуин (2018)
- Хэллоуин убивает (2021)
- Хэллоуин заканчивается (2022)
Повелитель кукол — 17 частей
- Повелитель кукол (1989)
- Повелитель кукол 2 (1990)
- Повелитель кукол 3: Месть Тулона (1990)
- Кукольный человек (1991)
- Игрушки демона (1992)
- На опасной волне (1992)
- Кукольник против демонических игрушек (1993)
- Повелитель кукол 4 (1993)
- Повелитель кукол 5: Последняя глава (1994)
- Проклятие хозяина марионеток (1998)
- Повелитель кукол 7: Ретро (1999)
- Повелитель кукол: Наследие (2003)
- Повелитель кукол против демонических игрушек (2004)
- Демонический игрушки: Личные демоны (2010)
- Повелитель кукол: Ось зла (2010)
- Повелитель кукол: Становление оси (2012)
- Повелитель кукол: Уничтожение оси (2017)
Живые мертвецы — 6 частей и 12 ремейков
- Ночь живых мертвецов (1968)
- Рассвет мертвецов (1978)
- День мертвецов (1985)
- Ночь живых мертвецов (ремейк, 1990)
- Рассвет мертвецов (ремейк, 2004)
- Земля мёртвых (2005)
- Ночь живых мертвецов 3D (ремейк, 2006)
- Дневники мертвецов (2007)
- День мертвецов (ремейк, 2008)
- Выживание мертвецов (2009)
- Ночь живых мертвецов: Начало (ремейк, 2011)
- Мимесис. Ночь живых мертвецов (ремейк, 2011)
- Ночь живых мертвецов (ремейк, 2014)
- Ночь живых мертвецов: Начало (ремейк, 2015)
- День мертвецов: Злая кровь (ремейк, 2018)
- Ночь живых мертвецов: Перерождение (ремейк, 2020)
- День мертвецов (ремейк, 2021)
Источник:
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Так и здоровый травму психическую получит, а они это с рождения в себя закачивают. Великая нация, куле.... ))))
Изначально я не считаю нацией сбор иммигрантов всего мира на отдельном участке суши.