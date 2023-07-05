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14 пугающих фильмов, имеющих огромное количество частей

14 пугающих фильмов, имеющих огромное количество частей

Автор:
05 июля 2023 07:32
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   продолжение   фильм   фильм ужасов   части   
2259
15

Фильмы ужасов, которые могут похвастаться тем, что имеют большое количество частей. Почти нескончаемый ужас.

Если какой-либо фильм находит положительный отклик у зрителя, создатели с большой долей вероятности снимут по нему продолжение. И тут нет ничего странного, ведь каждому хочется подольше понежиться в лучах славы и признания (чего уж греха таить, побольше заработать тоже хочется).

Страшное и мистическое кино эта тема также не обошла стороной. Киноделы на протяжении многих лет колдуют над популярными проектами в надежде выжать из них побольше соков. Так на свет появляются многочисленные части фильмов, не запутаться в которых сможет разве что истинный эксперт, который ориентируется во всех тонкостях сюжета.

Некоторые выпускающие компании, идя на рекорд по производству, нередко напрочь забывают о качестве картины, что, конечно же, в окончательном результате сказывается на её рейтинге. В итоге, довольно неплохие задумки скатываются к низкопробным ужастикам, от просмотра которых будет крайне сложно получить хорошие эмоции и впечатления. Однако так бывает далеко не всегда. Некоторым студиям всё же удаётся сохранить своё достоинство и выпускать допольно неплохие продолжения.

Астрал — 5 частей

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  • Астрал (2010)
  • Астрал: Глава 2 (2013)
  • Астрал 3 (2015)
  • Астрал 4: Последний ключ (2018)
  • Астрал 5: Красная дверь (2023)

Паранормальное явление — 7 частей

  • Паранормальное явление (2007)
  • Паранормальное явление 2 (2010)
  • Паранормальное явление 3 (2011)
  • Паранормальное явление 4 (2012)
  • Паранормальное явление 5 (2014)
  • Паранормальное явление: Ближайший родич (2021)

Поворот не туда — 7 частей

  • Поворот не туда (2003)
  • Поворот не туда 2: Тупик (2007)
  • Поворот не туда 3 (2009)
  • Поворот не туда 4: Кровавое начало (2011)
  • Поворот не туда 5: Кровное родство (2012)
  • Поворот не туда 6: Последний курорт (2014)
  • Поворот не туда 7: Наследие (2021)

Кошмар на улице вязов — 7 частей и 1 ремейк

  • Кошмар на улице Вязов (1984)
  • Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди (1985)
  • Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна (1987)
  • Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна (1988)
  • Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна (1989)
  • Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мёртв (1991)
  • Кошмар на улице Вязов 7: Новый кошмар (1994)
  • Кошмар на улице Вязов (ремейк, 2010)

Лепрекон — 8 частей

  • Лепрекон (1993)
  • Лепрекон 2: Одна свадьба и много похорон (1994)
  • Лепрекон 3: Приключения в Лас-Вегасе (1995)
  • Лепрекон 4: В космосе (1997)
  • Лепрекон 5: Сосед (2000)
  • Лепрекон 6: Домой (2003)
  • Лепрекон: Начало (2014)
  • Лепрекон возвращается (2018)

Детские игры — 7 частей и 1 ремейк

  • Детские игры (1988)
  • Детские игры 2 (1990)
  • Детские игры 3 (1991)
  • Невеста Чаки (1998)
  • Потомство Чаки (2004)
  • Проклятие Чаки (2013)
  • Культ Чаки (2017)
  • Детские игры (ремейк, 2019)

Техасская резня бензопилой — 9 частей

  • Техасская резня бензопилой (1974)
  • Техасская резня бензопилой 2 (1986)
  • Кожаное лицо: Техасская резня бензопилой 3 (1990)
  • Техасская резня бензопилой: Следующее поколение (1994)
  • Техасская резня бензопилой (2003)
  • Техасская резня бензопилой: Начало (2006)
  • Техасская резня бензопилой 3D (2013)
  • Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо (2017)
  • Техасская резня бензопилой (2022)

Пятница, 13-е — 10 частей

  • Пятница, 13-е (1980)
  • Пятница, 13-е — Часть 2 (1981)
  • Пятница, 13-е — Часть 3 (1982)
  • Пятница, 13-е — Часть 4: Последняя глава (1984)
  • Пятница, 13-е — Часть 5: Новое начало (1985)
  • Пятница, 13-е — Часть 6: Джейсон жив (1986)
  • Пятница, 13-е — Часть 7: Новая кровь (1988)
  • Пятница, 13-е — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен (1989)
  • Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница (1993)
  • Джейсон Х (2000)

Пила — 10 частей

  • Пила: Игра на выживание (2004)
  • Пила 2 (2005)
  • Пила 3 (2006)
  • Пила 4 (2007)
  • Пила 5 (2008)
  • Пила 6 (2009)
  • Пила 3D (Пила 7) (2010)
  • Пила 8 (2017)
  • Пила: Спираль (2021)
  • Пила 10 (2023)

Восставший из ада — 11 частей

  • Восставший из ада (1987)
  • Восставший из ада 2: Обречённый на ад (1988)
  • Восставший из ада 3: Ад на земле (1992)
  • Восставший из ада 4; Кровное родство (1996)
  • Восставший из ада 5: Инферно (2000)
  • Восставший из ада 6: Поиски ада (2002)
  • Восставший из ада 7: Мертвее мёртвого (2003)
  • Восставший из ада 8: Мир ада (2005)
  • Восставший из ада 9: Откровение (2011)
  • Восставший из ада 10: Приговор (2018)
  • Восставший из ада (2022)

Дети кукурузы — 10 частей и 1 ремейк

  • Дети кукурузы (1984)
  • Дети кукурузы 2: Последняя жертва (1993)
  • Дети кукурузы 3: Городская жатва (1995)
  • Дети кукурузы 4 : Сбор урожая (1996)
  • Дети кукурузы 5: Поля страха (1998)
  • Дети кукурузы 666: Возвращение Айзека (1999)
  • Дети кукурузы: Откровение (2001)
  • Дети кукурузы (ремейк, 2009)
  • Дети кукурузы: Генезис (2011)
  • Дети кукурузы: Беглянка (2018)
  • Дети кукурузы (2020)

Хэллоуин — 11 частей и 2 ремейка

  • Хэллоуин (1978)
  • Хэллоуин 2 (1981)
  • Хэллоуин3: Сезон ведьм (1982)
  • Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса (1988)
  • Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса (1989)
  • Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса (1995)
  • Хэллоуин: 20 лет спустя (1998)
  • Хэллоуин: Воскрешение (2002)
  • Хэллоуин 2007 (ремейк, 2007)
  • Хэллоуин 2 (ремейк, 2009)
  • Хэллоуин (2018)
  • Хэллоуин убивает (2021)
  • Хэллоуин заканчивается (2022)

Повелитель кукол — 17 частей

  • Повелитель кукол (1989)
  • Повелитель кукол 2 (1990)
  • Повелитель кукол 3: Месть Тулона (1990)
  • Кукольный человек (1991)
  • Игрушки демона (1992)
  • На опасной волне (1992)
  • Кукольник против демонических игрушек (1993)
  • Повелитель кукол 4 (1993)
  • Повелитель кукол 5: Последняя глава (1994)
  • Проклятие хозяина марионеток (1998)
  • Повелитель кукол 7: Ретро (1999)
  • Повелитель кукол: Наследие (2003)
  • Повелитель кукол против демонических игрушек (2004)
  • Демонический игрушки: Личные демоны (2010)
  • Повелитель кукол: Ось зла (2010)
  • Повелитель кукол: Становление оси (2012)
  • Повелитель кукол: Уничтожение оси (2017)

Живые мертвецы — 6 частей и 12 ремейков

  • Ночь живых мертвецов (1968)
  • Рассвет мертвецов (1978)
  • День мертвецов (1985)
  • Ночь живых мертвецов (ремейк, 1990)
  • Рассвет мертвецов (ремейк, 2004)
  • Земля мёртвых (2005)
  • Ночь живых мертвецов 3D (ремейк, 2006)
  • Дневники мертвецов (2007)
  • День мертвецов (ремейк, 2008)
  • Выживание мертвецов (2009)
  • Ночь живых мертвецов: Начало (ремейк, 2011)
  • Мимесис. Ночь живых мертвецов (ремейк, 2011)
  • Ночь живых мертвецов (ремейк, 2014)
  • Ночь живых мертвецов: Начало (ремейк, 2015)
  • День мертвецов: Злая кровь (ремейк, 2018)
  • Ночь живых мертвецов: Перерождение (ремейк, 2020)
  • День мертвецов (ремейк, 2021)

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Метки: интересно   кино   продолжение   фильм   фильм ужасов   части   
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16  комментариев
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
а все ли в порядке у пиндосов с башкой)
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5k
мемфрид 9 минут назад
Что ещё раз доказывает, что больных людей, которые кайфуют от неоправданной жестокости на экране, великое множество
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Имхо, Восставшие из ада годные только первая и вторая части. Остальное из пальца высосанное.
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30k
Головасыр коричнештанник 50 минут назад
форсаж забыли
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14k
Jearom Час назад
один фильм в серии посмотрел - все остальные почти по одному сценарию. Ну разве только в нескольких частях про Крюгера было что-то оригинальное и в восставших из ада - где они против еще большего зла восстали разок.
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Не удивительно, что они в школах преподают курсы выживания во время зомбиапокалипсиса )))) Столько дерьма напичкали себе в голову, что сами поверили в эту фигню )))
Так и здоровый травму психическую получит, а они это с рождения в себя закачивают. Великая нация, куле.... ))))
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29k
Ваня Час назад
из всего списка видел не больше 10 лент, а остальное такая чушь...
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2k
DarkSkat 2 часа назад
Скорее всего большинство этих "частей" не имеют отношения к оригинальным фильмам, их так окрестили наши локализатор в, чтоб повысить интерес к ноу-нейм лентам
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