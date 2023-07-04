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«Мы знаем, что такое расизм, мы не расисты»: в Чехии цыгане попросили у властей защиты от украинских беженцев

«Мы знаем, что такое расизм, мы не расисты»: в Чехии цыгане попросили у властей защиты от украинских беженцев

Автор:
04 июля 2023 14:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   беженцы   драка   украинцы   цыгане   чехия   
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Но их выслушали без особого энтузиазма.

30 июня в чешском городе Пардубице «схлестнулось» около 20 человек. В драке участвовали цыгане и украинские беженцы. Один из цыган прилично пострадал - его увезли в больницу с ножевым ранением лица.

По словам представителей цыганской общины, украинцы им угрожали, это и спровоцировало побоище. После него они вышли на марш и потребовали у властей защиты:

Мы не считаем всех украинцев одинаковыми, мы знаем, что такое расизм, мы не расисты. Мы просто хотим, чтобы они не приходили с оружием и не нападали на нас, - заявил один из организаторов акции.

Но министр внутренних дел Чехии решил в это дело не вмешиваться. А министр юстиции и вовсе заявил, что марш проведён незаконно.


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Метки: Видео   беженцы   драка   украинцы   цыгане   чехия   
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13  комментариев
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Zемляк 15 минут назад
Очередное прошибание очередного дна
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Smolny 17 минут назад
Инструментарий полосатого заокеанского Шер-хана не подлежит порицанию. Они святее римского папы, у которого имеют право требовать хроши.
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Элитный тигр Полчаса назад
Теперь все цыгане России должны сняться с места и кочевать в сторону Чехии, чтобы отмудохать скаклов...
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7k
rutt Полчаса назад
Цыги ещё какие расисты. Цыган цыгана не кинет-остальных легко, их парни девушки создают браки только с соплеменниками, считают всех грязью которая должна работать, сами же никогда работать не будут.
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RaiJu Час назад
Все мы не расисты, пока дело не коснется цыган.
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hairov Час назад
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17
Zmey Gorynych Час назад
Хохлы цыган достали? Вот это поворот!
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14k
Shtoppi 2 часа назад
как интересно все повернулось.
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tamin 2 часа назад
В этой новости прекрасно все
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Kostick 2 часа назад
цыгане не расисты? данунахрен!!!
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August

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