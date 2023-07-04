«Мы знаем, что такое расизм, мы не расисты»: в Чехии цыгане попросили у властей защиты от украинских беженцев

30 июня в чешском городе Пардубице «схлестнулось» около 20 человек. В драке участвовали цыгане и украинские беженцы. Один из цыган прилично пострадал - его увезли в больницу с ножевым ранением лица.

По словам представителей цыганской общины, украинцы им угрожали, это и спровоцировало побоище. После него они вышли на марш и потребовали у властей защиты: