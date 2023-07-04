«Мы знаем, что такое расизм, мы не расисты»: в Чехии цыгане попросили у властей защиты от украинских беженцев

Но их выслушали без особого энтузиазма.
30 июня в чешском городе Пардубице «схлестнулось» около 20 человек. В драке участвовали цыгане и украинские беженцы. Один из цыган прилично пострадал - его увезли в больницу с ножевым ранением лица.
По словам представителей цыганской общины, украинцы им угрожали, это и спровоцировало побоище. После него они вышли на марш и потребовали у властей защиты:
Мы не считаем всех украинцев одинаковыми, мы знаем, что такое расизм, мы не расисты. Мы просто хотим, чтобы они не приходили с оружием и не нападали на нас, - заявил один из организаторов акции.
Но министр внутренних дел Чехии решил в это дело не вмешиваться. А министр юстиции и вовсе заявил, что марш проведён незаконно.
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