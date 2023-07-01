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Стали известны подробности о жизни девочки, показавшей сигнал о помощи на съемках сюжета для "Первого канала"

Стали известны подробности о жизни девочки, показавшей сигнал о помощи на съемках сюжета для "Первого канала"

Автор:
01 июля 2023 13:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   дети   жест помощи   мужское и женское   первый канал   развод   
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Репортаж о сложных взаимоотношениях в разведенной паре показали в рамках программы "Мужское и женское". И все было бы хорошо, да вот старший ребенок, улыбаясь на камеру, за спиной сестренки показала жест, принятый во всем мире как сигнал о помощи.

Во время интервью девочка рассказывала, как она любит маму и как у них все хорошо, вот только прижатый большой палец к ладони и несколько раз сжатая ладонь в кулак, символизировали об обратном.


Журналисты решили разобраться, что же на самом деле происходит в семье и всплыла не самая приятная правда. Отчим встал на сторону детей и передал в Следственный комитет видео, где непутевая мать с силой отталкивает старшую дочь от себя во время очередных разборок с бывшим мужем. Также, по словам мужчины, женщина регулярно била детей, а на камеру они говорили о любви к ней исключительно из-за страха.


Более того, несколько лет назад семья уже попадала в поле зрения уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.

Тогда тревогу забили врачи, увидев, как мать обращалась с девочкой, когда они лежали в больнице.

«Необеспечение своевременного получения медицинской помощи и назначенного лечения обнаруживало жестокое обращение со стороны матери, выражающееся в осуществлении как физического, так и психического насилия над девочкой», — указано в письме уполномоченного по правам ребёнка после проверки случая в больнице.


Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова передала обращения в прокуратуру, МВД, территориальную Комиссию по делам несовершеннолетних по поводу ситуации в семье.


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Метки: Видео   дети   жест помощи   мужское и женское   первый канал   развод   
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7  комментариев
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55k
zloykoyot 37 минут назад
Детей-то у мамки этой забрать догадались, надеюсь? А то ведь бумажки долго могут ходить.
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62k
doker 17 минут назад
Жалко детей, что просят о помощи.
Слишком маленькие.
Ещё больше жалею детей (воюющих), котрых заставляют других детей изменить человеческие ценности....
Не люблю насилие в любом виде.
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7k
rutt 17 минут назад
Пальцы прижатые, кулаки какие-то. Вот если бы ни этот репортаж и знать об этом не знал бы. А дитё где инфу подчерпнула?
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4k
Taf Taffus 24 минуты назад
Что-то с этим "международным сигналом" откровенную херню прогнали. Я все правильно помнимаю, и 4 летний ребенок систему сигнализацию она изучила на международных курсах по изучению международной сигнализации?
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2k
max Полчаса назад
шкура поганая
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