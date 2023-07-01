Стали известны подробности о жизни девочки, показавшей сигнал о помощи на съемках сюжета для "Первого канала"

Более того, несколько лет назад семья уже попадала в поле зрения уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.

Тогда тревогу забили врачи, увидев, как мать обращалась с девочкой, когда они лежали в больнице.

«Необеспечение своевременного получения медицинской помощи и назначенного лечения обнаруживало жестокое обращение со стороны матери, выражающееся в осуществлении как физического, так и психического насилия над девочкой», — указано в письме уполномоченного по правам ребёнка после проверки случая в больнице.