Стали известны подробности о жизни девочки, показавшей сигнал о помощи на съемках сюжета для "Первого канала"

Репортаж о сложных взаимоотношениях в разведенной паре показали в рамках программы "Мужское и женское". И все было бы хорошо, да вот старший ребенок, улыбаясь на камеру, за спиной сестренки показала жест, принятый во всем мире как сигнал о помощи.
Во время интервью девочка рассказывала, как она любит маму и как у них все хорошо, вот только прижатый большой палец к ладони и несколько раз сжатая ладонь в кулак, символизировали об обратном.
Журналисты решили разобраться, что же на самом деле происходит в семье и всплыла не самая приятная правда. Отчим встал на сторону детей и передал в Следственный комитет видео, где непутевая мать с силой отталкивает старшую дочь от себя во время очередных разборок с бывшим мужем. Также, по словам мужчины, женщина регулярно била детей, а на камеру они говорили о любви к ней исключительно из-за страха.
Более того, несколько лет назад семья уже попадала в поле зрения уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области.
Тогда тревогу забили врачи, увидев, как мать обращалась с девочкой, когда они лежали в больнице.
«Необеспечение своевременного получения медицинской помощи и назначенного лечения обнаруживало жестокое обращение со стороны матери, выражающееся в осуществлении как физического, так и психического насилия над девочкой», — указано в письме уполномоченного по правам ребёнка после проверки случая в больнице.
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова передала обращения в прокуратуру, МВД, территориальную Комиссию по делам несовершеннолетних по поводу ситуации в семье.
Источник:
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Слишком маленькие.
Ещё больше жалею детей (воюющих), котрых заставляют других детей изменить человеческие ценности....
Не люблю насилие в любом виде.