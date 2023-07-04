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Юлия Силаева: как сейчас выглядит одна из самых талантливых актрис 1990-х и как сложилась её карьера

Юлия Силаева: как сейчас выглядит одна из самых талантливых актрис 1990-х и как сложилась её карьера

Автор:
04 июля 2023 01:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Юлия Силаева   звезда   карьера   кино   на углу у патриарших   роль   
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В одном из главных направлений она так и не реализовалась.

Юлия Силаева известна не так, как советские суперзвёзды. Возможно, из-за того, что её творческий взлёт пришёлся на 1990-е годы. Тогда было не до кино…

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Юлия закончила ГИТИС в 1990 году и и сразу поступила на работу в театр имени Маяковского. Но заговорили о ней после фильма "Большой капкан или Соло для кошки при при полной луне". Картина получилась на любителя, но Силаева там по-настоящему блистала. В таких случаях говорят: “Тащит весь фильм на себе”. Потом был фильм “Встретимся на Таити”:

Следующая значимая картина - “На углу у Патриарших”. Там Силаева раскрылась и как драматическая актриса.

Самой же Силаевой больше всего нравится её роль в “Острове ненужных людей”. Тут с ней сложно не согласиться - хоть и сериал, но сделан на высшем уровне.

Что касается личной жизни, ещё в 1995 году Силаева вышла замуж за журналиста Николая Фохта. Он был главным редактором “Недели”, сотрудничал с “Известиями” и “Собеседником”.

Сейчас Юлии Силаевой 55 лет. У неё счастливый брак, вместе с мужем они активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни и путешествуют по всему миру.

Единственное, что она не сделала - не стала матерью. То ли помешала напряжённая работа, то ли были другие причины. Но, несмотря ни на что, выглядит она счастливой.

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Метки: Юлия Силаева   звезда   карьера   кино   на углу у патриарших   роль   
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1  комментарий
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Suvar_ Час назад
а что хотели сказать то? я конечно малообразованный человек, этих фильмов не знаю (да и есть сомнения что стоит ли их знать). Но все равно счастья, здоровья и благополучия героине данной темы.
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