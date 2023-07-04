Юлия Силаева: как сейчас выглядит одна из самых талантливых актрис 1990-х и как сложилась её карьера

Юлия закончила ГИТИС в 1990 году и и сразу поступила на работу в театр имени Маяковского. Но заговорили о ней после фильма "Большой капкан или Соло для кошки при при полной луне". Картина получилась на любителя, но Силаева там по-настоящему блистала. В таких случаях говорят: “Тащит весь фильм на себе”. Потом был фильм “Встретимся на Таити”: