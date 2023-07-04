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10 отличных фильмов с Томом Крузом, в которых он не спасает мир

10 отличных фильмов с Томом Крузом, в которых он не спасает мир

Автор:
04 июля 2023 08:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Круз   знаменитости   кино   люди   подборка   фильм   
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Подборка популярных фильмов с Томом Крузом, где он не выполняет очередную невыполнимую миссию, а играет интересных и часто неоднозначных героев. А какой фильм с Томом Крузом нравится больше всего вам?

3 июля американскому актёру Тому Крузу исполнился 61 год. Как минимум десять последних лет Круз воспринимается публикой, как актёр исключительно экшн-фильмов и адреналиновый маньяк, который выбирает проекты так, чтобы там можно было спрыгнуть с парашютом (желательно, в пропасть, влетая в неё на мотоцикле), залезть на самую высокую башню в мире и зависнуть на летящем самолёте, находясь снаружи.

Таков сегодняшний Том Круз.

Однако актёром подобного склада он был не всегда. Вообще-то у него есть аж три номинации на «Оскар» — и отнюдь не за каскадёрские заслуги, а за сугубо драматические. В целом, первая половина его карьеры, то есть роли в 1980-х, 1990-х и 2000-х, была хорошо сбалансированной. Героев, спасающий всё вокруг себя, он, разумеется, играл, но чередовал таких персонажей с простыми людьми, у которых есть более приземлённые задачи и проблемы.

С широко закрытыми глазами (1999)

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Последний фильм Стэнли Кубрика. Том Круз и Николь Кидман играют пару, которая не так счастлива, как может показаться со стороны. Из-за взаимной ревности супругов и стремления к неизвестному в жизни героя Круза появляются сомнительные женщины, а потом и вовсе тайная секта, которая неким мистическим образом связана с его женой.

Человек дождя (1988)

Том Круз играет предприимчивого молодого человека Чарли, чей брат Рэймонд страдает от аутизма и находится в лечебнице для душевнобольных. Выясняется, что именно Рэймонду их отец оставляет крупное наследство. Теперь меркантильный герой Круза старается подружиться с братом, о чьём существовании раньше никогда не знал и чьё умственное состояние таит в себе множество сюрпризов.

Джерри Магуайер (1997)

Том Круз играет спортивного агента, которого увольняют из фирмы фактически за честность. Он заручается поддержкой аж одной бывшей коллеги, забирает рыбку из аквариума старого офиса и создаёт своё агентство. Конкурировать с беспринципными акулами спортивной индустрии непросто, но реально. Если ты хорош в своём деле.

За роль в фильме актёр получил номинацию на «Оскар».

Магнолия (1999)

Том Круз в роли известного шоумена и секс-гуру Фрэнка, который втянут в водоворот событий фильма и с которым хочет увидеться его умирающий отец. За эту роль Том Круз был номинирован на свой последний на данный момент актёрский «Оскар».

Интервью с вампиром (1994)

Том Круз — вампир! Сначала он превращает в себе подобного героя Брэда Питта, а тот превращает в вампиршу молодую Кирстен Данст. Счастливо жить эта троица звёздных вампиров, конечно, не сможет, ведь все по-разному адаптируются к собственному бессмертию.

Рождённый четвертого июля (1989)

Том Круз в роли военного. Но не бравого воина, который в одиночку расправляется с армией, а ветерана войны во Вьетнаме, который вернулся в Америку инвалидом и присоединился к антивоенному движению, на своём примере показывая людям, что война и её последствия делают с простыми людьми.

Первая номинация на «Оскар» в карьере Круза.

Ванильное небо (2001)

Успешный главный герой в исполнении Тома Круза попадает в автокатастрофу, и его жизнь резко меняется. Во-первых, его лицо сильно пострадало, а во-вторых, он никак не может понять, какая часть его жизни является сном, а какая — реальностью.

Несколько хороших парней (1992)

Том Круз в роли молодого адвоката, который берётся за дело погибшего на военной базе Гуантанамо американского рядового. Он защищает обвиняемых в неуставных наказаниях сослуживцев погибшего солдата и добирается до правды, которая «ему не по зубам», по словам начальника базы полковника Джессепа в исполнении великолепного Джека Николсона.

Соучастник (2004)

Том Круз — злодей! И наёмный убийца Винсент, который нанимает простого таксиста Маска, чтобы добраться до всех своих жертв. Исполняя заказ, Винсент берёт Макса в заложники, но как будто привязывается к нему и не собирается его убивать. Однако с другой стороны Винсент всё глубже вовлекает своего водителя в преступные события этой длинной ночи.

Цвет денег (1986)

Блестящий в прошлом игрок в бильярд в исполнении Пола Ньюмана встречает молодое бильярдное дарование в исполнении Тома Круза. Он берёт над юнцом шефство, однако их принципы расходятся: старший стремится к деньгам, а младший — к победам. И, как оказывается, это разные пути.

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Метки: Том Круз   знаменитости   кино   люди   подборка   фильм   
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Андрей Кузнецов 44 минуты назад
а коктейль? там же и бичбойз ? ))))
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930
ruslan d 6 минут назад
Офигеть я смотрел меньше половины ...
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6k
Бу 50 минут назад
ванильное небо ремейк, но получилось очень достойно.
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Krasava

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