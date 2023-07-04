10 отличных фильмов с Томом Крузом, в которых он не спасает мир

3 июля американскому актёру Тому Крузу исполнился 61 год. Как минимум десять последних лет Круз воспринимается публикой, как актёр исключительно экшн-фильмов и адреналиновый маньяк, который выбирает проекты так, чтобы там можно было спрыгнуть с парашютом (желательно, в пропасть, влетая в неё на мотоцикле), залезть на самую высокую башню в мире и зависнуть на летящем самолёте, находясь снаружи.

Таков сегодняшний Том Круз.

Однако актёром подобного склада он был не всегда. Вообще-то у него есть аж три номинации на «Оскар» — и отнюдь не за каскадёрские заслуги, а за сугубо драматические. В целом, первая половина его карьеры, то есть роли в 1980-х, 1990-х и 2000-х, была хорошо сбалансированной. Героев, спасающий всё вокруг себя, он, разумеется, играл, но чередовал таких персонажей с простыми людьми, у которых есть более приземлённые задачи и проблемы.

С широко закрытыми глазами (1999)