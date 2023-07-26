В Краснодарском крае сгорел склад с вином

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Склад винзавода вспыхнул сегодня утром в Темрюкском районе, огонь быстро распространился по зданию, МЧС пришлось тушить 900 квадратов.
По предварительным данным, никто не пострадал. Однако судя по видео, спасти со склада ничего не удалось.
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