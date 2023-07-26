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В Краснодарском крае сгорел склад с вином

В Краснодарском крае сгорел склад с вином

Автор:
26 июля 2023 09:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   кино   краснодар   неудача   склад   
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Склад винзавода вспыхнул сегодня утром в Темрюкском районе, огонь быстро распространился по зданию, МЧС пришлось тушить 900 квадратов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако судя по видео, спасти со склада ничего не удалось.

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Метки: Видео   ЧП   кино   краснодар   неудача   склад   
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3  комментария
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16k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
Всмысле никто не пострадал? Да как минимум у одного человека от таких видео инфаркт жепки случилцо.
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20k
alexis 11 минут назад
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10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
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