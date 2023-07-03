Как выглядел взрыв на глубине: смоделирована трагедия батискафа "Титан"

За судьбой батискафа "Титан" во всём мире пристально следили почти неделю после его погружения. Глубоководный аппарат перестал выходить на связь, на его поиски вышли ВМС США, а интернет-пользователи задавались вопросом: успеют ли найти "Титан" раньше, чем у экипажа закончатся запасы кислорода?

Через несколько дней после погружения были обнаружены обломки, которые идентифицировали как посадочную раму и заднюю крышку. Сотрудники береговой охраны пришли к выводу, что экипаж батискафа погиб раньше, чем закончился кислород. Выяснилось, что АМС США зафиксировали звук разрушительного взрыва в день погружения "Титана", однако поиски аппарата были продолжены.

После того, как была обнародована гибель батискафа, сообщили о возможной причине, которая привела к взрыву. На больших глубинах на подводный аппарат оказывается огромное давление, и даже малейший структурный дефект может иметь катастрофические последствия.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent предположил, что причиной трагедии могли стать микротрещины, образовавшиеся на корпусе "Титана" за время его многолетней эксплуатации.

«Каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику», образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — предполагает ученый.

Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома считает, что нельзя недооценивать и форму батискафа - из-за вытянутой формы на корпус глубоководного аппарата оказывалось большее давление.

В Сети появляются смоделированные версии трагедий.