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Как выглядел взрыв на глубине: смоделирована трагедия батискафа "Титан"

Как выглядел взрыв на глубине: смоделирована трагедия батискафа "Титан"

Автор:
03 июля 2023 18:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Погружение   США   батискаф   взрыв   модель взрыва   титан   титаник   экипаж   
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До сих пор продолжаются поиски причин, которые привели к гибели подводного аппарата вместе с экипажем. В Сети завирусился ролик, в котором показана одна из версий трагедии.

За судьбой батискафа "Титан" во всём мире пристально следили почти неделю после его погружения. Глубоководный аппарат перестал выходить на связь, на его поиски вышли ВМС США, а интернет-пользователи задавались вопросом: успеют ли найти "Титан" раньше, чем у экипажа закончатся запасы кислорода?


Через несколько дней после погружения были обнаружены обломки, которые идентифицировали как посадочную раму и заднюю крышку. Сотрудники береговой охраны пришли к выводу, что экипаж батискафа погиб раньше, чем закончился кислород. Выяснилось, что АМС США зафиксировали звук разрушительного взрыва в день погружения "Титана", однако поиски аппарата были продолжены.


После того, как была обнародована гибель батискафа, сообщили о возможной причине, которая привела к взрыву. На больших глубинах на подводный аппарат оказывается огромное давление, и даже малейший структурный дефект может иметь катастрофические последствия.


Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в комментарии The Independent предположил, что причиной трагедии могли стать микротрещины, образовавшиеся на корпусе "Титана" за время его многолетней эксплуатации.


«Каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику», образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», — предполагает ученый.


Профессор Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Крис Рома считает, что нельзя недооценивать и форму батискафа - из-за вытянутой формы на корпус глубоководного аппарата оказывалось большее давление.


В Сети появляются смоделированные версии трагедий.


Точки в деле "Титана" пока не поставлено и, скорее всего, эти версии не окончательные. Что именно послужило причиной трагедии - микротрещины ли на корпусе борта, несовершенная форма аппарата или ошибка управления - пока окончательно не ясно.


Однако парадокс заключается в том, что даже после этой катастрофы оптимистично настроенная компания оператор OceanGate, отправившая на тот свет кучку богатеев, снова набирает туристов для погружения к "Титанику".

Источник:

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Метки: Видео   Погружение   США   батискаф   взрыв   модель взрыва   титан   титаник   экипаж   
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20  комментариев
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5k
Шлагбаумэн Час назад
Чумовая графика! Первый курс пищевого института рисовал?
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soar 4 минуты назад
Полагаю, было больше похоже на это:
Ссылка youtu.be
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54k
Dj Z X C 7 минут назад
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10k
Сатанеев 23 минуты назад
показанное на графике явление называется не взрыв, а коллапс
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Обломки и почти не пострадавшая обшивка...
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110k
parallax Полчаса назад
А где кровь, где кишки?
Даже в играх всё реалистичней.
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10k
au3 44 минуты назад
Ролик абсолютный бред - их расплющило и ничто никуда не разлеталось.
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5k
Трям Час назад
А где кровькишкараспидорасило?
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