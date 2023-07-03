Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшего

А семья полицейского, который застрелил парня и невольно запустил волну протестов, начала сбор пожертвований в интернете.

Поддержка семьи полицейского из Нантера, Флориана М., который выполнил свою работу и сегодня платит высокую цену, — говорится на странице сбора.

В акции поучаствовало больше 40 тысяч донатеров, они пожертвовали родственникам полицейского почти 500 тысяч евро. Мать убитого парня тоже открыла сбор денег, но ей пожертвовали лишь 76 тысяч евро.

Ну а беспорядки продолжаются. Французские депутаты уже поговаривают о начале гражданской войны.