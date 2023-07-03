Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшего

Но беспорядки и погромы это всё равно не остановит.
27 июня полицейские остановили 17-летнего юноши для проверки. Он отказался повиноваться, вспыхнул конфликт и парня застрелили. После этого Францию охватили беспорядки, а 38-летнего силовика поместили под стражу и обвиняют в умышленном убийстве.
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Протестующие сожгли почти 4 тысячи машин, разграбили 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 10 торговых центров.
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Ущерб ещё предстоит оценить, но уже сейчас говорят о миллиардах. На одни только разбитые камеры наблюдения властям придётся потратить больше 20 миллионов евро.
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Так что буянят и грабят во Франции от души.
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А семья полицейского, который застрелил парня и невольно запустил волну протестов, начала сбор пожертвований в интернете.
Поддержка семьи полицейского из Нантера, Флориана М., который выполнил свою работу и сегодня платит высокую цену, — говорится на странице сбора.
В акции поучаствовало больше 40 тысяч донатеров, они пожертвовали родственникам полицейского почти 500 тысяч евро. Мать убитого парня тоже открыла сбор денег, но ей пожертвовали лишь 76 тысяч евро.
Ну а беспорядки продолжаются. Французские депутаты уже поговаривают о начале гражданской войны.
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Запад платит большую цену за свой идиотизм.
Разве этого недостаточно для приказа открывать огонь на поражение?
Ну а те ужасы что творят современные руководители Франции в смысле миграционной политики ещё когда-нибудь отобразят в своих исторических эпосах будущие поколения людей. Именно людей, не важно какой национальности, но не французов. Мы сейчас являемся современниками уникального события в историческом смысле. А именно гибель остатков некогда великой (без преувеличения) нации. Её уже не спасти! Разве что одномоментно выселить всех арабов и негров обратно, на историческую родину. Но это уже из области фантастики. Собственно мне их не жаль, они никогда друзьями русским не были.
как говорят французы, ложась на сковородку
А во Франции - там как-то иначе. Там сначала упорно ждут, пока на голову сядешь и скакать начнешь, и только потом пристрелят. Сразу за всё ))