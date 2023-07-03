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Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшего

Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшего

Автор:
03 июля 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   погромы   пожертвования   полицейский   протесты   франция   
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Но беспорядки и погромы это всё равно не остановит.

27 июня полицейские остановили 17-летнего юноши для проверки. Он отказался повиноваться, вспыхнул конфликт и парня застрелили. После этого Францию охватили беспорядки, а 38-летнего силовика поместили под стражу и обвиняют в умышленном убийстве.

Протестующие сожгли почти 4 тысячи машин, разграбили 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 10 торговых центров.

Ущерб ещё предстоит оценить, но уже сейчас говорят о миллиардах. На одни только разбитые камеры наблюдения властям придётся потратить больше 20 миллионов евро.

Так что буянят и грабят во Франции от души.

А семья полицейского, который застрелил парня и невольно запустил волну протестов, начала сбор пожертвований в интернете.

Поддержка семьи полицейского из Нантера, Флориана М., который выполнил свою работу и сегодня платит высокую цену, — говорится на странице сбора.

В акции поучаствовало больше 40 тысяч донатеров, они пожертвовали родственникам полицейского почти 500 тысяч евро. Мать убитого парня тоже открыла сбор денег, но ей пожертвовали лишь 76 тысяч евро.

Ну а беспорядки продолжаются. Французские депутаты уже поговаривают о начале гражданской войны.

Источник:

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Метки: Видео   погромы   пожертвования   полицейский   протесты   франция   
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47  комментариев
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389k
Алексей 2 часа назад
да покуй всем этим протестантам на этого алжирца.тут главное побольше разбить,сжечь и награбить
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12k
Просто Царь 4 минуты назад
Равно как и BLM в штатах. Им пофиг на того пацанам, только бы грабить и убивать.
Запад платит большую цену за свой идиотизм.
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6k
Leo Sun 7 минут назад
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1k
Александр Долматов 11 минут назад
"Протестующие сожгли почти 4 тысячи машин, разграбили 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 10 торговых центров..."
Разве этого недостаточно для приказа открывать огонь на поражение?
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280
данила беринский Полчаса назад
просто нужно принять больше беженце и все будет норм))
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7k
Marlboro 49 минут назад
Запасаемся попкорном и смотрим за развитием событий :) на всякий случай застрахую машину :)
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618
Иван Днепров 53 минуты назад
А ведь если вдуматься то французы - несчастный народ. Точней то что от них осталось. Даже есть исторические труды современников Наполеона, утверждающих что он (Наполеон) угробил французов как нацию. Приводились даже данные, как изменился средний рост мужчин после всех походов Бонопарта. Коренная мужская часть населения, составлявшая цвет генофонда французской нации была попросту уничтожена. Их заменили переселенцы с других мест, более южных, чернявенькие, кривоногие и мелкорослые. Французы как нация стали иными.
Ну а те ужасы что творят современные руководители Франции в смысле миграционной политики ещё когда-нибудь отобразят в своих исторических эпосах будущие поколения людей. Именно людей, не важно какой национальности, но не французов. Мы сейчас являемся современниками уникального события в историческом смысле. А именно гибель остатков некогда великой (без преувеличения) нации. Её уже не спасти! Разве что одномоментно выселить всех арабов и негров обратно, на историческую родину. Но это уже из области фантастики. Собственно мне их не жаль, они никогда друзьями русским не были.
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63
Luarvic Иван Днепров 36 минут назад
бра-во ...
как говорят французы, ложась на сковородку
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10k
Бритва 55 минут назад
не очень понятно, зачем семье полицейского пожертвования, но ладно. В любой непонятной ситуации надо собирать пожертвования.
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281
Pasha Panfilov Бритва 40 минут назад
Ну банкам надо же как-то зарабатывать, а тут счет обслуживать, услуга. Пожертвования лежат, бабки крутятся ))
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2k
Lena Час назад
Скоро на всех экранах мира - белые французы будут стоять на коленях перед любым человеком с иным цветом кожи и целовать его ботинки)))
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281
Pasha Panfilov Lena 39 минут назад
Мажемся гуталином и принимаем поздравления )
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14k
Shtoppi Час назад
как же вся эта французская тема с погромами после убийства этнического, прям один в один, повторение пиндосского сценария с д. флойдом, блм и всем последующим балаганом.
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281
Pasha Panfilov Shtoppi 37 минут назад
Отвлекают от чего-то, суету наводят.
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118
Посейдон Час назад
И жертвовали на черного наверное белые французы, так как обезьяны знают цену своим сородичам и денег не отсылали.
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75k
Viktor 2 часа назад
Повторение американского сценария (BLM) пограбят, пограбят и успокоятся! А потом будут просить пристрелить ещё одного чёрного.
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737
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшегоПосмотреть
Семья полицейского, убившего алжирского паренька во Франции, собрала в 7 раз больше пожертвований, чем мать погибшего
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6k
livaneth 2 часа назад
Пусть наймут Пригожина, он им наведет порядок на улицах
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75
Ясен Пень 2 часа назад
Гордый алжирский паренёк зачем приехал во Францию? Что бы конфликтовать там с полицейскими? Мог бы спокойно конфликтовать с ними и у себя в Алжире. В этом безусловно есть ошибка европейских стран. Впускать в страну можно ровно столько людей, сколько эта страна сможет впоследствии адаптировать. Если плодить маргиналов, то это рано или поздно приведет к бунтам.
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281
Pasha Panfilov Ясен Пень Полчаса назад
В Алжире полицейские палками отметелят. там не побузишь. Схватят, свяжут и будут палками бить по заду, пока дурь не выбьют.
А во Франции - там как-то иначе. Там сначала упорно ждут, пока на голову сядешь и скакать начнешь, и только потом пристрелят. Сразу за всё ))
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281
Pasha Panfilov Шурман Полчаса назад
Спаивают народ. Ну ясно.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какая гражданская война? Кого с кем? Пограбят, сколько смогут, пересажают сколько смогут и всё затихнет, конечно. Для гражданской войны нужны хоть какие-то принципиальные позиции, силы, лидеры.
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