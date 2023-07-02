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Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию

Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию

Автор:
02 июля 2023 17:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Швейцария   погромы   полиция   протесты   силовики   франция   
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После призывов в соцсетях, на улицу вышла толпа молодёжи - разгромила несколько магазинов и бросила коктейль Молотова в полицейских.

Во Франции силовики убили 17-летнего паренька алжирского происхождения. Дело было во время задержания, детали этого постоянно уточняются. Но факт налицо: после новости о смерти парня, на улицу выбежали тысячи людей и устроили форменный беспредел.

Дошло до того, что к протестующим обратилась даже бабушка покойного юноши:

Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться.

А лидер правой французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур назвал происходящее «гражданской войной»:

Мы находимся на ранней стадии гражданской войны. Мы ясно видим это. Это столкновение части населения против государства. Это этнический бунт. Так как везде мы видим мародерства, где люди бросаются на продукты роскоши или в магазины ежедневного потребления. Уже 20 лет мы распределяем иммигрантов. Это политика распределения иммигрантов, которая затрагивает обычных людей. Французы видят, что значит быть продуктом сумасшедшей иммиграции. Нам нужен лидер, решительный и твердый.

В городе Л'Э-ле-Роз протестующие напали на дом мэра. Когда его супруга вместе с детьми попыталась покинуть здание, по ним открыли огонь. Сейчас женщина в больнице, дети не пострадали.

Беспорядки затронули и Швейцарию. Они случились в столице франкоязычного кантона – городе Лозанна, там находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета. Сначала в местных соцсетях «бросили клич», на него откликнулось больше 100 человек. И они дружно побежали громить магазины, а также забрасывать силовиков булыжниками и коктейлями Молотова.

На данный момент полицейские задержали семерых буянов.

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Метки: Видео   Швейцария   погромы   полиция   протесты   силовики   франция   
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15  комментариев
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13k
GROMOZEKA 43 минуты назад
О прекраснейшая «демократия»!
Ты показываешь себя во всей красе.
Но, почему-то я не слышу местную леперблевоту, с криками, что норот совершенно правильно выражает свою волю.
Видимо это другое
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452
Дементий Мурзич Минуту назад
пррЭлесно, просто пррЭлесно. (голосом совы из м/ф про вини пуха)
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4k
Александр 4 минуты назад
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61
Жан Батист Эммануэль Зорг 7 минут назад
хотели посмотреть бунт?
можете в нем даже поучаствовать!
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19k
Александр 12 минут назад
Так им и надо
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2k
Руслан 12 минут назад
Пока Франция помогала оружием хохлам, проспала пожар в своём доме. И это ещё цветочки
Рецессия уже явно наметилась, газ снова начал растив цене, бюджет с огромными долгами…А этих чумазых ВСЕХ нужно кормить, одевать, лечить. А скоро надо заполнять хранилища газом. А где деньги? Тот же Баррель просит увеличить взносы в общеевропейский фонд, потому что 7-и летний бюджет прос@рали за два года
Ну и что они будут делать, интересно? А, есть вариант: надо ещё больше помощи выделить Украине
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35k
Опаньки Полчаса назад
это тебе не звонок от Лукашенко
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8k
Владимир 41 минуту назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
и нейтралитет ворам российского бабла не помог?)
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895
Шурман 55 минут назад
У нас сегодня тоже менты на ушах , только за ночь вычислили в соц сетях подстрекателей малолеток и задержали их 31 человек только в Брюсселе , про другие города не смотрел , им щас главное у границы с Францией все под контролем держать и лиеж , родителям наверное было очень приятно когда среди ночи менты в хату входят . Сын сказал что у них в школьном чате в Тиме тоже такие объявились но их сразу на блок поставили и попросили родителей навестить директора и ответственного за воспитание и поведение .
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August

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