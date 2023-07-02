Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию

Дошло до того, что к протестующим обратилась даже бабушка покойного юноши:

А лидер правой французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур назвал происходящее «гражданской войной»:

Мы находимся на ранней стадии гражданской войны. Мы ясно видим это. Это столкновение части населения против государства. Это этнический бунт. Так как везде мы видим мародерства, где люди бросаются на продукты роскоши или в магазины ежедневного потребления. Уже 20 лет мы распределяем иммигрантов. Это политика распределения иммигрантов, которая затрагивает обычных людей. Французы видят, что значит быть продуктом сумасшедшей иммиграции. Нам нужен лидер, решительный и твердый.