Беспорядки с погромами и поджогами во Франции перекинулись на Швейцарию

После призывов в соцсетях, на улицу вышла толпа молодёжи - разгромила несколько магазинов и бросила коктейль Молотова в полицейских.
Во Франции силовики убили 17-летнего паренька алжирского происхождения. Дело было во время задержания, детали этого постоянно уточняются. Но факт налицо: после новости о смерти парня, на улицу выбежали тысячи людей и устроили форменный беспредел.
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Дошло до того, что к протестующим обратилась даже бабушка покойного юноши:
Я хочу, чтобы это прекратилось повсеместно. Людей, которые сейчас громят, я призываю остановиться.
А лидер правой французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур назвал происходящее «гражданской войной»:
Мы находимся на ранней стадии гражданской войны. Мы ясно видим это. Это столкновение части населения против государства. Это этнический бунт. Так как везде мы видим мародерства, где люди бросаются на продукты роскоши или в магазины ежедневного потребления. Уже 20 лет мы распределяем иммигрантов. Это политика распределения иммигрантов, которая затрагивает обычных людей. Французы видят, что значит быть продуктом сумасшедшей иммиграции. Нам нужен лидер, решительный и твердый.
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В городе Л'Э-ле-Роз протестующие напали на дом мэра. Когда его супруга вместе с детьми попыталась покинуть здание, по ним открыли огонь. Сейчас женщина в больнице, дети не пострадали.
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Беспорядки затронули и Швейцарию. Они случились в столице франкоязычного кантона – городе Лозанна, там находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета. Сначала в местных соцсетях «бросили клич», на него откликнулось больше 100 человек. И они дружно побежали громить магазины, а также забрасывать силовиков булыжниками и коктейлями Молотова.
На данный момент полицейские задержали семерых буянов.
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Ты показываешь себя во всей красе.
Но, почему-то я не слышу местную леперблевоту, с криками, что норот совершенно правильно выражает свою волю.
Видимо это другое
можете в нем даже поучаствовать!
Может и обойдется.
Хотя тенденция, однако