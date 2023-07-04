Как выглядели бы зарубежные актёры 40+, если бы их лица фотошопили так же, как актрис

Все мы уже давно привыкли, что знаменитые женщины, попав на обложку того или иного глянцевого журнала, становятся буквально «отутюжены» фотошопом. Идеальная кожа и стройные идеальные тела даже без намёка на изъяны. Но обращали ли вы внимание на то, что это касается только женщин? Звёздные мужчины, как правило, появляются на обложках в своём первозданном виде.

Фотограф Кэролайн Росс подняла эту интересную тему и наглядно показала, как бы выглядели знаменитые мужчины 40+ на обложках журналов, если бы их так же беспощадно фотошопили, как и женщин. Хочется отметить, что, несмотря на «идеальную» внешность, мужчины стали выглядеть несколько странно, даже пугающе. И уж точно каждый из них потерял какую-то свою изюминку.

Педро Паскаль