Как выглядели бы зарубежные актёры 40+, если бы их лица фотошопили так же, как актрис

Фотограф из Канады представила, как выглядели бы обложки журналов со знаменитыми мужчинами 40+ лет, если бы их так же беспощадно фотошопили, как и женщин.
Все мы уже давно привыкли, что знаменитые женщины, попав на обложку того или иного глянцевого журнала, становятся буквально «отутюжены» фотошопом. Идеальная кожа и стройные идеальные тела даже без намёка на изъяны. Но обращали ли вы внимание на то, что это касается только женщин? Звёздные мужчины, как правило, появляются на обложках в своём первозданном виде.
Фотограф Кэролайн Росс подняла эту интересную тему и наглядно показала, как бы выглядели знаменитые мужчины 40+ на обложках журналов, если бы их так же беспощадно фотошопили, как и женщин. Хочется отметить, что, несмотря на «идеальную» внешность, мужчины стали выглядеть несколько странно, даже пугающе. И уж точно каждый из них потерял какую-то свою изюминку.
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