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Как выглядели бы зарубежные актёры 40+, если бы их лица фотошопили так же, как актрис

Как выглядели бы зарубежные актёры 40+, если бы их лица фотошопили так же, как актрис

Автор:
04 июля 2023 07:40
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: журнал   знаменитости   люди   мужчины   обложка   фотошоп   
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Фотограф из Канады представила, как выглядели бы обложки журналов со знаменитыми мужчинами 40+ лет, если бы их так же беспощадно фотошопили, как и женщин.

Все мы уже давно привыкли, что знаменитые женщины, попав на обложку того или иного глянцевого журнала, становятся буквально «отутюжены» фотошопом. Идеальная кожа и стройные идеальные тела даже без намёка на изъяны. Но обращали ли вы внимание на то, что это касается только женщин? Звёздные мужчины, как правило, появляются на обложках в своём первозданном виде.

Фотограф Кэролайн Росс подняла эту интересную тему и наглядно показала, как бы выглядели знаменитые мужчины 40+ на обложках журналов, если бы их так же беспощадно фотошопили, как и женщин. Хочется отметить, что, несмотря на «идеальную» внешность, мужчины стали выглядеть несколько странно, даже пугающе. И уж точно каждый из них потерял какую-то свою изюминку.

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Жутко непривычно видеть Хью Джекмана в таком образе. Какой-то ванильный Росомаха

Ну а Райан Рейнольдс стал походить на 40-летнего подростка

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Метки: журнал   знаменитости   люди   мужчины   обложка   фотошоп   
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257
Liberman Час назад
А кто сказал что их не фотошопят?
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60
ginodaurini Час назад
[мат] быть мужиком. Всегда красивый.
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