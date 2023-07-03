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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 406 постов • 25 подписчиков подписаться
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В центре Токио прогремел взрыв

В центре Токио прогремел взрыв

Автор:
03 июля 2023 14:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   Минато   Япония   взрыв   пожар   пострадавшие   токио   
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Опять газ. Как в Париже двумя неделями ранее.

Сегодня днём в самом густонаселенном районе Токио на воздух взлетело одно из помещений на втором этаже жилого здания. Точная причина взрыва до сих пор неизвестна, но очевидцы сообщают о резком запахе газа на месте происшествия.

Инцидент произошел в районе Минато недалеко от станции Симбаси. Уточняется, что взвыв случился в здании, в котором находилось несколько офисов и ресторанов. По данным спасателей, пострадали по меньшей мере 4 человека.

По предварительным данным, взрыв случился в ресторане из-за утечки газа. Примечательно, что две недели назад по похожим причинам в центре Парижа было полностью уничтожено историческое здание.

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Метки: Видео   ГАЗ   Минато   Япония   взрыв   пожар   пострадавшие   токио   
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6  комментариев
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18k
Bill Час назад
Это был тоталитарный газ или газ с молекулами свободы?
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735
Damvrot Hohlam Полчаса назад
у самурая пердак рванул просто
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19k
Александр Час назад
Комментаторы ржут, наверно плохой ресторан был
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9k
Борис Карабанов Час назад
Ашоты с асланами газовый баллон в шаурмячную притащили, а пож.инспекторов купили, чтобы глаза закрывали. 100%.
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897
Шурман Час назад
Взрыв это ладно , у нас пару недель назад в соседнем доме придурок спалил все 3 этажа , в 6 утра слил горячее фритюрное масло в унитаз ( к слову кто в 6 утра фриты делает ? ) короче трубы пластиковые и начался пожар , мало того что свой пентхаус спалил так еще и другие 2 этажа спалил оставив людей без жилья . Представлю сколько ему теперь башлять придется .
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10k
Алексей 2 часа назад
В Париже остатки газа наши стравили а уж кто поджег не знаю ,тут по ходу тоже кто то против нашего газа оказался
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