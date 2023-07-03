В центре Токио прогремел взрыв

Опять газ. Как в Париже двумя неделями ранее.
Сегодня днём в самом густонаселенном районе Токио на воздух взлетело одно из помещений на втором этаже жилого здания. Точная причина взрыва до сих пор неизвестна, но очевидцы сообщают о резком запахе газа на месте происшествия.
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Инцидент произошел в районе Минато недалеко от станции Симбаси. Уточняется, что взвыв случился в здании, в котором находилось несколько офисов и ресторанов. По данным спасателей, пострадали по меньшей мере 4 человека.
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По предварительным данным, взрыв случился в ресторане из-за утечки газа. Примечательно, что две недели назад по похожим причинам в центре Парижа было полностью уничтожено историческое здание.
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