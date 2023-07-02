Министр юстиции Франции придумал средство против бунтовщиков

Короче говоря, план надежен как швейцарские часы и на 100500% должен сработать.
Так как основная масса бунтовщиков и погромщиков - молодежь, и управы на них нет никакой, то министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти решил, что во всем виноваты родители. Они не дали детям хорошего воспитания и вообще не интересуются своими чадами.
Вот их и нужно наказывать, да не абы как. Так вот, родителям , чьи дети будут находиться на улицах в позднее время, грозит штраф в размере 30 тыс евро и 2 года тюремного срока.
Согласитесь, как все здорово придумал! И казну пополнит, тюрьмы и детские дома работой обеспечит. Вот только как он ловить родителей мигрантов собрался, непонятно, но это уже мелочи. А что делать они будут с теми, кто уже давно не дети?
Пока Дюпон-Моретти радостно делится с журналистами своей замечательной идеей, бунтовщики продолжают планомерно уничтожать французские города, уже с оружием в руках.
Другие же участники беспорядков во Франции осквернили мемориал жертвам Холокоста в городе Нантер, после чего был растоптан французский флаг.
- У, какие непослушные дети, наигрались в свои компутерные игры и фулюганют тут! - Макрон, грозно нахмурив брови, задернул шторы в кабинете и судорожно принялся набирать номер Лукашенко. (сарказм)
Ну а тем временем двое чернокожих в знак протеста, вооружившись болгаркой, зачем-то спилили столб. Столб упал и убил одного из них.
Друзья, а как по-французски будет онижедети?
Источник:
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Чтобы они научили себя вести «коренных» арабов
В Уркаину в разы больше денег отправляют.
просто пострелять пару раз на поражение и будет чистота и порядок