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Министр юстиции Франции придумал средство против бунтовщиков

Министр юстиции Франции придумал средство против бунтовщиков

Автор:
02 июля 2023 08:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Оружие   мародеры   погромы   полиция   франция   
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Короче говоря, план надежен как швейцарские часы и на 100500% должен сработать.

Так как основная масса бунтовщиков и погромщиков - молодежь, и управы на них нет никакой, то министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти решил, что во всем виноваты родители. Они не дали детям хорошего воспитания и вообще не интересуются своими чадами.

Вот их и нужно наказывать, да не абы как. Так вот, родителям , чьи дети будут находиться на улицах в позднее время, грозит штраф в размере 30 тыс евро и 2 года тюремного срока.


Согласитесь, как все здорово придумал! И казну пополнит, тюрьмы и детские дома работой обеспечит. Вот только как он ловить родителей мигрантов собрался, непонятно, но это уже мелочи. А что делать они будут с теми, кто уже давно не дети?

Пока Дюпон-Моретти радостно делится с журналистами своей замечательной идеей, бунтовщики продолжают планомерно уничтожать французские города, уже с оружием в руках.


Другие же участники беспорядков во Франции осквернили мемориал жертвам Холокоста в городе Нантер, после чего был растоптан французский флаг.


- У, какие непослушные дети, наигрались в свои компутерные игры и фулюганют тут! - Макрон, грозно нахмурив брови, задернул шторы в кабинете и судорожно принялся набирать номер Лукашенко. (сарказм)

Ну а тем временем двое чернокожих в знак протеста, вооружившись болгаркой, зачем-то спилили столб. Столб упал и убил одного из них.

Друзья, а как по-французски будет онижедети?

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Метки: Видео   Оружие   мародеры   погромы   полиция   франция   
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16  комментариев
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8k
ишты 47 минут назад
"Друзья, а как по-французски будет онижедети?" - онижедебилы. Думать, что если ты спилил столб, то победа обеспечена - дебилизм. Хотя "думать" это не про негров...
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152
Александр Шевченко Полминуты назад
Планета обезьян, французская версия ?
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3k
Aristarx Минуту назад
Viva revolution!!!
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13k
GROMOZEKA 7 минут назад
Не, предлагаю еще несколько тысяч беженцев пустить во Францию.
Чтобы они научили себя вести «коренных» арабов
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110k
parallax Полчаса назад
Вагнеровцы сейчас без дел, могли бы за пару сотен миллионов евро помочь Макрону.
В Уркаину в разы больше денег отправляют.
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Надо передать нашему послу во Франции пару пакетов вкусного печенья (личная просьба - вкусного).
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2k
Александр Полчаса назад
... и компуктерные игры виноваты еще))
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1k
Сергей Полчаса назад
не надо придумывать никакого "средства",
просто пострелять пару раз на поражение и будет чистота и порядок
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7k
Echo 51 минуту назад
Зовите гвардейцев кардинала, да и мушкетёров зовите
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