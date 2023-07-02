Министр юстиции Франции придумал средство против бунтовщиков

Так как основная масса бунтовщиков и погромщиков - молодежь, и управы на них нет никакой, то министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти решил, что во всем виноваты родители. Они не дали детям хорошего воспитания и вообще не интересуются своими чадами.

Вот их и нужно наказывать, да не абы как. Так вот, родителям , чьи дети будут находиться на улицах в позднее время, грозит штраф в размере 30 тыс евро и 2 года тюремного срока.