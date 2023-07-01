<<Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции>>

Он считает, что погромщики повторяют на улицах сюжеты видеоигр. Да, всё зло от них. Кто ж не знает!
Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон во время второго экстренного совещания после начала беспорядков в стране заявил не совсем то, чего от него ждали. По его мнению, причиной погромов в стали не недоработки в миграционной политике, а компьютерные игры и интернет. Он заявил, что погромщики "отравлены видеоиграми" и на улицах повторяют их сюжеты. Также большую опасность представляют соцсети, особенно китайский TikTok, распространяющие "риторику ненависти" и дезинформацию. Политик считает, что интернет должен быть жестче зацензурен.
Платформы и сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видели, как Snapchat, TikTok и некоторые другие служат местами, где организуются насильственные собрания, но есть также форма имитации насилия, из-за которой некоторые молодые люди теряют связь с реальностью. Создается впечатление, что некоторые из них переживают на улице опьянившие их видеоигры
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Французские беспорядки в стиле BLM начались во вторник, 27 июня. Их причиной послужила гибель 17-летнего Наэля М. из алжирско-марроканской семьи. Юношу застрелил полицейский в Нантере (самый крупный пригород Парижа). Днём во вторник двое полицейских на мотоциклах попытались остановить движущийся на большой скорости по выделенной автобусной полосе "Мерседес". В ходе преследования водитель автомобиля нарушил ещё несколько правил ПДД, но в итоге всё же остановился. Один из офицеров направил на водителя пистолет и приказал выйти из машины, но тот нажал на газ. В этот момент прогремел выстрел, машина проехала ещё 10 метров и врезалась в столб. Водитель был уже мёртв.
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Тем временем беспорядки охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города. Макрон на вчерашнем совещании рассказал, что за 4 дня протестов было повреждено 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, зафиксировано 3880 пожаров. Горят полицейские участки, административные здания и магазины, которые предварительно обворовываются.
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По данным полиции, только за вчерашнюю ночь были задержаны 994 погромщика. С учётом предыдущих ночей, задержаны более двух тысяч человек. Травмы различной степени тяжести получили 249 полицейских.
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Сообщается, что только за вчерашнюю ночь ранения получили 79 человек, сожжено 1350 автомобилей, повреждения получили 234 здания, в том числе 31 полицейский участок, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии. Данные Макрона за ночь сильно устарели.
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Жесткие меры подавления беспорядков Макрон принимать опасается, не хочет разжигать. Но тем не менее во время вчерашнего совещания Макрон пообещал, что МВД задействует дополнительные средства для наведения порядка. Речь идёт о развёртывании бронетехники и жандармерии. Известно, что сейчас по всей стране в наведении порядка участвуют дополнительные силы полиции численностью около 40 тысяч человек.
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Не шесть, не девять, не с "аптечками".
И то что, у человека ЖИЗНЬ ОДНА - должны помнить ПОЛИЦАИ.
Слишком много БУРЖУАЗИЯ позволяет своим полицейским псам.
Если мужик кого-то убил, даже случайно - око за око, стреляйте.
Но, если ошиблись - ловите "ответку" и не жалуйтесь.
Революция не происходит по приказу, ее делает народ
Макрон в 2023 году французам:
Протесты нелегальны и никто не имеет права поднимать мятеж против народных представителей
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похоже у дяди окончательно крыша потекла. подобную пургу может нести только безумец. такими темпами, как бы макрон не стал одним из первых, кого во Франции казнят на гильотине, после длительного перерыва.