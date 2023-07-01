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Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции

Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции

Автор:
01 июля 2023 12:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мародёры   полиция   протесты   столкновения   франция   
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Он считает, что погромщики повторяют на улицах сюжеты видеоигр. Да, всё зло от них. Кто ж не знает!

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон во время второго экстренного совещания после начала беспорядков в стране заявил не совсем то, чего от него ждали. По его мнению, причиной погромов в стали не недоработки в миграционной политике, а компьютерные игры и интернет. Он заявил, что погромщики "отравлены видеоиграми" и на улицах повторяют их сюжеты. Также большую опасность представляют соцсети, особенно китайский TikTok, распространяющие "риторику ненависти" и дезинформацию. Политик считает, что интернет должен быть жестче зацензурен.


Платформы и сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видели, как Snapchat, TikTok и некоторые другие служат местами, где организуются насильственные собрания, но есть также форма имитации насилия, из-за которой некоторые молодые люди теряют связь с реальностью. Создается впечатление, что некоторые из них переживают на улице опьянившие их видеоигры

Французские беспорядки в стиле BLM начались во вторник, 27 июня. Их причиной послужила гибель 17-летнего Наэля М. из алжирско-марроканской семьи. Юношу застрелил полицейский в Нантере (самый крупный пригород Парижа). Днём во вторник двое полицейских на мотоциклах попытались остановить движущийся на большой скорости по выделенной автобусной полосе "Мерседес". В ходе преследования водитель автомобиля нарушил ещё несколько правил ПДД, но в итоге всё же остановился. Один из офицеров направил на водителя пистолет и приказал выйти из машины, но тот нажал на газ. В этот момент прогремел выстрел, машина проехала ещё 10 метров и врезалась в столб. Водитель был уже мёртв.

Тем временем беспорядки охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города. Макрон на вчерашнем совещании рассказал, что за 4 дня протестов было повреждено 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, зафиксировано 3880 пожаров. Горят полицейские участки, административные здания и магазины, которые предварительно обворовываются.

По данным полиции, только за вчерашнюю ночь были задержаны 994 погромщика. С учётом предыдущих ночей, задержаны более двух тысяч человек. Травмы различной степени тяжести получили 249 полицейских.

Сообщается, что только за вчерашнюю ночь ранения получили 79 человек, сожжено 1350 автомобилей, повреждения получили 234 здания, в том числе 31 полицейский участок, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии. Данные Макрона за ночь сильно устарели.

Жесткие меры подавления беспорядков Макрон принимать опасается, не хочет разжигать. Но тем не менее во время вчерашнего совещания Макрон пообещал, что МВД задействует дополнительные средства для наведения порядка. Речь идёт о развёртывании бронетехники и жандармерии. Известно, что сейчас по всей стране в наведении порядка участвуют дополнительные силы полиции численностью около 40 тысяч человек.

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Метки: Видео   Мародёры   полиция   протесты   столкновения   франция   
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11  комментариев
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13k
GROMOZEKA Час назад
Макарон мне напоминает бабу, которую насилуют в парке, а она ругается, что троллейбусы редко ходят
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33k
Андрей Иванов 5 минут назад
Фраза "увидеть Париж и умереть" заиграла новыми красками
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62k
doker 8 минут назад
У человека жизнь одна.
Не шесть, не девять, не с "аптечками".
И то что, у человека ЖИЗНЬ ОДНА - должны помнить ПОЛИЦАИ.
Слишком много БУРЖУАЗИЯ позволяет своим полицейским псам.
Если мужик кого-то убил, даже случайно - око за око, стреляйте.
Но, если ошиблись - ловите "ответку" и не жалуйтесь.
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8k
Роман Полчаса назад
Макрон в 2020 году жителям Ливана:
Революция не происходит по приказу, ее делает народ

Макрон в 2023 году французам:
Протесты нелегальны и никто не имеет права поднимать мятеж против народных представителей
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23k
AzuveR Полчаса назад
Макрон, похоже такой же изданутый башкой об стенку,как и Бидон. Но Бидону 80 годиков и деменция. Или он думает,что французы этот бред ,проглотят ? Больше,как можно больше, мигрантов разных,цветных и не очень, нужно загонять во Францию.
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792
АлоКин 46 минут назад
Оооо, таки не только у нас есть придурки винящие во всем пк игры) Что-то я не помню ни одной игры, где по сюжету надо быть бунтавщиком и громить все вокруг.
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55k
zloykoyot 50 минут назад
Вот пускай так и считает до тех пор, пока его на гильотину не поволокут. Инфантильный плять дегенерат.
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14k
Shtoppi 59 минут назад
<<Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции>>
------------
похоже у дяди окончательно крыша потекла. подобную пургу может нести только безумец. такими темпами, как бы макрон не стал одним из первых, кого во Франции казнят на гильотине, после длительного перерыва.
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14k
Kucher Час назад
Макарон развёлся со своей бабушкой и женился на Елене Мизулине?
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4k
Еркен Час назад
Срочно запретить видеоигры и Тик-Ток, и сразу все стабилизируется. (сарказм)
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225
Алексей Бляйбтрой Час назад
кампуктеры
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