<<Макрон считает компьютерные игры причиной погромов во Франции>>

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон во время второго экстренного совещания после начала беспорядков в стране заявил не совсем то, чего от него ждали. По его мнению, причиной погромов в стали не недоработки в миграционной политике, а компьютерные игры и интернет. Он заявил, что погромщики "отравлены видеоиграми" и на улицах повторяют их сюжеты. Также большую опасность представляют соцсети, особенно китайский TikTok, распространяющие "риторику ненависти" и дезинформацию. Политик считает, что интернет должен быть жестче зацензурен.



