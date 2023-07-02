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Дагестанец в последнюю секунду спас свою машину от разбушевавшейся стихии

Дагестанец в последнюю секунду спас свою машину от разбушевавшейся стихии

Автор:
02 июля 2023 07:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Ford   Видео   Дагестан   дожди   машина   селевые потоки   
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В Дагестане последние дни не прекращался сильный дождь. Потоки воды с гор превратили дороги в настоящие реки.

На камеру видеонаблюдения попал мужчина, который вовремя сообразил, что стихия не просто намочит колеса его машины, но и может полностью ее уничтожить. Инцидент произошел в селе Чирката Гумбетовского района



Мужчина вовремя успел отогнать свой "Форд" в безопасное место, а вот стоявшей рядом "Оке" совсем не повезло. Течение подхватило её как соломинку и утащило вниз по улице вместе с кабелями и трубами.


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Метки: Ford   Видео   Дагестан   дожди   машина   селевые потоки   
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1  комментарий
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Сергей Полчаса назад
А вот хозяину магазина не повезло(
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