Дагестанец в последнюю секунду спас свою машину от разбушевавшейся стихии

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В Дагестане последние дни не прекращался сильный дождь. Потоки воды с гор превратили дороги в настоящие реки.
На камеру видеонаблюдения попал мужчина, который вовремя сообразил, что стихия не просто намочит колеса его машины, но и может полностью ее уничтожить. Инцидент произошел в селе Чирката Гумбетовского района
Мужчина вовремя успел отогнать свой "Форд" в безопасное место, а вот стоявшей рядом "Оке" совсем не повезло. Течение подхватило её как соломинку и утащило вниз по улице вместе с кабелями и трубами.
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