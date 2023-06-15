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В Дагестане мужчина ударил девушку, которая разгуливала по улице в обтягивающих "велосипедках"

В Дагестане мужчина ударил девушку, которая разгуливала по улице в обтягивающих "велосипедках"

Автор:
15 июня 2023 08:58
Метки: Дагестан   в мире   велосипедки   видео   люди   мужчина   негатив   удар   
2270
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Молодая особа удивилась замечаниям и пыталась отмахнуться от прохожего, однако получила несколько ударов. После этого мужчина сбежал.

"- Ты чего в трусах ходишь?"

"- Ты кто такой, чтобы мне замечания делать? Муж?"

"- Ты не будешь ходить в трусах у меня во дворе! Дай номер брата!"

Источник:

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Метки: Дагестан   в мире   велосипедки   видео   люди   мужчина   негатив   удар   
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41  комментарий
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1k
Ольга Час назад
Говорили мне приезжай в Дагестан, нам нужны специалисты, безопасность обеспечим.... ога да, спасибо но нет...
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9k
Борис Карабанов Минуту назад
Господа-товарищи, вы, уж, определитесь как-то более системно: можно ли нападать на человека, если он одет не по понятиям нападающего или нельзя? А то, право, неудобно как-то получается - здесь играем, а здесь не играем. Законы, естественно, в сторону, а понятия-то у всех разные! Нападение на парня одетого, скажем так, гламурно вызывает бурный восторг и комментарии, типа, "первый раз одобряю поведение "хача!". Нападение на женщину в исподнем на улице вызывает возмущение. Обструкция в отношении женщины в "слишком закрытом купальнике" в бассейне - опять восторг. Так запутаться можно.
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29k
Григорий 7 минут назад
Первая секунда
- Ты чё снимаешь?
еще ничего не сделал, но уже сцытся, понимает, что засветился. Вот шакаленок.
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10k
Игорь 13 минут назад
....какие - на хер - замечания...... - действительно :)
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8k
arthes69 17 минут назад
Меня поражают люди, которые говорят о понаехавших, мол не уважают культуру, не интегрируются в общество. А сами болт клали на устои и традиции других. Приехала в мусульманскую республику, будте- здрасти, соответствуйте "тамошним" нормам.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 20 минут назад
Дикари дрочилы.
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5k
мемфрид 23 минуты назад
Одна дура, зная где живёт решила гнездо расшатать, второй - хирой с интеллектом барана, с которого недавно слез.
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27k
timberium 23 минуты назад
гребаные черножопые - нигде от них покоя нет... лезте к себе на деревья, да дрюкайте друг другу, как бараны
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28k
Lehoia 23 минуты назад
Велосипедки, для тех кто не знает, это максимально облегающие шорты, создающие эффект "верблюжьей лапки", и эта "блогерша" прекрасно знала, какую реакцию вызовет ее дефиле в Дагестане, где за шорты предъявляют даже мужикам( дикий народ-дети гор).Так что, акция проведена ради хайпа. Хайп получен.
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4k
Борис 23 минуты назад
Бери велосипедки и приежай в Москву)
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
- Что ты хочешь от жизни? Что ты хочешь от жизни? Что ты хочешь от жизни?
- Велосипед, барабан и щенка бульдога!
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7k
Maximvs Полчаса назад
Ну тут оба хороши.
Девушка не знала, что в Дагестане дресскод строже, чем в христианской России?
А для мужчины бить женщину - лютый позор (да да, в Дагестане тоже).

Я вот с уважением отношусь к традициям той местности, где нахожусь. Когда жил в Дагестане - не носил шорты. Вместо них - легкие брюки.
В Дубаях и ОАЭ всяких я знаю, что мне и моей женщине придется одеваться в соответствии с их понятиями приличий. Поэтому я туда и не еду. Поеду в Испанию, где нудистские пляжи на каждом шагу. Ну не в этом году, а когда-нибудь.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Мужчина на видео отсутствует. Присутствует нечто иное
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74k
Viktor Полчаса назад
Ослоёб хотел бы, чтобы в "его дворе" все так ходили!

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74k
Viktor Полчаса назад
Я не понял, а чё они на русском базарят, ведь чувствуется акцент?
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554
Сергей Сергей Полчаса назад
...Слово МУЖЧИНА, здесь лишнее!!!
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936
ruslan d 45 минут назад
Ну это их правила , так -то она изначально нарывалась ... Там и туристам за шорты могут предъявить .
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18k
сеньор Леонсио 48 минут назад
По факту бабы скоро голыми ходить будут по улицам,рассказывая про то что это мужчины игнорируют их внутренний мир,воспринимая лишь как сексуальный объект.
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10k
Том Сойер 52 минуты назад
Ну, и где на видео - мужчина? Бородатое тупое чмо на видео есть, а вот мужчины на видео - нет.
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34k
Dobry vojak Svejk 55 минут назад
На этом видео две женщины. Одна с бородой.
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0
Николай Час назад
А мужчина где?
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