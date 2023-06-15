В Дагестане мужчина ударил девушку, которая разгуливала по улице в обтягивающих "велосипедках"

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Молодая особа удивилась замечаниям и пыталась отмахнуться от прохожего, однако получила несколько ударов. После этого мужчина сбежал.
"- Ты чего в трусах ходишь?"
"- Ты кто такой, чтобы мне замечания делать? Муж?"
"- Ты не будешь ходить в трусах у меня во дворе! Дай номер брата!"
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- Ты чё снимаешь?
еще ничего не сделал, но уже сцытся, понимает, что засветился. Вот шакаленок.
- Велосипед, барабан и щенка бульдога!
Девушка не знала, что в Дагестане дресскод строже, чем в христианской России?
А для мужчины бить женщину - лютый позор (да да, в Дагестане тоже).
Я вот с уважением отношусь к традициям той местности, где нахожусь. Когда жил в Дагестане - не носил шорты. Вместо них - легкие брюки.
В Дубаях и ОАЭ всяких я знаю, что мне и моей женщине придется одеваться в соответствии с их понятиями приличий. Поэтому я туда и не еду. Поеду в Испанию, где нудистские пляжи на каждом шагу. Ну не в этом году, а когда-нибудь.