Женщина лишилась ноги на траволаторе в аэропорту Бангкока

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Инцидент, произошедший в аэропорту Банкока, смело можно добавлять в любой фильм ужасов.
57-летняя женщина направлялась на посадку в аэропорту Дон Муанг, споткнулась о чемодан и попала в щель горизонтального эскалатора.
Почему её нога попала в механизм, сейчас разбирается полиция, но то что произошло дальше, просто не укладывается в голове. Ногу зажевало практически до самого бедра и все это время пострадавшая была в сознании.
Когда приехали медики и оценили масштаб трагедии, выяснилось, что достать ногу женщины в принципе невозможно. Пришлось ампутировать на месте.
Директор аэропорта Карун Танакулджиерапат сообщил, что руководство аэропорта будет нести полную ответственность за медицинские расходы женщины и будет открыто для переговоров о другой компенсации. По словам директора аэропорта, дорожка была изготовлена японской компанией Hitachi в 1996 году, её планировали обновить в 2025 году.
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