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Женщина лишилась ноги на траволаторе в аэропорту Бангкока

Женщина лишилась ноги на траволаторе в аэропорту Бангкока

Автор:
01 июля 2023 10:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: авиапроишествия   аэропотр   банкогк   горизонтальный эскалатор   женщина   траволатор   
833
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Людям со слабыми нервами настоятельно не рекомендуем читать этот пост.

Инцидент, произошедший в аэропорту Банкока, смело можно добавлять в любой фильм ужасов.
57-летняя женщина направлялась на посадку в аэропорту Дон Муанг, споткнулась о чемодан и попала в щель горизонтального эскалатора.


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Почему её нога попала в механизм, сейчас разбирается полиция, но то что произошло дальше, просто не укладывается в голове. Ногу зажевало практически до самого бедра и все это время пострадавшая была в сознании.


Когда приехали медики и оценили масштаб трагедии, выяснилось, что достать ногу женщины в принципе невозможно. Пришлось ампутировать на месте.


Директор аэропорта Карун Танакулджиерапат сообщил, что руководство аэропорта будет нести полную ответственность за медицинские расходы женщины и будет открыто для переговоров о другой компенсации. По словам директора аэропорта, дорожка была изготовлена японской компанией Hitachi в 1996 году, её планировали обновить в 2025 году.

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Метки: авиапроишествия   аэропотр   банкогк   горизонтальный эскалатор   женщина   траволатор   
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6k
Ыукп 38 минут назад
че за лютый бред?
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6k
fin4all 19 минут назад
Комментарий к фото
А где лужа крови?
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17k
Booka1a Полчаса назад
да ну нахер, что за фэйки. там максимум подошву отжуёт.
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