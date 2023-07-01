В Помпеях нашли фреску с "прародительницей пиццы"

Археологи на раскопках древнеримского города Помпеи обнаружили на одной из фресок изображение лепешки, внешне очень похожей на пиццу. Блюдо нашли на стене холла дома, к которому была пристроена пекарня.
Археологов, работающих на руинах Помпеи (Италия), привлекла одна из древних фресок, ведь на ней изображена закуска, кажущаяся слишком современной.
Натюрморт с подносом и красующимися на нём вином и фруктами был бы самым обычным, если бы не одно блюдо — лепёшка из теста с начинкой, удивительно похожая на пиццу. То, что эксперты полушутя назвали «протопиццей», появилось чуть ли не за 2000 лет до современной пиццы. Если, конечно, верить древней фреске.
Впрочем, учёные всё-таки считают, что переписывать историю пиццы не стоит. В конце концов, ещё в древности люди смешивали воду с мукой и выпекали лепёшки. После на лепёшку вполне могли положить начинку. Так что вряд ли еда, изображённая на фреске, является древней пиццей. Тем более, что на ней даже нет помидоров и моцареллы.
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