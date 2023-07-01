В Помпеях нашли фреску с "прародительницей пиццы"

Впрочем, учёные всё-таки считают, что переписывать историю пиццы не стоит. В конце концов, ещё в древности люди смешивали воду с мукой и выпекали лепёшки. После на лепёшку вполне могли положить начинку. Так что вряд ли еда, изображённая на фреске, является древней пиццей. Тем более, что на ней даже нет помидоров и моцареллы.



