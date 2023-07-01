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В Помпеях нашли фреску с "прародительницей пиццы"

В Помпеях нашли фреску с "прародительницей пиццы"

Автор:
01 июля 2023 09:36
Метки: Еда   Помпеи   интересно   находка   пицца   фреска   
926
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Археологи на раскопках древнеримского города Помпеи обнаружили на одной из фресок изображение лепешки, внешне очень похожей на пиццу. Блюдо нашли на стене холла дома, к которому была пристроена пекарня.

Археологов, работающих на руинах Помпеи (Италия), привлекла одна из древних фресок, ведь на ней изображена закуска, кажущаяся слишком современной.

Натюрморт с подносом и красующимися на нём вином и фруктами был бы самым обычным, если бы не одно блюдо — лепёшка из теста с начинкой, удивительно похожая на пиццу. То, что эксперты полушутя назвали «протопиццей», появилось чуть ли не за 2000 лет до современной пиццы. Если, конечно, верить древней фреске.

Впрочем, учёные всё-таки считают, что переписывать историю пиццы не стоит. В конце концов, ещё в древности люди смешивали воду с мукой и выпекали лепёшки. После на лепёшку вполне могли положить начинку. Так что вряд ли еда, изображённая на фреске, является древней пиццей. Тем более, что на ней даже нет помидоров и моцареллы.


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Метки: Еда   Помпеи   интересно   находка   пицца   фреска   
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5  комментариев
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8k
Роман Полчаса назад
По моему у каждого народа в национальной кухне есть блюдо которое готовится по принципу на хлеб\лепешку\лаваш накидать все что под рукой найдется и по быстрому. Называется только у всех оно по разному.
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11k
Владимир 8 минут назад
Ну теперь я понял людей кто фоткает еду.
-Что оставим будущим поколениям?
- Фреску с едой!
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3k
Едондер пуп 10 минут назад
С помидорами было бы стократ интереснее)) Кстати, что там такое красное лежит?
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олег 21 минуту назад
Это расстегаи
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