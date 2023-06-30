Что на самом деле происходит в Голливуде: 13 правдивых фото из самого звёздного места в мире

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Голливуд - это район в Лос-Анджелесе, который каждый год привлекает миллионы туристов. Это не только символ индустрии развлечений, но ещё и место с кучей достопримечательностей, таких как, "Аллея славы" или Китайский театр TCL. Но давайте посмотрим, что же там ещё интересного и занимательного творится?
1. В комиссионом магазине Голливуда можно найти всё: это, например, книга с реальным отверстием от пули
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3. Люди, нашедшие стакан с подписью на холме "Голливуд" были уверены, что из него пила звезда
4. В Голливуде очень много граффити, разных рисунков на стенах и афиш, которыми заклеены все стены
5. К проблеме наркотиков в этом районе привлекают внимание разными способами, в том числе и искусством
6. Самое большое скопление странных личностей находится именно в Голливуде, там даже животные на стиле
7. "Голливуд-Рузвельт" считается отелем с привидениями. Бывшая владелица погибла прямо на лестнице, сотрудники утверждают, что до сих пор слышат странные звуки - и её комната закрыта для постояльцев
10. Вдоль стен, на бульваре Сансет, там специально выложены острые камни, чтобы бездомные не могли спать
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