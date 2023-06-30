Что на самом деле происходит в Голливуде: 13 правдивых фото из самого звёздного места в мире

Голливуд - это район в Лос-Анджелесе, который каждый год привлекает миллионы туристов. Это не только символ индустрии развлечений, но ещё и место с кучей достопримечательностей, таких как, "Аллея славы" или Китайский театр TCL. Но давайте посмотрим, что же там ещё интересного и занимательного творится?