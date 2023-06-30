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Что на самом деле происходит в Голливуде: 13 правдивых фото из самого звёздного места в мире

Что на самом деле происходит в Голливуде: 13 правдивых фото из самого звёздного места в мире

Автор:
30 июня 2023 14:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: аллея славы   голливуд   индустрия развлечений   как живут в голливуде   кино   особенности жизни   фото   
1076
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Голливуд - это район в Лос-Анджелесе, который каждый год привлекает миллионы туристов. Это не только символ индустрии развлечений, но ещё и место с кучей достопримечательностей, таких как, "Аллея славы" или Китайский театр TCL. Но давайте посмотрим, что же там ещё интересного и занимательного творится?

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Метки: аллея славы   голливуд   индустрия развлечений   как живут в голливуде   кино   особенности жизни   фото   
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4  комментария
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27k
Киры4 19 минут назад
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uehl Минуту назад
пост какой-то недоделанный
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Александр 14 минут назад
Деревья берегут, бездомным стоят козни в виде камней
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