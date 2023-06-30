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В Лондоне экоактивисты перекрыли дорогу и поплатились

В Лондоне экоактивисты перекрыли дорогу и поплатились

Автор:
30 июня 2023 13:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дорога   конфликт   лондон   марш   молоко   экоактивисты   
2167
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Обошлось без рукоприкладства. Но так даже лучше.

Вчера вечером активисты из движения Just Stop Oil ("Просто остановите добычу нефти") в час пик решили перекрыть дорогу в западном районе Лондона Хаммерсмит. Однако их медленный марш в защиту природы не задался.


На улице нашёлся мужчина, который решил согнать протестующих с дороги. Бормоча под нос проклятия, он приблизился к группе активистов и, покрывая их трёхэтажным матом, окатил их только что купленным в супермаркете молоком. После этого защитников природы с дороги как водой смыло. Движение транспорта было восстановлено.

Отмечается, что вчера был похожий марш в другой части города, но там два человека на грузовике лишь обматерили нерадивых борцов за экологию.


Движения Just Stop Oil в Европе сейчас у всех на слуху. Каждая их акция сопровождается скандалами и недовольство их выходками среди населения неуклонно растёт. Это они обливают картины известных художников томатным супом, портят витрины магазинов оранжевой краской, приклеивают себя к асфальту и срывают футбольные матчи.

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Метки: дорога   конфликт   лондон   марш   молоко   экоактивисты   
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20  комментариев
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4k
Григорий Час назад
монтажной пеной их полейте))) они запомнят!
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2k
Sandro Минуту назад
погодите, а их молоком поди полил активист-веган? Там и такие водятся


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607
Куруш 13 минут назад
Обычные бездельники. Если вдруг все разом откажутся от нефти, они все равно найдут против чего протестовать.
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2k
Sandro 17 минут назад
Молоком... Подумаешь.

Вот тут активисты сами себя жидким говном полили - вот это другое дело. Даже тему сисек раскрыли.

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7k
Pravednik84 24 минуты назад
Тут сложно. Кто все эти люди? Что они в своей жизни сделали?
Рабочий имеет право протестовать, прораб имеет право протестовать, хозяин свечного заводика тоже уважаемый человек (не путать с хозяином конторы купи/продай).

Ну меня тоже можно назвать активистом - я вот протестовал против срача на рыболовном месте - организовал группу единомышленников, купил перчатки, грабли, мешки и мы всё сделали сами (ну тоже как бы протест); протестовал против изношенного муниципального корта - купил краски и с двумя единомышленниками всё покрасили, потом организовывал там же и другие работы (покос), думаю ещё лавочку туда же прикупить...
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346
iskra Полчаса назад
Что-то вспомнилось, как экологическими способами боролись с любителями парковать машины под окнами. Причем любители поставить машину вплотную к стене жилого дома ещё любили послушать громкую музыку,поставить сигналку погромче,и днем постучать молотком в своей любимой "Ласточке". (обычно это был Таз,или убитая иномарка).
Так вот - их аналогично поливали по ночам молоком,остатками борща,рыбьими потрохами,и кто-то даже не пожалел пару яиц.
После такого экологического предупреждения очередной умник машину на этом месте уже не ставил..
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15k
banzai7 Полчаса назад
Какой шанс у таких активистов в России не отхватить людей в первые же минуты?
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7k
perekrestok Полчаса назад
Надо было полить их экологически чистым навозом.
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10k
Copycat 46 минут назад
вредители это а не зоозащитники
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10k
Б.Касторский Час назад
Сходи собери мусор в лесу или на пляже, посади дерево. Да мало ли что можно сделать для природы. Как помогает экологии перекрытие дорог или порча картин? Что в головах у этих "активистов"?
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27k
Киры4 Час назад
Не молоком а нефтью надо было их полить.
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75k
Viktor Час назад
Боюсь, не поймут! Здесь нужны меры серьёзней!
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10k
Летучий Мыш Час назад
А чё обиделись то? что молоко не миндальное?
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