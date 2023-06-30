В Лондоне экоактивисты перекрыли дорогу и поплатились

Вчера вечером активисты из движения Just Stop Oil ("Просто остановите добычу нефти") в час пик решили перекрыть дорогу в западном районе Лондона Хаммерсмит. Однако их медленный марш в защиту природы не задался.

На улице нашёлся мужчина, который решил согнать протестующих с дороги. Бормоча под нос проклятия, он приблизился к группе активистов и, покрывая их трёхэтажным матом, окатил их только что купленным в супермаркете молоком. После этого защитников природы с дороги как водой смыло. Движение транспорта было восстановлено.