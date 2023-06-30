В Лондоне экоактивисты перекрыли дорогу и поплатились

Обошлось без рукоприкладства. Но так даже лучше.
Вчера вечером активисты из движения Just Stop Oil ("Просто остановите добычу нефти") в час пик решили перекрыть дорогу в западном районе Лондона Хаммерсмит. Однако их медленный марш в защиту природы не задался.
На улице нашёлся мужчина, который решил согнать протестующих с дороги. Бормоча под нос проклятия, он приблизился к группе активистов и, покрывая их трёхэтажным матом, окатил их только что купленным в супермаркете молоком. После этого защитников природы с дороги как водой смыло. Движение транспорта было восстановлено.
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Отмечается, что вчера был похожий марш в другой части города, но там два человека на грузовике лишь обматерили нерадивых борцов за экологию.
Движения Just Stop Oil в Европе сейчас у всех на слуху. Каждая их акция сопровождается скандалами и недовольство их выходками среди населения неуклонно растёт. Это они обливают картины известных художников томатным супом, портят витрины магазинов оранжевой краской, приклеивают себя к асфальту и срывают футбольные матчи.
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Вот тут активисты сами себя жидким говном полили - вот это другое дело. Даже тему сисек раскрыли.
Рабочий имеет право протестовать, прораб имеет право протестовать, хозяин свечного заводика тоже уважаемый человек (не путать с хозяином конторы купи/продай).
Ну меня тоже можно назвать активистом - я вот протестовал против срача на рыболовном месте - организовал группу единомышленников, купил перчатки, грабли, мешки и мы всё сделали сами (ну тоже как бы протест); протестовал против изношенного муниципального корта - купил краски и с двумя единомышленниками всё покрасили, потом организовывал там же и другие работы (покос), думаю ещё лавочку туда же прикупить...
Так вот - их аналогично поливали по ночам молоком,остатками борща,рыбьими потрохами,и кто-то даже не пожалел пару яиц.
После такого экологического предупреждения очередной умник машину на этом месте уже не ставил..
Зелёные поддерживают высшие власти Запада на переориентацию энергетики в рамках недобросовестной конкуренции Запада с независимыми странами и экономиками. Зелёные - это продажные шавки властей, своими акциями фальшиво демонстрирующие, что якобы народ поддерживает "зелёную" экологическую политику властей.
То есть зелёные такими дурным спросом поддерживают то, что делают их правительства? Никакой логики. Это шизофрения - причем у тебя.
Логика же у зелёных может быть только тогда, когда их акции проплачены, а сами акции - это технология так или иначе поддержки властей. В этом полная логика. Что так и есть. Давно никто и не скрывает, что зелёные - давно продались западным властям. В Германии это вообще на политической поверхности.