Самый странный гений XIX века и синдром саванта

Синдром саванта или савантизм представляет собой особенность развития, при которой человек демонстрирует выдающиеся способности в одной или нескольких областях. Но при этом в общем отличается личностной, а зачастую и интеллектуальной неполноценностью. Джеймс Генри Пуллен (1835-1916) – яркий, наглядный и, пожалуй, один из первых примеров савантизма, зафиксированных в истории медицины.
Этот человек появился не в самый удачный для всякого рода отклонений исторический промежуток. Сейчас такие пациенты получают больше внимания и понимания тоже. А тогда лондонца, который родился, как считали, глухонемым, в 15 лет поместили в Эрлсвудскую лечебницу. Но Джеймс не стал рядовым пациентом психушки. Он стал учёным, хоть и необычным.
Ещё ребёнком он довольно хорошо вырезал из дерева кораблики. В больнице старались научить пациентов зарабатывать себе на жизнь нехитрым ремеслом. Ведь многие проживали в её стенах всю жизнь. Пуллен продемонстрировал свои таланты и стал великолепным краснодеревщиком. Но он не ограничился изготовлением милых статуэток и вычурных комодов. Он создавал удивительные вещи по собственным проектам. Причём обладал поразительной работоспособностью: днём работал на нужды заведения, а ночью рисовал. Кстати, родной брат Пуллена Уильям с аналогичным диагнозом тоже попал в Эрлсвуд. И стал талантливым художником, но умер рано, в возрасте 35 лет.
Разговаривать Джеймс практически не мог, общался с помощью жестов и читал по губам. Как и читать и писать. Что не мешало ему создавать и воплощать невероятные проекты.
Необычным пациентом заинтересовались монаршие особы, когда увидели рисунки идиота. Королева Виктория и принц Альберт даже отправили ему в подарок ценные материалы – слоновую кость и редкие породы дерева.
Пациент перешёл на новый уровень. Он изготовил гигантскую механическую марионетку с помещением внутри для человека, управлявшего куклой. Колосс мог шевелить ушами, моргать, двигать конечностями. Даже издавать звуки с помощью скрытого рожка.
Признанным шедевром Пуллена считается модель корабля принцессы Александры, которую он делал целых семь лет. Одних только заклёпок, которые он изготовил своими руками, было более 5,5 тысяч.
Да, с учётом известности пациенту давали некоторые послабления. Так, он обедал вместе с сотрудниками заведения. В его распоряжение была передана целая мастерская, которую он однажды в щепки разнёс в порыве гнева. Приступы, конечно, были не такими частыми: обычным состоянием мрачного гения была угрюмость. Но при этом Пуллен был очень упорным, не воспринимал критику. И однажды затаил на одного из докторов обиду и поместил в ожидании его прихода над дверью импровизированную гильотину. Только чудом никто не пострадал от страшной конструкции.
В числе поблажек были и периодические вылазки в город под присмотром. Из которых он нередко возвращался под хмельком. А однажды ему приглянулась местная женщина, и он решил, что обязан жениться на горожанке. Чтобы успокоить и переключить внимание пациента, персонал подарил ему адмиральскую форму. В которой он запечатлён на этом фото.
После смерти Гения Эрлсвудской лечебницы мастерскую сделали музеем. Мозг Пуллена сохранили в формалине в попытке когда-нибудь разгадать причину гениальности этого странного человека. После закрытия самого заведения в 1997 году экспонаты, в которых объединены юмор, утончённость, изящество, стиль, передали разным музеям.
Загадка способностей человека, который не умел говорить, но был истинным Творцом, до сих пор не разгадана. Может, это и не нужно делать. Ведь саванты – обычные люди. Просто видят мир другими глазами и под другим углом.
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