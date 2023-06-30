FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1194 поста • 216 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Самый странный гений XIX века и синдром саванта

Самый странный гений XIX века и синдром саванта

Автор:
30 июня 2023 12:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Гений   Джеймс Генри Пуллен   лечебница   медицина   отклонение   отсталость   психика   савантизм   синдром саванта   
880
12

Синдром саванта или савантизм представляет собой особенность развития, при которой человек демонстрирует выдающиеся способности в одной или нескольких областях. Но при этом в общем отличается личностной, а зачастую и интеллектуальной неполноценностью. Джеймс Генри Пуллен (1835-1916) – яркий, наглядный и, пожалуй, один из первых примеров савантизма, зафиксированных в истории медицины.

Этот человек появился не в самый удачный для всякого рода отклонений исторический промежуток. Сейчас такие пациенты получают больше внимания и понимания тоже. А тогда лондонца, который родился, как считали, глухонемым, в 15 лет поместили в Эрлсвудскую лечебницу. Но Джеймс не стал рядовым пациентом психушки. Он стал учёным, хоть и необычным.

×
×

Ещё ребёнком он довольно хорошо вырезал из дерева кораблики. В больнице старались научить пациентов зарабатывать себе на жизнь нехитрым ремеслом. Ведь многие проживали в её стенах всю жизнь. Пуллен продемонстрировал свои таланты и стал великолепным краснодеревщиком. Но он не ограничился изготовлением милых статуэток и вычурных комодов. Он создавал удивительные вещи по собственным проектам. Причём обладал поразительной работоспособностью: днём работал на нужды заведения, а ночью рисовал. Кстати, родной брат Пуллена Уильям с аналогичным диагнозом  тоже попал в Эрлсвуд. И стал талантливым художником, но умер рано, в возрасте 35 лет.

Разговаривать Джеймс практически не мог, общался с помощью жестов и читал по губам. Как и читать и писать. Что не мешало ему создавать и воплощать невероятные проекты.

Необычным пациентом заинтересовались монаршие особы, когда увидели рисунки идиота. Королева Виктория и принц Альберт даже отправили ему в подарок ценные материалы – слоновую кость и редкие породы дерева.

Пациент перешёл на новый уровень. Он изготовил гигантскую механическую марионетку с помещением внутри для человека, управлявшего куклой. Колосс мог шевелить ушами, моргать, двигать конечностями. Даже издавать звуки с помощью скрытого рожка.

Признанным шедевром Пуллена считается модель корабля принцессы Александры, которую он делал целых семь лет. Одних только заклёпок, которые он изготовил своими руками, было более 5,5 тысяч.

Да, с учётом известности пациенту давали некоторые послабления. Так, он обедал вместе с сотрудниками заведения. В его распоряжение была передана целая мастерская, которую он однажды в щепки разнёс в порыве гнева. Приступы, конечно, были не такими частыми: обычным состоянием мрачного гения была угрюмость. Но при этом Пуллен был очень упорным, не воспринимал критику. И однажды затаил на одного из докторов обиду и поместил в ожидании его прихода над дверью импровизированную гильотину. Только чудом никто не пострадал от страшной конструкции.

В числе поблажек были и периодические вылазки в город под присмотром. Из которых он нередко возвращался под хмельком. А однажды ему приглянулась местная женщина, и он решил, что обязан жениться на горожанке. Чтобы успокоить и переключить внимание пациента, персонал подарил ему адмиральскую форму. В которой он запечатлён на этом фото.

После смерти Гения Эрлсвудской лечебницы мастерскую сделали музеем. Мозг Пуллена сохранили в формалине в попытке когда-нибудь разгадать причину гениальности этого странного человека. После закрытия самого заведения в 1997 году экспонаты, в которых объединены юмор, утончённость, изящество, стиль, передали разным музеям.

Загадка способностей человека, который не умел говорить, но был истинным Творцом, до сих пор не разгадана. Может, это и не нужно делать. Ведь саванты – обычные люди. Просто видят мир другими глазами и под другим углом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Гений   Джеймс Генри Пуллен   лечебница   медицина   отклонение   отсталость   психика   савантизм   синдром саванта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#люди#аварии#Прикол#США#подборка#факты#знаменитости
#автомобили#Юмор#интересно#Россия#ДТП#кино#история#закон#Ynews#собака
#автомир#интересное#Автовсячина#в мире#авто аварии#позитив#полиция#шоу бизнес#Жизнь#Москва
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться