Самый странный гений XIX века и синдром саванта

Ещё ребёнком он довольно хорошо вырезал из дерева кораблики. В больнице старались научить пациентов зарабатывать себе на жизнь нехитрым ремеслом. Ведь многие проживали в её стенах всю жизнь. Пуллен продемонстрировал свои таланты и стал великолепным краснодеревщиком. Но он не ограничился изготовлением милых статуэток и вычурных комодов. Он создавал удивительные вещи по собственным проектам. Причём обладал поразительной работоспособностью: днём работал на нужды заведения, а ночью рисовал. Кстати, родной брат Пуллена Уильям с аналогичным диагнозом тоже попал в Эрлсвуд. И стал талантливым художником, но умер рано, в возрасте 35 лет.