Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию в больнице

"Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!", — написал он.

26 июня спортсмен впервые показал подписчикам, как проходит реабилитацию после тяжелой болезни. На прошлом видео фигурист "потел" на тренажерах, привыкая к протезам.