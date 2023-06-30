FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7706 постов • 880 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию в больнице

Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию в больнице

Автор:
30 июня 2023 09:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Спорт   ампутация   люди   реабилитация   роман костомаров   спортсмен   фигурист   
1271
1
2

Недавно российский фигурист Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами. Спустя несколько дней спортсмен вновь вышел на связь с общественностью.

Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций, опубликовал видео его реабилитации.

На кадрах, которые разместил фигурист, он выполняет махи ногами и отрабатывает подъём по лестнице.

"Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!", — написал он.

26 июня спортсмен впервые показал подписчикам, как проходит реабилитацию после тяжелой болезни. На прошлом видео фигурист "потел" на тренажерах, привыкая к протезам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Спорт   ампутация   люди   реабилитация   роман костомаров   спортсмен   фигурист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
goshan_hmc Час назад
Главное не сдаваться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Oleg 7 минут назад
да уж... думал хоть кисти остались. пздц он, конечно, "приболел". но...это ж чемпион мира, сцуко, один из 7 млрд, духа ему не занимать. Верю, что справится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ron 9 минут назад
К его услугам вся медицина мира. Успехов ему, конечно, и душевных сил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
brotherirk 12 минут назад
Как много вопросов, и так мало ответов... wtf?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod Полчаса назад
Хорошо когда в стране только 1 калека и вся страна следит за его реабилитацией, ведь это так интересно.....а, погодите, интернет пишет что он не один в стране.....странно что только его показывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Patiot pynh 2 минуты назад
А что с ним случилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 49 минут назад
Красавчик! Другой бы слег и сдался. Вот, что значит сила воли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Летучий Мыш 57 минут назад
Врачи, конечно, невозможное сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 59 минут назад
скоро, скоро сможет снова в прорубь окунуться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Ну да, выжил. Если, конечно это можно назвать жизнью. Я бы так жить не захотел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

771917



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#люди#ДТП#история#позитив#полиция#шоу бизнес#истории
#автомобили#Юмор#в мире#Прикол#авто аварии#кино#США#закон#Ynews#криминал
#автомир#интересное#животные#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#факты#Жизнь#Санкт-Петербург
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться