Роман Костомаров показал, как проходит реабилитацию в больнице

Недавно российский фигурист Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами. Спустя несколько дней спортсмен вновь вышел на связь с общественностью.
Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций, опубликовал видео его реабилитации.
На кадрах, которые разместил фигурист, он выполняет махи ногами и отрабатывает подъём по лестнице.
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"Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!", — написал он.
26 июня спортсмен впервые показал подписчикам, как проходит реабилитацию после тяжелой болезни. На прошлом видео фигурист "потел" на тренажерах, привыкая к протезам.
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з.ы. сомневаюсь что с простым человеком они бы делали "невозможное"