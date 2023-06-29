В Туркмении ввели в эксплуатацию "умный город" на 43 тыс человек. Пока он стоит пустой

Церемония открытия была помпезной и массовой. Кортеж с Бердымухамедовым выдвинулся из центра Ашхабада и медленно двигался до Аркадага. Вдоль дороги по пути следования — примерно 30 км. стояли восторженные жители страны, которые не только аплодировали и размахивали флагами, но еще пели, танцевали и читали стихи, посвященные бывшему президенту.

Все это после многодневных, как пишут местные СМИ, репетиций.