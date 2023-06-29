В Туркмении ввели в эксплуатацию "умный город" на 43 тыс человек. Пока он стоит пустой

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в день рождения своего отца, экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова торжественно открыл новый город Аркадаг. Он построен в 30 км от Ашхабада на основе концепции "умного города". Главный проспект назвали в честь любимого коня президента.
"Аркадаг" в переводе с туркменского означает "покровитель", это официальный титул экс-президента, председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова, которому сегодня исполось 66 лет.
Пока Аркадаг не заселен, это произойдет, когда полностью заработают системы жизнеобеспечения.
На строительство объектов первого этапа потрачено более $3,3 млрд, еще более $2 млрд уйдет на строительство производственных объектов.
Церемония открытия была помпезной и массовой. Кортеж с Бердымухамедовым выдвинулся из центра Ашхабада и медленно двигался до Аркадага. Вдоль дороги по пути следования — примерно 30 км. стояли восторженные жители страны, которые не только аплодировали и размахивали флагами, но еще пели, танцевали и читали стихи, посвященные бывшему президенту.
Все это после многодневных, как пишут местные СМИ, репетиций.
Главная особенность города в том, что объекты инфраструктуры смогут без участия человека принимать решения и облегчать жизнь горожанам. Например, светофоры будут сами перестраивать работу под трафик, а парковки подскажут, где есть свободные места.
Из полезных нововведений стоит также отметить экологичные технологии: солнечные батареи и ветрогенераторы, электробусы и электротакси. А для слабовидящих сделаны специальные тактильные тропинки.
Аркадаг осмотрел предложенные варианты, выбрав наиболее оптимальные, и дал ряд ценных указаний по работе над благоустройством улиц столицы.
Гурбангулы Бердымухамедов принимал личное участие в утверждении концепции "умного города".
Численность населения составит 43 тыс. человек. Проект изобилует эксцентричными деталями. Так, главный проспект города назван в честь любимого коня Гурбангулы Бердымухамедова, на центральной площади установлен гигантский памятник скакуну Акхану.
Эксперты говорят, что со временем Аркадаг возьмет на себя часть столичных функций.
На церемонию пригласили представителей разных стран, включая Россию, Армению, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Турцию и Китай.
Действующий президент Сердар Бердымухамедов, сообщил, что возведение Аркадага будет золотыми буквами вписано в историю страны.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
но Сердар Бердымухамедов решил не мелочится и выйти на другой уровень игр