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Советский диско-лаундж "Лето без тебя"

Советский диско-лаундж "Лето без тебя"

Автор:
28 июня 2023 22:07
Сообщество : RealFishki
Метки: Видео   Прошлое   СССР   диско   интересное   советская музыка   факты   
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Когда в мир пришёл стиль диско, то он, конечно же, оказал сильное влияние и на советских музыкантов, которые с охотой включили его в свои песни. Век ускорялся, а вместе с ним и музыка.

Но при этом, если порыться в советских записях, с целью найти образец настоящего диско а-ля как за рубежом, то не так уж их и много. И среди них заметно выделяется "Лето без тебя". Это была отличная композиция на стыке 1970-х и 1980-х годов.

Привычные ВИА оставались уже в прошлом, но ещё не дошло до японских синтезаторов, которые практически играли сами по себе.


Именно на тот период пришёлся пик творчества Виктора Резникова - композитора из Ленинграда. У него был заметный авторский почерк и явно прослеживалось влияние именно мировых трендов, а не классического песенного творчества СССР.


В 1979 году Резниковым была написана композиция "Лето без тебя". Диско тогда было повсюду. Фильм-концерт Михаила Боярского "А я иду", где артист был в элегантной чёрной одежде, на просторной площади с фонтаном и на фоне гостиницы "Прибалтийская".


Для телевидения записал "Лето" Владислав Качура (солист Ленинградского мюзик-холла). Теперь в композицию включили клавинет, который активно применялся в западном фанке ещё со времён Стиви Уандера.


И только в 1982 году "Лето без тебя" была выпущена на пластинке "Мелодии".
Татьяна Анциферова записала свою версию ещё в 1980 году. Она сотрудничала с Виктором Резниковым и с удовольствием спела композицию.


Лариса Долина также не могла пройти мимо и выпустила "Лето" на своей пластинке "Затяжной прыжок" (1986 год). Тут явно намного больше джаза - и в вокале, и в инструментальных партиях.


К сожалению, прямо на пике своего успеха жизнь Резникова трагически оборвалась... Он отвозил свою дочь бабушке 23 февраля 1992 года и в его машину влетела "Волга". Автомобиль врезался со стороны водителя, поэтому девочка не пострадала, а вот Виктор Резников скончался в больнице 25 февраля...

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Метки: Видео   Прошлое   СССР   диско   интересное   советская музыка   факты   
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1  комментарий
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Dimon 7 минут назад
У Резникова столько по настоящему знаменитых песен: Домовой, Льдинка, Спасибо за сына и за дочь, Недотрога, Я не умею танцевать, Дельтаплан ....а выбрали какую - то малоизвестную муру!
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