Советский диско-лаундж "Лето без тебя"

Но при этом, если порыться в советских записях, с целью найти образец настоящего диско а-ля как за рубежом, то не так уж их и много. И среди них заметно выделяется "Лето без тебя". Это была отличная композиция на стыке 1970-х и 1980-х годов.

Привычные ВИА оставались уже в прошлом, но ещё не дошло до японских синтезаторов, которые практически играли сами по себе.



