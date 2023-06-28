29 самых уродливых и нелепых скульптур со всего света

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Мы часто слышим о том, что искусство — это форма самовыражения художника, и восприятие искусства также очень субъективно. Проще говоря, кому-то нравится арбуз, кому-то — свиной хрящик. И всё же произведения некоторых творцов наводят на мысль, что ими двигало всё что угодно, но только не любовь к прекрасному!
Хотя, надо отдать должное, особое настроение они создают.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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