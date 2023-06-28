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29 самых уродливых и нелепых скульптур со всего света

29 самых уродливых и нелепых скульптур со всего света

Автор:
28 июня 2023 17:26
Сообщество : Юмор
Метки: Скульптуры   жуткие   и смех и грех   и такое бывает   нелепые   смеха ради   статуи   уродливые   
1108
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Мы часто слышим о том, что искусство — это форма самовыражения художника, и восприятие искусства также очень субъективно. Проще говоря, кому-то нравится арбуз, кому-то — свиной хрящик. И всё же произведения некоторых творцов наводят на мысль, что ими двигало всё что угодно, но только не любовь к прекрасному!

Хотя, надо отдать должное, особое настроение они создают.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   жуткие   и смех и грех   и такое бывает   нелепые   смеха ради   статуи   уродливые   
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pynh Час назад
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Мистер Фикс 20 минут назад
Говенное искусство
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El Niño 22 минуты назад
А как же памятник Обаме?
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