Президент Бразилии раскритиковал еду на европейских приёмах у Макрона и Маттареллы

"Если вы привыкли есть на завтрак сочный аргентинский стейк, то самая жирная спаржа на Елисейских полях покажется вам жиденькой осокой с болот Амазонки". Президент Бразилии посчитал еду в Европе невкусной, а порции маленькими.
Президент Бразилии Лула да Силва остался недоволен едой, которую предлагали ему на приемах в Европе.
Лидера государства и уважаемого человека одинаково плохо кормили и у президента Италии и у президента Франции. По словам главы государства, особо его расстроил маленький и ограниченный размер порций:
Я пообедал с Макроном и Маттареллой. Два приема пищи во дворцах, и оба были не очень хороши. Я обычно не могу нормально там питаться, потому что все маленькое, все ограниченное. И нельзя выбрать то, что хочешь есть. Честно говоря, я не могу к этому привыкнуть. Мне нужно количество. Может быть, это обжорство с моей стороны, но я люблю, когда еды много.
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Президент отметил, что подаваемая на официальных приемах еда в целом не соответствует его вкусам. Он признался, что в поездках скучает по традиционным бразильским блюдам, таким как рабада и галинхада.
На прошлой неделе Лула да Силва прибыл с визитом в Европу. 21 июня он побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане, а также встретился в Риме с Маттареллой. 22 июня бразильский президент направился в Париж, где принял участие в ряде мероприятий, в том числе в саммите по новому глобальному финансовому пакту, организованному Макроном.
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фуа-гра с грушей,
мясная солянка,
шербет из сухофруктов, чилийский сибас с фенхелем и пшеницей,
стейк рибай со сморчками
вареники с вишней
Как вспомню - неделю бухать и не закусывать .
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте-ешьте",
Ну, а может, - "ни хрена".
В.С. Высоцкий
Нам так сразу не понять,
Ты уж их, браток, попробуй
Хоть немного уважать.
Будут с водкою дебаты
отвечай:
"Нет, ребяты-демократы,
только чай!"
От подарков их сурово
отвернись:
Мол, у самих добра такого
завались!"
Он сказал: "Живя в комфорте
Экономь, но не дури.
И гляди, не выкинь фортель
С сухомятки не помри!
Миша Собакевич.