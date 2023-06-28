Президент Бразилии раскритиковал еду на европейских приёмах у Макрона и Маттареллы

Президент отметил, что подаваемая на официальных приемах еда в целом не соответствует его вкусам. Он признался, что в поездках скучает по традиционным бразильским блюдам, таким как рабада и галинхада.

На прошлой неделе Лула да Силва прибыл с визитом в Европу. 21 июня он побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане, а также встретился в Риме с Маттареллой. 22 июня бразильский президент направился в Париж, где принял участие в ряде мероприятий, в том числе в саммите по новому глобальному финансовому пакту, организованному Макроном.