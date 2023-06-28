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Итальянским футболистам запретили играть под 88-м номером

Итальянским футболистам запретили играть под 88-м номером

Автор:
28 июня 2023 16:07
Сообщество : Спорт
Метки: Италия   дискриминация   запрет   нацизм   номер 88   футбол   
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Вы удивитесь, но таким образом в Италии решили бороться с антисемитизмом.

Итальянская Федерация футбола (FIGC) совместно с Минспорта и МВД объявили, что со следующего сезона спортсменам запрещается носить футболки с номером 88. Как объяснили в правительстве, решение о запрете закреплённого за футболистом номера является частью плана по борьбе с антисемитизмом. Болельщикам, к слову, тоже запретят проносить на стадионы баннеры, футболки и прочие атрибуты, которые могут ассоциироваться с нацизмом.


В правительстве объяснили, что в среде неонацистов две восьмёрки символизируют аббревиатуру HH. То есть две восьмые буквы латинского алфавита — это зашифрованное нацистское приветствие (Heil Hitler).

Помимо прочего, для футболистов итальянской лиги вводятся ограничения на использование дискриминационных высказываний и формулировок во время публичных мероприятий. Теперь если спортсмен выкрикнет в чей-то адрес что-то дискриминирующее, матч могут завершить досрочно.


Глава FIGC Габриэле Гравина заявил, что мир футбола и спорта в целом должен быть инклюзивным и бороться как с антисемитизмом, так и со всеми формами дискриминации.


Мир футбола объединяется в борьбе с антисемитизмом и всеми формами дискриминации. Этим решением мы еще раз подтверждаем, что наш спорт должен всегда быть инклюзивным и в то же время необычайным средством продвижения позитивных идей. В этих вопросах нельзя отступать ни на дюйм, потому что доверие к футболу оказывает прямое влияние на итальянское общество

В марте в Италии произошёл громкий скандал с одним из болельщиков ФК "Лацио". Он пришёл на матч в футболке с надписью "Гитлерсон 88". Президент еврейской общины в Риме Рут Дурегелло выразила возмущение инцидентом и обратила внимание, что многие фанаты "Лацио" в своих кричалках используют антисемитские лозунги. После скандала футбольный клуб пожизненно заблокировал болельщику с оригинальной футболкой доступ на домашние матчи "Лацио".


Как отмечают СМИ, в прошлом сезоне Серии А под 88-м номером играли четыре футболиста — Марио Пашалич («Аталанта»), Тома Башич («Лацио»), Томас Ринкон («Сампдория») и Матеуш Прашелик («Верона»).

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Метки: Италия   дискриминация   запрет   нацизм   номер 88   футбол   
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9  комментариев
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33k
АнтонПолднев Час назад
Твою ж то маму... Что дальше? Запретить номер 1, потому что он напоминает член? Запретить 0, потому что похоже на очко? Империя разрушает сама себя. Так уже было и не раз.
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5k
Горожанин 4 минуты назад
То есть Бандера и Шухевич - можно, а цифры - нет?
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129
PsyDoza Frankenschpökel 47 минут назад
Да нормальным неграм как-то пох даже на такие комбинации цифр
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34k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
Цифирки они запретили, но оружие фашистам в куев шлют. Пи.дары они и есть.
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1k
Шпиц 52 минуты назад
88 - матрёшки!
Запрещальщики русофобы!
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2k
DarkSkat 54 минуты назад
Издалека зашли конечно
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60
paulgr 58 минут назад
Пифагорейство возвращается... А вообще, как это понимать? Итальянские футболисты приветствуют Гитлера? Так у них свой Муссолини есть. Зачем им Гитлер?
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588
Иван Днепров 58 минут назад
Ой ой ой б... опять бедненьких пейсатых где-то обидели! Какое же дурачьё там у власти запрягает ...!
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31k
Ego sum qui sum 59 минут назад
антидолбоебизм нужен авторам сего
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