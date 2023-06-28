Итальянским футболистам запретили играть под 88-м номером

Итальянская Федерация футбола (FIGC) совместно с Минспорта и МВД объявили, что со следующего сезона спортсменам запрещается носить футболки с номером 88. Как объяснили в правительстве, решение о запрете закреплённого за футболистом номера является частью плана по борьбе с антисемитизмом. Болельщикам, к слову, тоже запретят проносить на стадионы баннеры, футболки и прочие атрибуты, которые могут ассоциироваться с нацизмом.





В правительстве объяснили, что в среде неонацистов две восьмёрки символизируют аббревиатуру HH. То есть две восьмые буквы латинского алфавита — это зашифрованное нацистское приветствие (Heil Hitler).