Итальянским футболистам запретили играть под 88-м номером

Вы удивитесь, но таким образом в Италии решили бороться с антисемитизмом.
Итальянская Федерация футбола (FIGC) совместно с Минспорта и МВД объявили, что со следующего сезона спортсменам запрещается носить футболки с номером 88. Как объяснили в правительстве, решение о запрете закреплённого за футболистом номера является частью плана по борьбе с антисемитизмом. Болельщикам, к слову, тоже запретят проносить на стадионы баннеры, футболки и прочие атрибуты, которые могут ассоциироваться с нацизмом.
В правительстве объяснили, что в среде неонацистов две восьмёрки символизируют аббревиатуру HH. То есть две восьмые буквы латинского алфавита — это зашифрованное нацистское приветствие (Heil Hitler).
Помимо прочего, для футболистов итальянской лиги вводятся ограничения на использование дискриминационных высказываний и формулировок во время публичных мероприятий. Теперь если спортсмен выкрикнет в чей-то адрес что-то дискриминирующее, матч могут завершить досрочно.
Глава FIGC Габриэле Гравина заявил, что мир футбола и спорта в целом должен быть инклюзивным и бороться как с антисемитизмом, так и со всеми формами дискриминации.
Мир футбола объединяется в борьбе с антисемитизмом и всеми формами дискриминации. Этим решением мы еще раз подтверждаем, что наш спорт должен всегда быть инклюзивным и в то же время необычайным средством продвижения позитивных идей. В этих вопросах нельзя отступать ни на дюйм, потому что доверие к футболу оказывает прямое влияние на итальянское общество
В марте в Италии произошёл громкий скандал с одним из болельщиков ФК "Лацио". Он пришёл на матч в футболке с надписью "Гитлерсон 88". Президент еврейской общины в Риме Рут Дурегелло выразила возмущение инцидентом и обратила внимание, что многие фанаты "Лацио" в своих кричалках используют антисемитские лозунги. После скандала футбольный клуб пожизненно заблокировал болельщику с оригинальной футболкой доступ на домашние матчи "Лацио".
Как отмечают СМИ, в прошлом сезоне Серии А под 88-м номером играли четыре футболиста — Марио Пашалич («Аталанта»), Тома Башич («Лацио»), Томас Ринкон («Сампдория») и Матеуш Прашелик («Верона»).
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Запрещальщики русофобы!