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«Я живу с чудовищем»: 30 человек, которых близкие пристыдили на весь интернет

«Я живу с чудовищем»: 30 человек, которых близкие пристыдили на весь интернет

Автор:
28 июня 2023 15:30
Сообщество : Жизнь
Метки: бесит   быт   родственники   семья   ужасные родственники   фотографии из соцсетей   
2639
31

Жить с любимыми людьми — это счастье, но даже в самой дружной семье бывают дни, когда от выходок домашних хочется просто взвыть. А чтобы не срываться непосредственно на близких, самый простой способ выпустить пар — это пожаловаться на них в интернете, конечно!

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4. «Жена копалась в коробках со старьем и нашла свою свадебную сумочку. Она дала ее дочкам поиграть в принцесс и всё такое, и они таскались с ней весь день как с самым драгоценным сокровищем. Оказалось, они носили в ней колбасу»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесит   быт   родственники   семья   ужасные родственники   фотографии из соцсетей   
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13  комментариев
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417
На хер ЗАПАД! Час назад
Тупые омериканцы...
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432
Звёздный князь 2 минуты назад
Ну, что тут сказать?
Раздолбайство, свинство и безалаберность - это если грубо.
Неаккуратность и рассеянность - это если мягко.
Выбирайте сами, что больше подходит.
С туалетной бумагой явно перебор. Это сколько надо слоёв сложить, чтобы нормально подтереться. Там рулон за сутки уйдёт. Не лучше ли покупать более дорогую, но с нормальной плотностью, которую хватит на несколько дней? Тут уж точно налицо - необдуманное скупердяйство папаши, который наивно полагает, что он таким образом экономит семейный бюджет.
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14k
Artem Полчаса назад
Еще забыли про "ссыт в раковину"
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17k
Сергей Полчаса назад
Волосы моей дочери из слива ванны!:)
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10k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
по моему наоборот круто)
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
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Молодец, не сдалась, характер есть.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Главное, никого не напрягает, что люди выкладывают на всеобщее обозрение свои туалетно-бытовые дрязги.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
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Когда муж - дизайнер.
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Лютый вам Бетховен Час назад
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Даже Гомер расстроился.
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14k
Shtoppi 2 часа назад
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ну и че здесь кого не устраивает?
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4k
Владимир 2 часа назад
пиндосы-как они есть
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