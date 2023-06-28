«Я живу с чудовищем»: 30 человек, которых близкие пристыдили на весь интернет

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Жить с любимыми людьми — это счастье, но даже в самой дружной семье бывают дни, когда от выходок домашних хочется просто взвыть. А чтобы не срываться непосредственно на близких, самый простой способ выпустить пар — это пожаловаться на них в интернете, конечно!
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2. «Унитаз очень плохо смывал, и в итоге я обнаружил самый ироничный засор. Дети иногда бесят»
4. «Жена копалась в коробках со старьем и нашла свою свадебную сумочку. Она дала ее дочкам поиграть в принцесс и всё такое, и они таскались с ней весь день как с самым драгоценным сокровищем. Оказалось, они носили в ней колбасу»
6. «Муж приклеивает эти штуки по всему дому в местах, куда я не могу дотянуться, чтобы меня выбесить. Работает»
8. «Пару месяцев назад мама одолжила мои (почти новые) туфли и забыла их в машине. Сегодня она нашла их такими. Вот почему я ненавижу одалживать вещи»
9. «Скажи мне, что у тебя есть трехлетний ребенок, не говоря, что у тебя есть трехлетний ребенок»
12. «После развода мама вырезала отца из всех фото моего детства. Он умер два года назад, и у нас почти нет общих фото»
13. «Когда проводишь время со своим 7-летним сыном, помогая ему с диорамой для школы, а потом жена приходит домой и говорит, что получилось ужасно»
14. «Мой брат был в бешенстве, что я одолжил ему дешевые кисти. Он заявил, что я недостаточно ему доверяю. Вот доказательство того, что ему нельзя доверять»
17. «Моя тетя сняла с полки мои Фанко-попы, дала их поиграть моему 4-летнему двоюродному брату, пока я был в школе, и не увидела в этом ничего страшного»
25. «Моя сестра говорит: «Кошкам не нужна чистая посуда» и тупо ставит кошачьи миски с прилипшими кусками еды прямо в шкаф»
26. «Когда твой восьмилетка решил, что ты недостоин ноутбука, после того, как ты сказал ему, что он еще слишком маленький для ноутбука»
27. «Моя сестра уже несколько недель шьет выпускное платье. Она везде разбрасывает свои швейные принадлежности, и я чуть не наступил на открытую коробку с иглами»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Раздолбайство, свинство и безалаберность - это если грубо.
Неаккуратность и рассеянность - это если мягко.
Выбирайте сами, что больше подходит.
С туалетной бумагой явно перебор. Это сколько надо слоёв сложить, чтобы нормально подтереться. Там рулон за сутки уйдёт. Не лучше ли покупать более дорогую, но с нормальной плотностью, которую хватит на несколько дней? Тут уж точно налицо - необдуманное скупердяйство папаши, который наивно полагает, что он таким образом экономит семейный бюджет.