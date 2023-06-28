«Я живу с чудовищем»: 30 человек, которых близкие пристыдили на весь интернет

4. «Жена копалась в коробках со старьем и нашла свою свадебную сумочку. Она дала ее дочкам поиграть в принцесс и всё такое, и они таскались с ней весь день как с самым драгоценным сокровищем. Оказалось, они носили в ней колбасу»