В Выборге экстремал спрыгнул с 26-метрового моста, закрепив крюки за ягодицы

Для любителя экстрима Андрея Ефимова (имя в соцсетях Аид Адов), это обычное дело - прыгая с высоты рвать то самое место, на котором вы сейчас сейчас сидите на офисном стуле. Да и не только его.
Этот прыжок для экстремала из Новокузнецка уже не первый. В его послужном списке есть 27 метров с крюками в ягодицах и 88 метров с крюками в спине. Модель и экстремал говорит: каждый следующий — страшнее предыдущего, потому что уже знаешь, какую боль придётся испытать.
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В феврале 2021 года Аид написал на своей страничке ВК:
Да, снова прыгнул на крюках. Да, за жопу!! Высота 27 метров. В России мне довелось стать первым, в мире, к сожалению, только вторым.
Он отметил, что все прошло отлично, а его пятая точка цела. В подготовке трюка участвовал экстремал из Новокузнецка Андрей Ефремов.
Видимо, с 2021 года у Андрея-Аида все зажило и он решил испытать судьбу ещё раз. Ведь, по его утверждению, человеческая кожа считается достаточно эластичной, чтобы выдержать вес тела. Экстремалы для показа подобных трюков уже цеплялись крюками за кожу, но делали это в районе лопаток.
Андрей Ефремов не раз был героем кузбасских новостей. Он, в частности, сбрасывал с моста автомобиль с человеком, страхуя лишь промышленным альпинистским снаряжением, прыгал сам с моста в пробитую во льду прорубь на Крещение и т.д.
Подобные трюки небезопасны: в 2020 году искатель приключений на свою пятую точку сломал обе ноги и долгое время лечился, но сейчас вновь приступил к любимому делу.
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Вы же так не убьетесь никогда.
не может нормальный, да и, наверное, ненормальный человек такое добровольно с собой сотворить.
Шел мужик по улице. Смотрит - лужа. Обойти негде, только перепрыгнуть.
Думает "Сейчас прыгну и штаны порву. Надо бы снять..."
Снял штаны. Разбежался, прыгнул... порвал трусы...
Думает "Вот как хорошо, что трусы не снял. Снял бы трусы - жопу бы порвал..."