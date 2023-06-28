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В Выборге экстремал спрыгнул с 26-метрового моста, закрепив крюки за ягодицы

В Выборге экстремал спрыгнул с 26-метрового моста, закрепив крюки за ягодицы

Автор:
28 июня 2023 15:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Аид Адов   высота   кожа   крюки   прыжки   экстремал   
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Для любителя экстрима Андрея Ефимова (имя в соцсетях Аид Адов), это обычное дело - прыгая с высоты рвать то самое место, на котором вы сейчас сейчас сидите на офисном стуле. Да и не только его.

Этот прыжок для экстремала из Новокузнецка уже не первый. В его послужном списке есть 27 метров с крюками в ягодицах и 88 метров с крюками в спине. Модель и экстремал говорит: каждый следующий — страшнее предыдущего, потому что уже знаешь, какую боль придётся испытать.

В феврале 2021 года Аид написал на своей страничке ВК:

Да, снова прыгнул на крюках. Да, за жопу!! Высота 27 метров. В России мне довелось стать первым, в мире, к сожалению, только вторым.

Он отметил, что все прошло отлично, а его пятая точка цела. В подготовке трюка участвовал экстремал из Новокузнецка Андрей Ефремов.


Видимо, с 2021 года у Андрея-Аида все зажило и он решил испытать судьбу ещё раз. Ведь, по его утверждению, человеческая кожа считается достаточно эластичной, чтобы выдержать вес тела. Экстремалы для показа подобных трюков уже цеплялись крюками за кожу, но делали это в районе лопаток.

Андрей Ефремов не раз был героем кузбасских новостей. Он, в частности, сбрасывал с моста автомобиль с человеком, страхуя лишь промышленным альпинистским снаряжением, прыгал сам с моста в пробитую во льду прорубь на Крещение и т.д.

Подобные трюки небезопасны: в 2020 году искатель приключений на свою пятую точку сломал обе ноги и долгое время лечился, но сейчас вновь приступил к любимому делу.

Источник:

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Метки: Аид Адов   высота   кожа   крюки   прыжки   экстремал   
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29  комментариев
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60k
pynh Час назад
чуть жопу не порвал
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725
vtoroyshans 14 минут назад
телепередачу про таких смотрел. они короче когда за шкуру повешенные висят , то испытывают что то вроде оргазма, и чем дольше висят тем сильней приходы. короче извращенцы одним словом
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11k
Zемляк 21 минуту назад
Да чтож вы так убиваетесь?
Вы же так не убьетесь никогда.
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2k
Хачик 22 минуты назад
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Надеюсь, он таки не оставил потомства и получил премию Дарвина?
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404
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Порвал жопу за лайки! Можно еще яйца проглотить, свои разумеется. Ставки нужно повышать
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14k
Artem Полчаса назад
За что его так?

не может нормальный, да и, наверное, ненормальный человек такое добровольно с собой сотворить.
За что его так? не может нормальный, да и, наверное, ненормальный человек такое добровольно с собой сотворить.Посмотреть
За что его так? не может нормальный, да и, наверное, ненормальный человек такое добровольно с собой сотворить.
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1k
Duke_kir Полчаса назад
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1k
tonic_guru 36 минут назад
В след раз пусть на яйца крепит, авось прервётся цепь дебилов:)
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16k
Голос Вселенной 38 минут назад
По поводу порвать задницу сразу вспомнил анекдот.
Шел мужик по улице. Смотрит - лужа. Обойти негде, только перепрыгнуть.
Думает "Сейчас прыгну и штаны порву. Надо бы снять..."
Снял штаны. Разбежался, прыгнул... порвал трусы...
Думает "Вот как хорошо, что трусы не снял. Снял бы трусы - жопу бы порвал..."
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60
paulgr 50 минут назад
Буквально "порвал жопу за дело всей жизни".
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31k
Ego sum qui sum 57 минут назад
такие психические отклонения случаются после несчастных случаев на рыбалке?
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Почему не за йух??
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Нужно было, крюк для переноски мяса, засунуть ему в анальный сфинктер и сбросить без крепежа к резинке.
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33k
АнтонПолднев Час назад
На что только не пойдёшь, чтобы жопу порвать...
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811
moishab Час назад
Дебил.
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2k
Alex Час назад
Лучше бы за шею завязал
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60k
pynh Час назад
Надо было без резинки прыгать - просто веревка. Тогда все было бы гораздо интереснее.
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14k
Shtoppi Час назад
как скучно я оказывается живу, в отличии от ...
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14k
Kucher Час назад
Возникает вопрос - а на х.я?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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