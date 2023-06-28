В Выборге экстремал спрыгнул с 26-метрового моста, закрепив крюки за ягодицы

Видимо, с 2021 года у Андрея-Аида все зажило и он решил испытать судьбу ещё раз. Ведь, по его утверждению, человеческая кожа считается достаточно эластичной, чтобы выдержать вес тела. Экстремалы для показа подобных трюков уже цеплялись крюками за кожу, но делали это в районе лопаток.

Андрей Ефремов не раз был героем кузбасских новостей. Он, в частности, сбрасывал с моста автомобиль с человеком, страхуя лишь промышленным альпинистским снаряжением, прыгал сам с моста в пробитую во льду прорубь на Крещение и т.д.

Подобные трюки небезопасны: в 2020 году искатель приключений на свою пятую точку сломал обе ноги и долгое время лечился, но сейчас вновь приступил к любимому делу.