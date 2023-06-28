Парень украл у приятеля более миллиона рублей через мобильное приложение

Житель Владивостока перевёл себе 1,2 миллиона рублей с телефона знакомого во время установки приложений.
История о настоящей мужской дружбе случилась в селе Авангард Приморского края. 55-летний электромеханик купил себе новый мобильник и попросил 23-летнего приятеля помочь с установкой приложений. Пока рылись в настройках, парень решил получить плату за помощь и скинул из банковского приложения себе на карточку 1,2 млн рублей.
Вернувшись домой, электромеханик обнаружил пустые счета. По горячим следам удалось выяснить, куда улетели деньги, и задержать "друга". На него завели уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему грозит от года до трёх лет лишения свободы или штраф от 100к до 500к рублей.
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Сказочный далпайоп!
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Вот к чему приводит компьютерная безграмотность!