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Парень украл у приятеля более миллиона рублей через мобильное приложение

Парень украл у приятеля более миллиона рублей через мобильное приложение

Автор:
28 июня 2023 09:04
Сообщество : Криминал
Метки: друг   кража   криминал   люди   помощь   приятель   
2231
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Житель Владивостока перевёл себе 1,2 миллиона рублей с телефона знакомого во время установки приложений.

История о настоящей мужской дружбе случилась в селе Авангард Приморского края. 55-летний электромеханик купил себе новый мобильник и попросил 23-летнего приятеля помочь с установкой приложений. Пока рылись в настройках, парень решил получить плату за помощь и скинул из банковского приложения себе на карточку 1,2 млн рублей.

Вернувшись домой, электромеханик обнаружил пустые счета. По горячим следам удалось выяснить, куда улетели деньги, и задержать "друга". На него завели уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему грозит от года до трёх лет лишения свободы или штраф от 100к до 500к рублей.

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Метки: друг   кража   криминал   люди   помощь   приятель   
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11  комментариев
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5k
pinbalist 2 часа назад
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Кактус Полчаса назад
Тут даже тупые закидали бы его камнями с криками "ну, ты тупооой!". ...
Сказочный далпайоп!
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2k
Руслан 39 минут назад
Что-то слабо верится.
Во-первых есть лимиты на переводы. Лям двести вот так вот просто перевести на стороннюю карту? Во-вторых, со Сбера если больше 100 переводишь на новую карту, как правило, блокируют платёж, поступает звонок от робота, где ты должен подтвердить или отклонить перевод. И любой разовый перевод на сумму 600К и больше, тут же под финмониторинг подпадает. Мне однажды звонили и чуть ли не персональные данные получателя спрашивали, буквально как выглядит. В общем, похоже на фейк.
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7k
perekrestok 40 минут назад
Вот сколько читаю подобных сообщений замечаю что чужие деньги всегда намазаны чем то липким - всегда норовят сами к рукам прилипнуть.
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14k
net 45 минут назад
чего-то история с пробелами )) как он вошел в приложения банка и какими паролями подтверждал перевод?
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48k
turyst Час назад
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22k
Слепой Пью Час назад
Если друг оказался вдруг...
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904
ruslan d 2 часа назад
Гениальная идея просто
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15k
ss 2 часа назад
"55-летний электромеханик купил себе новый мобильник и..."
-
Вот к чему приводит компьютерная безграмотность!
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