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Как вор по кличке Монгол сколотил первую банду рэкетиров в СССР

Как вор по кличке Монгол сколотил первую банду рэкетиров в СССР

Автор:
28 июня 2023 00:55
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Япончик   вася бриллиант   вор в законе   вячеслав иваньков   геннадий карьков   монгол   рэкет   фарцовщики   цеховики   
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Его “бригада” держала в страхе весь подпольный бизнес Москвы.

Геннадий Карьков родился в Москве в 1930 году. В детстве был обычным хулиганом, со временем стал преступником и “пошёл по этапам” - к 40 годам уже намотал несколько тюремных сроков и свёл знакомство с легендарным вором Васей Бриллиантом. Тот отметил ум и активность молодого преступника и дал ему кличку Монгол.

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В 1970-м Карьков освободился и пошёл работать на стройку. Но его хватило на несколько недель, потом он честный труд забросил и сколотил банду. По сути, эта была первая в СССР ОПГ нового формата. А в подручных у Монгола ходил Вячеслав Иваньков - позже, он стал известен на всю страну под кличкой Япончик.

“Профиль” у банды был соответствующий - рэкет. Он не одобрялся старыми воровскими понятиями, но Монголу было всё равно. Его люди трясли фарцовщиков, цеховиков и директоров антикварных магазинов. Последние часто толкали лучший товар “нужным людям” за баснословные деньги, а на прилавки выставляли обыкновенный ширпотреб. Потому и попадали в поле зрения банды. Одним из таких был Вольдемар Миркин, его скрутили, отвезли в лес и заставили копать себе могилу. После этого он сдался и отдал все деньги бандитам Заметьте, это произошло в начале 1970-х, когда в стране было тихо и спокойно, а такие случаи были чем-то из ряда вон.

Почему подпольные коммерсанты не обращались в милицию? Ответ заложен в слове “подпольные”: они действовали нелегально и не то что пожаловаться - пикнуть не могли. Преступники этим пользовались и банда Монгола “стригла” деньги со всех “бизнесменов” Москвы.

Но в конце концов попался и он. Его люди захватили пару цеховиков, сначала жестоко избили, потом пытали их и выясняли, где они припрятали незаконную прибыль. Те отдали все деньги и в милицию не обратились. Однако это стало известно в криминальных кругах Москвы и у “бывалых” воров в законе появились вопросы к Монголу. Но тот на встречу и “разговор по душам” не соглашался. Тогда воры поступили весьма необычно - сдали его правоохранительным органам. Это было чем-то запредельным и уж точно не по “понятиям”, но тут надо понимать, что и рэкетир-Монгол действовал точно также и плевал на все воровские законы. За что и поплатился.

Силовики повязали и Монгола, и его банду. Больше 30 человек. По сумме преступлений, лидер ОПГ отправился за решётку на 14 лет, хотя следователи таким приговором были недовольны. Они рассчитывали, что Монгола расстреляют. И до сих пор ходят слухи, что он судью то ли подкупил, то ли запугал. Но никаких доказательств нет. В лагере Карьков уладил все вопросы с ворами в законе и его никто не тронул - он спокойно отсидел все 14 лет.

А когда вышел в 1986 году - очутился в новой стране. Те, кого он недавно тряс и “кошмарил” стали уважаемыми людьми, кооператорами и бизнесменами. Часть из них пошла во власть и уже ни капли не боялась пожилого Монгола.

Но он не сдался и сколотил новую банду. Вот только прежней хватки уже не было - его подручные могли выколачивать деньги у мелких коммерсантов, вся крупная рыба была в руках “авторитетных” и многочисленных группировок. Полученных денег Карькову хватало на рестораны и гулянки, но ни на что серьёзное он рассчитывать не мог. А когда Союз рухнул, рэкетир совсем потерялся и в 1994 году тихо умер.

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Метки: СССР   Япончик   вася бриллиант   вор в законе   вячеслав иваньков   геннадий карьков   монгол   рэкет   фарцовщики   цеховики   
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2  комментария
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
Расписная петушарня . К стенке такое надо сразу ставить и в затылок пулю .
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АнтонПолднев Полчаса назад
14 лет. О чём вы? За тдп столько дают. Пожизненное и не обсуждается.
Моя юность прошла в Курске. Это и так город бандитский, а в то время был песец. На глазах у меня расстреляли гендиректора ликёрки. На красной площади расстреляли одного из воров в законе.
Это нельзя культивровать. Это нужно искоренять.
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