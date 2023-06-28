Как вор по кличке Монгол сколотил первую банду рэкетиров в СССР

Почему подпольные коммерсанты не обращались в милицию? Ответ заложен в слове “подпольные”: они действовали нелегально и не то что пожаловаться - пикнуть не могли. Преступники этим пользовались и банда Монгола “стригла” деньги со всех “бизнесменов” Москвы.

Но в конце концов попался и он. Его люди захватили пару цеховиков, сначала жестоко избили, потом пытали их и выясняли, где они припрятали незаконную прибыль. Те отдали все деньги и в милицию не обратились. Однако это стало известно в криминальных кругах Москвы и у “бывалых” воров в законе появились вопросы к Монголу. Но тот на встречу и “разговор по душам” не соглашался. Тогда воры поступили весьма необычно - сдали его правоохранительным органам. Это было чем-то запредельным и уж точно не по “понятиям”, но тут надо понимать, что и рэкетир-Монгол действовал точно также и плевал на все воровские законы. За что и поплатился.

Силовики повязали и Монгола, и его банду. Больше 30 человек. По сумме преступлений, лидер ОПГ отправился за решётку на 14 лет, хотя следователи таким приговором были недовольны. Они рассчитывали, что Монгола расстреляют. И до сих пор ходят слухи, что он судью то ли подкупил, то ли запугал. Но никаких доказательств нет. В лагере Карьков уладил все вопросы с ворами в законе и его никто не тронул - он спокойно отсидел все 14 лет.

А когда вышел в 1986 году - очутился в новой стране. Те, кого он недавно тряс и “кошмарил” стали уважаемыми людьми, кооператорами и бизнесменами. Часть из них пошла во власть и уже ни капли не боялась пожилого Монгола.