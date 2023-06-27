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Если бы звёзды шоу-бизнеса устроились на обычную работу

Если бы звёзды шоу-бизнеса устроились на обычную работу

Автор:
27 июня 2023 08:18
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросети   Прикол   Россия   знаменитости   люди   работа   шоу бизнес   
4319
10

Пользователь сети решил пофантазировать и представить, как выглядели бы звёзды шоу-бизнеса, если бы устроились на обычную работу, Для этого он использовал нейросеть и немного фотошопа.

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Метки: Нейросети   Прикол   Россия   знаменитости   люди   работа   шоу бизнес   
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23  комментария
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10k
Copycat 2 часа назад
Ивлеевой больше пойдет дояркой на ферме работать, при том это была такая склочная грубовата хабалка - именно такие у меня асоциации когда смотрю на её лицо
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3k
Semёn 46 секунд назад
Хочу внимание обратить, что ивлеева и по образованию прям на своем месте (я про фото)
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−2
ванюша 6 минут назад
киркоров заднеприволеый
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480
Makfatym 19 минут назад
Комментарий к фото
...он и тут за любовь пить будет...
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480
Makfatym 20 минут назад
Комментарий к фото
этой только туалеты можно доверить мыть... труд уборщиц очень важен...
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3k
Daimos Полчаса назад
Возможно Ургант уже работает.
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188
Raingold Fischer 43 минуты назад
А если у бабки вырос Х...Й...
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3
Александр Вьюшков Raingold Fischer 38 минут назад
А если "БЫ".
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4k
Alexbux1 51 минуту назад
Чет всех на дно. Галустян и в премьры мог бы. Галустян Мишустян.... Какая разница
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5k
Горожанин 51 минуту назад
Киркоров и так на такой работе - с овощами и костюмами.
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4k
Капитошка 57 минут назад
А почему киркоров без перьев?
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26k
Егор 58 минут назад
Несколько лет назад зашел с ребенком в макдак, а там акция что-ли какая-то была, вобщем, звезды на кассе стояли. Нас обслужил Рогожин, как сейчас помню, улыбался он как-то растерянно. Что сказать? Холеные рожи следящих за собой фронтменов резко контрастируют с обстановкой.
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1k
Дмитрий Час назад
Баста и Галустян судя по фото...не особо довольны профессией)
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5k
Kozlodoev Час назад
А Нагиев где?
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862
ruslan d Час назад
Ой , сколько таких реальных персонажей в этих профессиях ... в принципе если короны снять , обычные люди .
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
по идее..Бляновской Суд и должен выписать..месяца на три мести улицы.
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