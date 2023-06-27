Если бы звёзды шоу-бизнеса устроились на обычную работу

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Пользователь сети решил пофантазировать и представить, как выглядели бы звёзды шоу-бизнеса, если бы устроились на обычную работу, Для этого он использовал нейросеть и немного фотошопа.
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