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Самый маленький “Кольт” в истории: как он появился и почему стал популярен у женщин

Самый маленький “Кольт” в истории: как он появился и почему стал популярен у женщин

Автор:
27 июня 2023 01:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Браунинг   Кольт   Оружие   инженеры   копия   патроны   пистолет   
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Его оценили не только прекрасные дамы - компактное и легкое оружие нравилось даже американским коммандос.

В 1903 году Джон Мозес Браунинг создал “карманную” версию пистолета. Он был “заточен” под патроны 6,35х15 мм и очень понравился любителям оружия: лёгкий, надёжный и компактный. Но был нюанс, он назывался американская корпорация “Кольт”. У неё был договор с бельгийской Fabrique Nationale о разделе рынков сбыта оружия, изобретённого Браунингом - и в первую очередь компания положила глаз на новый небольшой пистолет.

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Инженеры “Кольт” особенно не мучились и полностью скопировали “Браунинг”. Потом оружейники поняли, что надо добавить хоть что-нибудь своё и “переименовали” патрон: в США он получил название 25 АСР (Automatic Colt Pistol). Затем добавили флажковый предохранитель - верхняя часть его рычага входила в паз в затворе, а если повернуть рычаг против часовой стрелке до упора, он своим задним выступом блокировал затвор в крайнем заднем положении.

Хотя этот предохранитель - не их идея. Его придумал и запатентовал Браунинг, американские конструкторы его лишь вновь удачно “позаимствовали” в 1910 году. Но в 1917 году миниатюрный “Кольт” получил и американское ноу-хау: конструктор Джордж Тэнсли добавил в него ещё один предохранитель, он исключал случайный выстрел при вынутом магазине.

Итоговый вариант оружия стал таким:

  • Длина общая - 114,3 мм.
  • Длина ствола - 51 мм.
  • Вес - 368,5 г.
  • Патрон - 25АСР (6,35х15 мм Браунинг).
  • Емкость магазина - 6 патронов.

Миниатюрный “Кольт” позиционировали и для мужчин, и для женщин. Вот что писали в “женской” рекламе в одном из оружейных каталогов 190-х годов:

Маленький пистолет (бескуровый, самозарядный 25-го калибра) особенно популярен среди женщин. Его размер, форма и вес обеспечивают максимальную защиту среди оружия, которое соответствует дамской руке, легко и удобно носится.

А для мужчин указывали:

Пистолет не имеет себе равных по мощности, точности и эффективности. Случайный выстрел из автоматического пистолета Кольт абсолютно невозможен.

Маркетологи того времени не прогадали: пистолет охотно покупали и милые дамы, и американские коммандос. Последние тоже оценили компактность и эффективность этого “малыша” и брали его с собой на задания.

Всего же пистолет производился 40 лет: с 1908 по 1948 гг. За это время выпустили 420 705 единиц оружия. А вот его “прародитель” - европейский карманный “Браунинг” - производился до 1944 года. И был гораздо популярнее - суммарно продали 1 311 000 единиц. Так что в данном случае копия явно уступила оригиналу.

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Метки: Браунинг   Кольт   Оружие   инженеры   копия   патроны   пистолет   
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zu4ara 45 минут назад
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