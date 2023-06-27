Самый маленький “Кольт” в истории: как он появился и почему стал популярен у женщин

Хотя этот предохранитель - не их идея. Его придумал и запатентовал Браунинг, американские конструкторы его лишь вновь удачно “позаимствовали” в 1910 году. Но в 1917 году миниатюрный “Кольт” получил и американское ноу-хау: конструктор Джордж Тэнсли добавил в него ещё один предохранитель, он исключал случайный выстрел при вынутом магазине.

Итоговый вариант оружия стал таким:

Длина общая - 114,3 мм.

Длина ствола - 51 мм.

Вес - 368,5 г.

Патрон - 25АСР (6,35х15 мм Браунинг).

Емкость магазина - 6 патронов.

Миниатюрный “Кольт” позиционировали и для мужчин, и для женщин. Вот что писали в “женской” рекламе в одном из оружейных каталогов 190-х годов: