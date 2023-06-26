25 тайных отсылок и пасхалок в диснеевских мультфильмах

Каждый из нас любит детские мультфильмы, как бы мы этого ни отрицали — есть в них что-то такое, от чего при просмотре на душе всегда становится тепло. Конечно, большинству людей при этом далеко до преданных поклонников Диснея, которые разобрали каждый мультфильм студии покадрово и обнаружили сотни любопытных «пасхалок», оставленные для них создателями. К счастью, они ребята не жадные и всегда готовы поделиться найденным!
1. В Тарзане мелькает чайный сервиз из «Красавицы и чудовища», включая миссис Поттс и ее сына Чипа
2. В мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» можно увидеть 3 книги по классическим мультфильмам Диснея: «Спящая красавица», «Русалочка» и «Красавица и чудовище»
8. В мультфильме «В гости к Робинсонам» на заднем плане можно заметить плакаты «Книги джунглей» и «Истории игрушек»
12. Судя по мультфильму «Лило и Стич», слава о Мулан из одноименного мультфильма докатилась и до Гавайев
15. А вот Джок из «Леди и Бродяги» в свою очередь заглянул в мультфильм «101 далматинец», чтобы помочь щенятам
23. В «Ральфе» мелькают сразу два персонажа из «Рапунцель»: конь Максимус и брутальный Владимир
24. А главные герои «Рапунцель» в свою очередь заглянули на коронацию Эльзы в «Холодном сердце»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пост для душнил и зануд, что смотрят мульты с лупой.