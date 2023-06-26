25 тайных отсылок и пасхалок в диснеевских мультфильмах

Каждый из нас любит детские мультфильмы, как бы мы этого ни отрицали — есть в них что-то такое, от чего при просмотре на душе всегда становится тепло. Конечно, большинству людей при этом далеко до преданных поклонников Диснея, которые разобрали каждый мультфильм студии покадрово и обнаружили сотни любопытных «пасхалок», оставленные для них создателями. К счастью, они ребята не жадные и всегда готовы поделиться найденным!