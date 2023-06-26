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25 тайных отсылок и пасхалок в диснеевских мультфильмах

25 тайных отсылок и пасхалок в диснеевских мультфильмах

Автор:
26 июня 2023 19:21
Сообщество : Кино
Метки: Disney   диснеевские мультфильмы   кино   кинодетали   мультфильмы   фильмы   
1530
26

Каждый из нас любит детские мультфильмы, как бы мы этого ни отрицали — есть в них что-то такое, от чего при просмотре на душе всегда становится тепло. Конечно, большинству людей при этом далеко до преданных поклонников Диснея, которые разобрали каждый мультфильм студии покадрово и обнаружили сотни любопытных «пасхалок», оставленные для них создателями. К счастью, они ребята не жадные и всегда готовы поделиться найденным!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Disney   диснеевские мультфильмы   кино   кинодетали   мультфильмы   фильмы   
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8  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий 53 минуты назад
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Сергей 12 минут назад
Бесполезная и не не нужная инфа.
Пост для душнил и зануд, что смотрят мульты с лупой.
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3k
Станнис 13 минут назад
а вы что думали? за что то новое нужно платить больше, чем за хорошо забытое (или не очень) старое
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16k
Smiley Полчаса назад
Лень было рисовать, брали готовое и адаптировали?
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27k
pokevon Полчаса назад
"Три книги по классическим сюжетам Диснея. " Это как вообще понимать? Ипанулись совсем!
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26k
Егор 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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0
пенсионер 43 минуты назад
мило
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