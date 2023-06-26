Миллионерша завещала особняк и деньги своим кошкам

Американская пенсионерка завещала свой дом стоимостью 2,5 миллиона долларов кошкам, с которыми жила. Кроме того, для питомцев была отложена неизвестная сумма.
Нэнси Зауэр умерла в прошлом году, но перед смертью составила завещание, в котором чётко прописала: особняк должен остаться за персидскими котами по кличке Клеопатра, Голдфингер, Лео, Миднайт, Наполеон, Снежок и Пискля.
Подруга Нэнси рассказала, что суть сделки состояла в «неразлучении» котов: особняк нельзя продавать до тех пор, пока в нём остаётся хотя бы один из её питомцев. Кроме дома женщина оставила котам «неустановленное» количество денег — для покрытия их расходов на жизнь.
«Этого достаточно, чтобы покрыть счета за еду, лечение и уход за кошками. Они молоды. Им всего 5 лет. Персы могут быть дорогими и привередливыми», — добавила Шерри Силк, исполнительный директор общества защиты животных.
Кошки жили одни в доме в течение шести месяцев. В какой-то момент судом было решено переместить кошек в более благоприятное для жизни место, «чтобы о них было кому позаботиться». Судья пообещала, что приложит все усилия и постарается передать всех котов в один питомник, а затем к одному хозяину.
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"перед смертью составила завещание, в котором чётко прописала: особняк должен остаться за персидскими котами по кличке Клеопатра, Голдфингер, Лео, Миднайт, Наполеон, Снежок и Пискля."
"В какой-то момент судом было решено переместить кошек в более благоприятное для жизни место"
Особняк у кошек уже отжали.
А кому дом за 2,5 ляма тогда достался? Государству?