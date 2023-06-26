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Сообщество Без кота и жизнь не та 1638 постов • 472 подписчика подписаться
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Миллионерша завещала особняк и деньги своим кошкам

Миллионерша завещала особняк и деньги своим кошкам

Автор:
26 июня 2023 09:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: США   в мире   животные   завещание   коты   наследство   особняк   
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Американская пенсионерка завещала свой дом стоимостью 2,5 миллиона долларов кошкам, с которыми жила. Кроме того, для питомцев была отложена неизвестная сумма.

Нэнси Зауэр умерла в прошлом году, но перед смертью составила завещание, в котором чётко прописала: особняк должен остаться за персидскими котами по кличке Клеопатра, Голдфингер, Лео, Миднайт, Наполеон, Снежок и Пискля.

Подруга Нэнси рассказала, что суть сделки состояла в «неразлучении» котов: особняк нельзя продавать до тех пор, пока в нём остаётся хотя бы один из её питомцев. Кроме дома женщина оставила котам «неустановленное» количество денег — для покрытия их расходов на жизнь.


«Этого достаточно, чтобы покрыть счета за еду, лечение и уход за кошками. Они молоды. Им всего 5 лет. Персы могут быть дорогими и привередливыми», — добавила Шерри Силк, исполнительный директор общества защиты животных.

Кошки жили одни в доме в течение шести месяцев. В какой-то момент судом было решено переместить кошек в более благоприятное для жизни место, «чтобы о них было кому позаботиться». Судья пообещала, что приложит все усилия и постарается передать всех котов в один питомник, а затем к одному хозяину.

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Метки: США   в мире   животные   завещание   коты   наследство   особняк   
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6  комментариев
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2k
Роман Час назад
"Американская пенсионерка завещала свой дом стоимостью 2,5 миллиона долларов кошкам, с которыми жила. Кроме того, для питомцев была отложена неизвестная сумма."

"перед смертью составила завещание, в котором чётко прописала: особняк должен остаться за персидскими котами по кличке Клеопатра, Голдфингер, Лео, Миднайт, Наполеон, Снежок и Пискля."

"В какой-то момент судом было решено переместить кошек в более благоприятное для жизни место"

Особняк у кошек уже отжали.
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1
Лолипоп 2 минуты назад
ну понятно - кошек отправляют в приют, по клеткам, после раздадут желающим.
А кому дом за 2,5 ляма тогда достался? Государству?
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19k
Mexanik79 50 минут назад
Мурр.
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10k
Алексей Час назад
Ничего нового,Лагерфельд так сделал
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836
Шурман Час назад
Готов приглядывать за кошками , одно условие кошки должны подписать контракт :)
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Krasava

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