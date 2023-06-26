Миллионерша завещала особняк и деньги своим кошкам

Подруга Нэнси рассказала, что суть сделки состояла в «неразлучении» котов: особняк нельзя продавать до тех пор, пока в нём остаётся хотя бы один из её питомцев. Кроме дома женщина оставила котам «неустановленное» количество денег — для покрытия их расходов на жизнь.

«Этого достаточно, чтобы покрыть счета за еду, лечение и уход за кошками. Они молоды. Им всего 5 лет. Персы могут быть дорогими и привередливыми», — добавила Шерри Силк, исполнительный директор общества защиты животных.