Герои фильма «Бумер» 20 лет спустя: фото тогда и сейчас

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В этой фотогалерее вы увидите как сейчас выглядят актеры фильма «Бумер» — 20 лет спустя после выхода кино в прокат.
Кто-то, как Владимир Вдовиченков и Андрей Мерзликин, по-прежнему на виду и снимается в больших проектах.
Кого-то вы давно не видели на экранах, но увидите в этой подборке.
Интересного вам просмотра!
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