Герои фильма «Бумер» 20 лет спустя: фото тогда и сейчас

В этой фотогалерее вы увидите как сейчас выглядят актеры фильма «Бумер» — 20 лет спустя после выхода кино в прокат.

Кто-то, как Владимир Вдовиченков и Андрей Мерзликин, по-прежнему на виду и снимается в больших проектах.

Кого-то вы давно не видели на экранах, но увидите в этой подборке.

Интересного вам просмотра!