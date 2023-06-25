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Герои фильма «Бумер» 20 лет спустя: фото тогда и сейчас

Герои фильма «Бумер» 20 лет спустя: фото тогда и сейчас

Автор:
25 июня 2023 21:41
Метки: актеры   кино   фото   
668
21

В этой фотогалерее вы увидите как сейчас выглядят актеры фильма «Бумер» — 20 лет спустя после выхода кино в прокат.

Кто-то, как Владимир Вдовиченков и Андрей Мерзликин, по-прежнему на виду и снимается в больших проектах.

Кого-то вы давно не видели на экранах, но увидите в этой подборке.

Интересного вам просмотра!

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Метки: актеры   кино   фото   
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11  комментариев
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31k
Teodor 4 часа назад
Я довольно поздно посмотрел этот фильм... и был разочарован - большего ожидал от картины, которую прям чуть-ли не культовой называли.
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3k
Timka 3 часа назад
С Белевичем в одном классе учился...
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53k
dima423 3 часа назад
все таки у ментов опасная работа...ни один не дожил
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62k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
какая неожиданность -они постарели.
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16k
Алекс 5 часов назад
Не нужна тебе такая машина брат....
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