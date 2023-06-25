FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5055 постов • 1064 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Самой «дружелюбной» к релокантам страной бывшего СССР назван Таджикистан

Самой «дружелюбной» к релокантам страной бывшего СССР назван Таджикистан

Автор:
25 июня 2023 18:46
Сообщество : Факты
Метки: СССР   дружелюбие   опрос   релоканты   социологи   таджикистан   
1079
2

Социологи Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн» провели исследование в девяти странах бывшего СССР и пришли к выводу, что Таджикистан является самой дружелюбной страной по отношению к релокантам из России.

Как выяснили социологи, жители стран бывшего Советского союза в целом достаточно спокойно относятся к тому, что в их страны приезжают жить граждане РФ. Они готовы помогать всем, включая тех, кто приехал в последнюю волну релокации из России, однако выражают ожидание, что в скором времени они эти страны покинут.

В Грузии 40 процентов опрошенных считают, что релоканты из России скорее принесут пользу. В Армении такого мнения придерживаются 70 процентов респондентов.

21 процент тех, кто считает, что релоканты способны принести вред — это в большинстве своем также жители Грузии.

В Казахстане и Белоруссии участники опроса сообщили, что релоканты мало повлияют на жизнь граждан.

В Таджикистане, Киргизии и Узбекистане местные жители отмечают рост спроса на различные услуги из-за притока россиян за счет чего становится больше возможностей заработка для местных жителей.— 55%, 42% и 46% соответственно.

Также многие респонденты из Таджикистана высказались положительно о возможности приезда в страну высококвалифицированных сотрудников.

Некоторые участники соцопроса выразили недовольство повышением цен в стране, подорожанием жизни для местных жителей, а также появлением конфликтов на почве разницы менталитетов и традиций.

В Казахстане 48% считают, что россияне у них не задержатся. В Армении и Грузии же наоборот — 63% и 57% думают, что релоканты останутся надолго.

В ходе социологического исследования также было отмечено, что местные жители считают, что релокантам необходимо, в первую очередь, помогать с культурной адаптацией, изучением языка и поиском официальной легальной работы.

Тем временем, цены на авиабилеты за границу после резкого роста цен 24 июня, снизились, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рейс в Астану стоит 7,5 тысячи рублей, билеты в Ереван с пересадкой в Сочи без багажа стоят 25,6 тыс. рублей.

Накануне стоимость авиабилетов за границу резко подскочила. Так, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоил от 40 до 60 тыс. рублей, приблизительно столько же — до Стамбула, а в Тбилиси — около 70 тыс. рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: СССР   дружелюбие   опрос   релоканты   социологи   таджикистан   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
109k
parallax Час назад
Не верю! После погромов 90-х, когда из республики выгнали практически всех людей нетаджикской национальности, нынешние утверждения звучат по меньшей мере лицемерно.
Лишь полный трындец в экономике страны, произошедший с уходом русскоязычных специалистов, заставляет их носить маску дружелюбности. Но нож за спиной они не выпускают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Shtoppi 37 секунд назад
<<Самой «дружелюбной» к релокантам страной бывшего СССР назван Таджикистан>>
-------------
мож они своих недоё_ков обратно из РФ заберут, а то от них тут уже на улицах черно и еще вонь стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 12 минут назад
Никак не могу уловить правила применения словечка "релокант". Когда человек - "мигрант", а когда - "релокант"? Типа, "стадо обезьян", приехавшее сюда - мигранты, а уехавшие в "кишлак-обезьянник" - релоканты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Доктор Джонс 14 минут назад
В рот я ипал это лицемерное дружелюбие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот 59 минут назад
В Таджикистане был как турист, в 2006, отношение было замечательное, но следы войны были видны, в горах у дорог то и дело сгоревшая техника попадалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Популярные теги
#фото#интересно#забавно#США#Россия#милота#франция#красота
#в мире#история#люди#кино#искусство#новости#Жизнь
#Юмор#животные#СССР#факты#картинки#Приколы#кот
По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма По следам Цветаевой и Довлатова. Четыре маршрута для литературного туризма В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться