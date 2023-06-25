<<Самой «дружелюбной» к релокантам страной бывшего СССР назван Таджикистан>>

Как выяснили социологи, жители стран бывшего Советского союза в целом достаточно спокойно относятся к тому, что в их страны приезжают жить граждане РФ. Они готовы помогать всем, включая тех, кто приехал в последнюю волну релокации из России, однако выражают ожидание, что в скором времени они эти страны покинут.

В Грузии 40 процентов опрошенных считают, что релоканты из России скорее принесут пользу. В Армении такого мнения придерживаются 70 процентов респондентов.

21 процент тех, кто считает, что релоканты способны принести вред — это в большинстве своем также жители Грузии.

В Казахстане и Белоруссии участники опроса сообщили, что релоканты мало повлияют на жизнь граждан.

В Таджикистане, Киргизии и Узбекистане местные жители отмечают рост спроса на различные услуги из-за притока россиян за счет чего становится больше возможностей заработка для местных жителей.— 55%, 42% и 46% соответственно.