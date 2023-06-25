<<Самой «дружелюбной» к релокантам страной бывшего СССР назван Таджикистан>>

Социологи Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компании «ОнИн» провели исследование в девяти странах бывшего СССР и пришли к выводу, что Таджикистан является самой дружелюбной страной по отношению к релокантам из России.
Как выяснили социологи, жители стран бывшего Советского союза в целом достаточно спокойно относятся к тому, что в их страны приезжают жить граждане РФ. Они готовы помогать всем, включая тех, кто приехал в последнюю волну релокации из России, однако выражают ожидание, что в скором времени они эти страны покинут.
В Грузии 40 процентов опрошенных считают, что релоканты из России скорее принесут пользу. В Армении такого мнения придерживаются 70 процентов респондентов.
21 процент тех, кто считает, что релоканты способны принести вред — это в большинстве своем также жители Грузии.
В Казахстане и Белоруссии участники опроса сообщили, что релоканты мало повлияют на жизнь граждан.
В Таджикистане, Киргизии и Узбекистане местные жители отмечают рост спроса на различные услуги из-за притока россиян за счет чего становится больше возможностей заработка для местных жителей.— 55%, 42% и 46% соответственно.
Также многие респонденты из Таджикистана высказались положительно о возможности приезда в страну высококвалифицированных сотрудников.
Некоторые участники соцопроса выразили недовольство повышением цен в стране, подорожанием жизни для местных жителей, а также появлением конфликтов на почве разницы менталитетов и традиций.
В Казахстане 48% считают, что россияне у них не задержатся. В Армении и Грузии же наоборот — 63% и 57% думают, что релоканты останутся надолго.
В ходе социологического исследования также было отмечено, что местные жители считают, что релокантам необходимо, в первую очередь, помогать с культурной адаптацией, изучением языка и поиском официальной легальной работы.
Тем временем, цены на авиабилеты за границу после резкого роста цен 24 июня, снизились, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Рейс в Астану стоит 7,5 тысячи рублей, билеты в Ереван с пересадкой в Сочи без багажа стоят 25,6 тыс. рублей.
Накануне стоимость авиабилетов за границу резко подскочила. Так, билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоил от 40 до 60 тыс. рублей, приблизительно столько же — до Стамбула, а в Тбилиси — около 70 тыс. рублей.
Источник:
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Лишь полный трындец в экономике страны, произошедший с уходом русскоязычных специалистов, заставляет их носить маску дружелюбности. Но нож за спиной они не выпускают.
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мож они своих недоё_ков обратно из РФ заберут, а то от них тут уже на улицах черно и еще вонь стоит?