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Счастливые случайности: 20 гениальных «ошибок» из фильмов и сериалов

Счастливые случайности: 20 гениальных «ошибок» из фильмов и сериалов

Автор:
23 июня 2023 22:18
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   за кадром   кино   киноляпы   сериалы   фильмы   
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Есть несчастные случаи, а есть счастливые случайности, и в мире Голливуда таких гораздо больше, чем вы подозреваете. Будь то неуклюжесть статиста, потекший грим или упавшая декорация — все эти «киноляпы» только скрасили кадр, так что спасибо за вмешательство, госпожа Удача!

1. Для сцены в тюремной камере в «Мастере» Хоакин Феникс изучал поведение диких животных в неволе. По сценарию он не должен был разбивать унитаз — он сделал это случайно в порыве ярости. «Я не собирался ломать эту штуку, — признался Феникс. — Я вообще не знал, что это возможно».

2. В «Гринче — похитителе Рождества» Джим Керри должен был провалить трюк с выдергиванием скатерти, но, к собственному удивлению, выполнил его безупречно. В итоге актеру пришлось импровизировать, и получилось в сто раз смешнее.

3. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» актриса Джейн Рассел упала в бассейн случайно — ее столкнул один из танцоров, Эд Фьюри, когда прыгал в воду сам. Потом его уволили, поскольку он попытался свалить свою ошибку на хореографа.

4. Хотя к этому эпизоду сериала «Во все тяжкие» зрители уже не особо симпатизировали Уолту, вряд ли кому-то удалось остаться равнодушным в сцене, когда он похитил свою дочь Холли, а та начала звать маму. Это произошло само собой во время съемок — маленькая актриса звала свою настоящую мать, а Брайан Крэнстон просто подыграл ей.

5. В «Как стать принцессой» падение Мии на трибунах было совершенно случайным — Энн Хэтэуэй действительно поскользнулась на скользкой после дождя лавочке и упала, но это было так забавно и настолько в духе ее персонажа, что сцену оставили в фильме.

6. Пожалуй, уже только ленивый не знает, что в знаменитой сцене из «Джанго освобожденного» Леонардо ДиКаприо порезал руку случайно, и кровь была настоящей. Но будем считать это лишним поводом снова впечатлиться его гениальной актерской игрой!

7. Знаменитая сцена из «Полуночного ковбоя», где Рико бьет ладонью по такси, которое чуть не сбило его, и кричит: «Я тут иду!» — результат чистой случайности. У создателей не было денег на полное оборудование съемочной площадки с актерами массовки, поэтому они использовали скрытую камеру на реальной улице. В какой-то момент персонажи переходят дорогу — они заранее отрепетировали и рассчитали время диалога, чтобы успеть перейти на зеленый сигнал. Но в первом же дубле машина проехала на красный и чуть не сбила их, и Дастин Хоффман выругался на водителя, оставаясь в образе.

8. В «Американской семейке» персонажи на протяжении многих сезонов шутят про злосчастную ступеньку на лестнице — это стало своего рода фишкой сериала. На самом деле, в первом сезоне актер Тай Баррелл споткнулся на лестнице случайно и тут же сымпровизировал: «Надо починить эту ступеньку!».

9. А в знаменитой сцене из «Рокки», в которой главный герой тренируется, Сильвестр Сталлоне выглядел так естественно, что прохожий принял его за настоящего бегуна и по доброте душевной бросил ему апельсин. Сталлоне его поймал и просто побежал дальше.

10. Вы наверняка заметили, что в «Темном рыцаре» Хит Леджер постоянно облизывает губы. На самом деле, он таким образом пытался поправить латексные шрамы, которые сползали, пока он говорил. В итоге эта привычка стала зловещей фишкой его персонажа.

11. Трогательной сцены в «Доме Дракона», когда у Визериса падает корона, а Деймон поднимает ее, не было в сценарии — корона упала случайно, и Мэтт Смит сымпровизировал.

12. В сцене ближе к концу «Крика» Билли швырнул в Стью телефон случайно — трубка прилипла к руке актера Скита Ульриха из-за слишком липкой фальшивой крови. Но Мэттью Лиллард (Стью) не растерялся и подыграл коллеге, крикнув в ответ: «Ты меня, б****, телефоном ударил, у****!».

13. Актер Хэнк Азария рассказал, что падения Робина Уильямса в «Клетке для пташек» не было в сценарии. По сюжету персонаж Азарии должен был плакать, но комичное падение коллеги так рассмешило актера, что ему пришлось изобразить рыдания, чтобы скрыть свой смех.

14. Говоря о Робине Уильямсе, нельзя не вспомнить его блестящую импровизацию в «Миссис Даутфайр», когда из-за жары маска на его лице потекла, и крупные куски начали падать прямо в чашки с чаем. Да, этого действительно не было в сценарии!

15. В «Укуренных» собака, которая съедает буррито Чонга, была просто дворнягой, которая тихонечко прокралась в кадр и украла буррито из руки актера. Этого не было в сценарии.

16. В знаменитой сцене из «1917» Шофилд не должен был падать — в него случайно врезался статист и сбил его с ног. Когда актер Джордж Маккей поднялся, режиссер Сэм Мендес крикнул, чтобы он продолжал бежать, «и я лично думаю, что из этого вышла своего рода магия кино», — сказала сценаристка Кристи Уилсон-Кэрнс.

17. В эпизоде «Друзей», в котором Чендлер заводит роман с начальницей Рейчел, пострадал не только персонаж, но и сам актер Мэттью Перри. Согласно комментариям создателей на DVD, актер случайно дернул рукой, пристегнутой наручниками к полке, и та ударила его по затылку. Мэттью Перри при этом удержал лицо, а вот реакция Дженнифер Энистон едва их обоих не выдала.

18. Знаменитых кадров с Дэниелом Крейгом, эффектно выходящим из воды в «Казино Рояль», могло и не быть. «На самом деле это произошло случайно», — сказал он. «Там, где мы снимали, у Багамских островов, это одно из тех мест, где встречается песчаная отмель, и эта песчаная отмель была на глубине трех футов. Идея заключалась в том, что я должен был заплыть и как бы покачаться на волнах, но вместо этого я только отплыл и сразу встал на ноги».

19. В сериале «Шиттс Крик» героиня Кэтрин О'Хары, постоянно неправильно произносит слово младенец — она говорит "bébé" вместо "baby". По словам самой актрисы, в первый раз это произошло случайно, но с тех пор, к восторгу поклонников, это стало постоянной шуткой в сериале.

20. И последняя, но при этом невероятно крутая «счастливая случайность»: свастика в «Бесславных ублюдках» на самом деле не должна была упасть. Создатели не рассчитали силу пожара — огонь разгорелся в три раза горячее, чем должен был, и стальные тросы, на которых держалась декорация, просто расплавились.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   за кадром   кино   киноляпы   сериалы   фильмы   
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4  комментария
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8k
Лаврентий Час назад
Во второй части "Властелина колец" крик Арагорна после пинка по шлему возле костра из трупов орков - настоящий,- Виго этим пинком сломал себе палец на ноге, а режиссёр решил оставить эти кадры в фильме.
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10k
Бритва Полчаса назад
>В знаменитой сцене из «1917» Шофилд не должен был падать в него случайно врезался статист и сбил его с ног. Когда актер Джордж Маккей поднялся, режиссер Сэм Мендес крикнул, чтобы он продолжал бежать.

куча статистов, пиротехника, огромных бабок всё стоит, беги, сука!
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17k
Vital Idol Полчаса назад
хватит ху*йню смотреть! тут Пригожин инет взорвал...
Ссылка www.youtube.com
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