Счастливые случайности: 20 гениальных «ошибок» из фильмов и сериалов

18. Знаменитых кадров с Дэниелом Крейгом, эффектно выходящим из воды в «Казино Рояль», могло и не быть. «На самом деле это произошло случайно», — сказал он. «Там, где мы снимали, у Багамских островов, это одно из тех мест, где встречается песчаная отмель, и эта песчаная отмель была на глубине трех футов. Идея заключалась в том, что я должен был заплыть и как бы покачаться на волнах, но вместо этого я только отплыл и сразу встал на ноги».