Счастливые случайности: 20 гениальных «ошибок» из фильмов и сериалов

Есть несчастные случаи, а есть счастливые случайности, и в мире Голливуда таких гораздо больше, чем вы подозреваете. Будь то неуклюжесть статиста, потекший грим или упавшая декорация — все эти «киноляпы» только скрасили кадр, так что спасибо за вмешательство, госпожа Удача!
1. Для сцены в тюремной камере в «Мастере» Хоакин Феникс изучал поведение диких животных в неволе. По сценарию он не должен был разбивать унитаз — он сделал это случайно в порыве ярости. «Я не собирался ломать эту штуку, — признался Феникс. — Я вообще не знал, что это возможно».
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2. В «Гринче — похитителе Рождества» Джим Керри должен был провалить трюк с выдергиванием скатерти, но, к собственному удивлению, выполнил его безупречно. В итоге актеру пришлось импровизировать, и получилось в сто раз смешнее.
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3. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» актриса Джейн Рассел упала в бассейн случайно — ее столкнул один из танцоров, Эд Фьюри, когда прыгал в воду сам. Потом его уволили, поскольку он попытался свалить свою ошибку на хореографа.
4. Хотя к этому эпизоду сериала «Во все тяжкие» зрители уже не особо симпатизировали Уолту, вряд ли кому-то удалось остаться равнодушным в сцене, когда он похитил свою дочь Холли, а та начала звать маму. Это произошло само собой во время съемок — маленькая актриса звала свою настоящую мать, а Брайан Крэнстон просто подыграл ей.
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5. В «Как стать принцессой» падение Мии на трибунах было совершенно случайным — Энн Хэтэуэй действительно поскользнулась на скользкой после дождя лавочке и упала, но это было так забавно и настолько в духе ее персонажа, что сцену оставили в фильме.
6. Пожалуй, уже только ленивый не знает, что в знаменитой сцене из «Джанго освобожденного» Леонардо ДиКаприо порезал руку случайно, и кровь была настоящей. Но будем считать это лишним поводом снова впечатлиться его гениальной актерской игрой!
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7. Знаменитая сцена из «Полуночного ковбоя», где Рико бьет ладонью по такси, которое чуть не сбило его, и кричит: «Я тут иду!» — результат чистой случайности. У создателей не было денег на полное оборудование съемочной площадки с актерами массовки, поэтому они использовали скрытую камеру на реальной улице. В какой-то момент персонажи переходят дорогу — они заранее отрепетировали и рассчитали время диалога, чтобы успеть перейти на зеленый сигнал. Но в первом же дубле машина проехала на красный и чуть не сбила их, и Дастин Хоффман выругался на водителя, оставаясь в образе.
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8. В «Американской семейке» персонажи на протяжении многих сезонов шутят про злосчастную ступеньку на лестнице — это стало своего рода фишкой сериала. На самом деле, в первом сезоне актер Тай Баррелл споткнулся на лестнице случайно и тут же сымпровизировал: «Надо починить эту ступеньку!».
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9. А в знаменитой сцене из «Рокки», в которой главный герой тренируется, Сильвестр Сталлоне выглядел так естественно, что прохожий принял его за настоящего бегуна и по доброте душевной бросил ему апельсин. Сталлоне его поймал и просто побежал дальше.
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10. Вы наверняка заметили, что в «Темном рыцаре» Хит Леджер постоянно облизывает губы. На самом деле, он таким образом пытался поправить латексные шрамы, которые сползали, пока он говорил. В итоге эта привычка стала зловещей фишкой его персонажа.
11. Трогательной сцены в «Доме Дракона», когда у Визериса падает корона, а Деймон поднимает ее, не было в сценарии — корона упала случайно, и Мэтт Смит сымпровизировал.
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12. В сцене ближе к концу «Крика» Билли швырнул в Стью телефон случайно — трубка прилипла к руке актера Скита Ульриха из-за слишком липкой фальшивой крови. Но Мэттью Лиллард (Стью) не растерялся и подыграл коллеге, крикнув в ответ: «Ты меня, б****, телефоном ударил, у****!».
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13. Актер Хэнк Азария рассказал, что падения Робина Уильямса в «Клетке для пташек» не было в сценарии. По сюжету персонаж Азарии должен был плакать, но комичное падение коллеги так рассмешило актера, что ему пришлось изобразить рыдания, чтобы скрыть свой смех.
14. Говоря о Робине Уильямсе, нельзя не вспомнить его блестящую импровизацию в «Миссис Даутфайр», когда из-за жары маска на его лице потекла, и крупные куски начали падать прямо в чашки с чаем. Да, этого действительно не было в сценарии!
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15. В «Укуренных» собака, которая съедает буррито Чонга, была просто дворнягой, которая тихонечко прокралась в кадр и украла буррито из руки актера. Этого не было в сценарии.
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16. В знаменитой сцене из «1917» Шофилд не должен был падать — в него случайно врезался статист и сбил его с ног. Когда актер Джордж Маккей поднялся, режиссер Сэм Мендес крикнул, чтобы он продолжал бежать, «и я лично думаю, что из этого вышла своего рода магия кино», — сказала сценаристка Кристи Уилсон-Кэрнс.
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17. В эпизоде «Друзей», в котором Чендлер заводит роман с начальницей Рейчел, пострадал не только персонаж, но и сам актер Мэттью Перри. Согласно комментариям создателей на DVD, актер случайно дернул рукой, пристегнутой наручниками к полке, и та ударила его по затылку. Мэттью Перри при этом удержал лицо, а вот реакция Дженнифер Энистон едва их обоих не выдала.
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18. Знаменитых кадров с Дэниелом Крейгом, эффектно выходящим из воды в «Казино Рояль», могло и не быть. «На самом деле это произошло случайно», — сказал он. «Там, где мы снимали, у Багамских островов, это одно из тех мест, где встречается песчаная отмель, и эта песчаная отмель была на глубине трех футов. Идея заключалась в том, что я должен был заплыть и как бы покачаться на волнах, но вместо этого я только отплыл и сразу встал на ноги».
19. В сериале «Шиттс Крик» героиня Кэтрин О'Хары, постоянно неправильно произносит слово младенец — она говорит "bébé" вместо "baby". По словам самой актрисы, в первый раз это произошло случайно, но с тех пор, к восторгу поклонников, это стало постоянной шуткой в сериале.
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20. И последняя, но при этом невероятно крутая «счастливая случайность»: свастика в «Бесславных ублюдках» на самом деле не должна была упасть. Создатели не рассчитали силу пожара — огонь разгорелся в три раза горячее, чем должен был, и стальные тросы, на которых держалась декорация, просто расплавились.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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куча статистов, пиротехника, огромных бабок всё стоит, беги, сука!